Финансы
Курс доллара на Мосбирже вырос до 65,40 рубляТАСС 08 апреля в 03:06
Курс евро опустился на 1 копейку и составил 73,29 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи. Индекс Мосбиржи на открытии торгов вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии на 0,26%, до уровня в 2547,59 пункта.
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Стали известны первые 10 решений Зеленского в случае победы на выборах
В штабе кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского рассказали о его первых 10 шагах в случае победы на выборах.
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Пресс-секретарь суда Юнона Царева сообщила "Интерфаксу", что Басманный суд получил ходатайство следствия об изменении меры пресечения Калви с заключения под стражу на домашний арест.
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Политика
Путин осадил «вытаскивавшего из него клещами ответ» журналиста
Президент России Владимир Путин резко отреагировал на вопросы старшего редактора агентства Bloomberg Джона Фрайера (John Fraher) во время пленарного заседания Арктического форума в Петербурге.
Обновлено вчера в 13:51
Происшествия
Из Русского музея в Петербурге попытались украсть скульптуру
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Обновлено в 03:57
Происшествия
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Почти 140 учеников школы №107 города Перми не пришли в среду на уроки из-за плохого самочувствия, четыре школьника госпитализированы с подозрением на кишечную инфекцию.
Обновлено в 07:09
Политика
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В Минобороны происходят «вопиющие случаи» проявления бездушия должностных лиц при работе с людьми.
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Политика
В США намекнули на санкции против Египта после закупки Су-35
Напомним, 18 марта газета "Коммерсант" сообщила, что Египет подписал с Россией соглашение на покупку "более 20 штук" российских истребителей Су-35.
Обновлено вчера в 02:27
Экономика
Uber может провести IPO на $10 млрд
Компания Uber Technologies, крупнейший сервис по вызову водителей в США, планирует провести IPO на сумму около $10 млрд, сообщает Reuters со ссылкой на несколько источников, знакомых с ходом подготовки к первичному размещению.
Обновлено вчера в 22:34
Происшествия
В России ужесточат наказание за «пьяные» ДТП
В России планируется ужесточить наказание за ДТП, случившиеся по вине пьяных водителей.
Обновлено в 02:08
Происшествия
Следователь сообщил о попытке Абызова снять средства со своего счета
Следователь рассказал в Мосгорсуде, что бывший министр «Открытого правительства» Михаил Абызов пытался снять деньги со своего счета, на аресте которого настаивал СКР.
Обновлено в 05:09
Наука
Неинвазивная стимуляция мозга улучшила память пожилых людей
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Обновлено вчера в 06:48
Гаджеты
LG готовит гибкий смартфон с прозрачным дисплеем
В документе описывается складной телефон с прозрачным гибким дисплеем.
Обновлено в 05:47
Общество
Блогер впервые подал иск о защите репутации
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Обновлено вчера в 18:43
Технологии
В работе YouTube произошел глобальный сбой
13 процентов пользователей не могут войти в свои аккаунты. Предыдущий крупный сбой на YouTube фиксировался в октябре 2018 года.
Обновлено в 05:47
Общество
«Кейтеринбург» изменил питание детей в школах после «Золушки»
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Происшествия
В Саратовской области многодетная мать угрожала убить директора школы
Многодетная жительница города Вольска Саратовской области подозревается в том, что будучи пьяной, заперла дома и угрожала расправой директору школы, заведующей и воспитателю детсада, которые пришли ее предупредить о возможном изъятии детей из-за игнорирования родительских обязанностей, сообщило в среду областное СУСК РФ.
Обновлено в 04:31
Наука
Смертельно опасный грибок атаковал больницы по всему миру
Смертельно опасный грибок Candida auris атаковал десятки больниц по всему миру - за последние пять лет его обнаружили в медучреждениях Аргентины, Испании, Индии, Великобритании, Пакистана и Южной Африки.А недавно этот грибок нашли в США - он объявился в Нью-Йорке, Нью-Джерси и Иллинойсе, сообщают "Питерские заметки".
Обновлено 08 апреля в 05:40