Финансы

Курс доллара на Мосбирже вырос до 64,49 рубляТАСС 27 мая в 03:07

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Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи увеличился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 2 коп. и составил 64,49 рубля. Курс евро опустился на 3 коп. и составил 72,23 рубля, свидетельствуют данные Мосбиржи.
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Средневзвешенный курс доллара на 11:30 мск вырос до 64,9 рубля

Банки.ру04:33

СРЕДНЕВЗВЕШЕННЫЙ КУРС ДОЛЛАРА НА ЕТС РАСЧЕТАМИ «ЗАВТРА» К 11.30 МСК - 64,9084 Р/$1 (64,5394 Р НА ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГАХ)

Financial One05:00

Курс доллара на Мосбирже вырос до 64,9 рубля

ТАСС03:05

Курс доллара вырос до 65 рублей

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