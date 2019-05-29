Финансы

Курс доллара на Мосбирже вырос до 64,49 рубляТАСС 27 мая в 03:07

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи увеличился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 2 коп. и составил 64,49 рубля. Курс евро опустился на 3 коп. и составил 72,23 рубля, свидетельствуют данные Мосбиржи.
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Курс евро вырос до 72,80 рубля

Комсомольская правда12:01

СРЕДНЕВЗВЕШЕННЫЙ КУРС ДОЛЛАРА НА ЕТС РАСЧЕТАМИ «ЗАВТРА» К 11.30 МСК - 64,9084 Р/$1 (64,5394 Р НА ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГАХ)

Financial One05:00

Средневзвешенный курс доллара на 11:30 мск вырос до 64,9 рубля

Банки.ру04:33

Курс доллара вырос до 65 рублей

Новая Трибуна05:27

Курс доллара на Мосбирже вырос до 64,9 рубля

ТАСС03:05

Курс доллара подскочил на 37 копеек

News.ru04:35

Доллар снизился на 15 копеек

Финмаркет27 мая в 04:45
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 13:37, Ашберн
Общество

МВД сократило список потенциально опасных пород собак

МВД России резко сократило список потенциально опасных пород собак с 71 позиции до 13.
Обновлено в 12:54
Происшествия

Суд арестовал напавшего на школьницу в Вольске подростка

Обновлено в 11:54
Футбол

Дзюба попал в символическую сборную Лиги Европы

Компания InStat Football, которая занимается футбольной статистикой, опубликовала символическую сборную Лиги Европы сезона-2018/19.
Обновлено в 09:59
Происшествия

Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах

Ученица 11 класса скончалась на ЕГЭ по математике в Чебоксарах, сообщили в пресс-службе Министерства образования и молодежной политики Чувашии.
Обновлено в 08:29
Происшествия

Один рабочий погиб на комбинате в Мурманской области

Один человек погиб и еще один в тяжелом состоянии доставлен в больницу в результате несчастного случая на фабрике АНОФ-2 комбината "Апатит" в Мурманской области.
Обновлено в 13:26
Экономика

США потеряли лидерство в рейтинге конкурентоспособности стран

Соединённые Штаты утратили лидерство в рейтинге конкурентоспособности стран, опустившись с первой строчки на третью.
Обновлено вчера в 23:55
Политика

Чайка заявил о серьезных проблемах в авиационной отрасли России

Катастрофа самолета SSJ100 в Шереметьево обозначила серьезные проблемы в российской авиационной отрасли, заявил генеральный прокурор Юрий Чайка на правительственном часе в Госдуме.
Обновлено в 06:14
Общество

В России могут ввести «отцовский капитал»

Новый вид выплат — «отцовский капитал» — предлагается выплачивать после рождения третьего ребенка, пишет 29 мая газета «Известия».
Обновлено вчера в 21:18
Кино

«Джон Сноу» лечится от алкоголизма после финала «Игры престолов»

Как рассказал СМИ источник, близкий к Киту, дело в том, что актер тяжело переживает завершение саги.
Обновлено в 06:19
Космос

Российские космонавты к юбилею Леонова вышли в открытый космос

Космонавты российского сегмента Международной космической станции (МКС) Алексей Овчинин и Олег Кононенко вышли из люка стыковочного отсека «Пирс» МКС в открытый космос.
Обновлено в 12:56
Гаджеты

Adata выходит на рынок блоков питания с серией XPG Core Reactor

Дебютная серия XPG Core Reactor включает модели мощностью 550 Вт, 650 Вт, 750 Вт и 850 Вт, оснащенные модульными кабельными системами и имеющими сертификаты 80 Plus Gold.
Обновлено вчера в 17:41
Происшествия

Мать бросила двух детей в подмосковном хостеле

Обновлено в 12:19
Происшествия

На Урале выясняют, действительно ли у ветерана войны похитили квартиру

Следствие рассмотрит заявление, поступившее от 89-летней ветерана Великой Отечественной войны, инвалида II группы Прасковьи Рыжковой о том, что неизвестные переписали на себя ее 3-комнатную квартиру, сообщил РИА Новости в среду представитель следственного управления СК РФ по Свердловской области.
Обновлено в 13:29
Общество

Во время ЕГЭ в школе под Пензой в туалете не оказалось дверей

Родители учеников настаивают на том, что во время экзаменов за детьми следили даже в туалете, чтобы они не списывали, по этой причине в кабинках были сняты двери.
Обновлено вчера в 14:49
Происшествия

ВС отменил оправдательный приговор обвиняемым в расстреле бойцов ОМОНа

Верховный суд (ВС) России отменил оправдательный приговор в отношении троих петербуржцев, обвинявшихся в расстреле сотрудников транспортного ОМОНа, занимавшихся незаконной инкассацией, передает корреспондент РАПСИ из зала суда.
Обновлено в 06:27
Энергетика

Минфин не собирается компенсировать убытки «Транснефти»

Снижать дивидендные выплаты "Транснефти" из-за ситуации с трубопроводом "Дружба" неправильно, заявил министр финансов Антон Силуанов.
Обновлено в 09:17
Происшествия

В Башкирии ищут женщину, укравшую из банка 20 миллионов рублей

Обновлено вчера в 07:09
Авто

«Prado за 1,5 миллиона». Каким будет новый УАЗ

На какой платформе строят новинку Ограниченный объем инвестиций не позволит создать с нуля ни новый автомобиль, ни принципиально новую платформу, поэтому речь в данном случае идет все-таки о модернизации существующего шасси UAZ Patriot.
Обновлено в 05:16
Политика

Причину падения рейтинга Путина назвал глава ВЦИОМ

Глава Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров прокомментировал падение рейтинга президента России Владимира Путина.
Обновлено в 01:38
Происшествия

Спецназ косовской полиции потерял секретные документы в ходе операции

Сербская газета «Вечерне новости» сообщила о том, что кто-то из руководителей недавней акции спецназа полиции Косово на севере Косово и Метохии потерял секретные документы.
Обновлено в 10:28
Политика

Сторонники Саакашвили пришли встречать его в Борисполь

Обновлено в 10:51
Происшествия

В Томске врачи достали из желудка девушки полкилограмма волос

Обновлено в 07:00
Происшествия

На бывшем заводе Петра Порошенко загорелся корабль

На бывшем судостроительном заводе экс-президента Украины Петра Порошенко «Кузня на Рыбальском» в Киеве возник пожар - загорелся корабль.
Обновлено в 07:24
Политика

Захарова призвала немецкие СМИ объясниться за скандал с «россиянкой»

Представитель МИД Мария Захарова на своей странице в Facebook обратилась к немецким СМИ, опубликовавшим видеозапись с участием бывшего вице-канцлера Австрии Хайнца-Кристана Штрахе и «россиянки».
Обновлено в 07:13
Происшествия

«Аэрофлот» потребует от губернатора Сергея Фургала опровержения

Обновлено в 05:05
Игры

Square Enix покажет Marvel’s Avengers на E3 2019

Square Enix представит на E3 игру про «Мстителей» – Marvel’s Avengers. Разработкой игры занимаются Crystal Dynamics и Eidos Montreal.
Обновлено в 11:50
Происшествия

СК начал проверку нападения на российского сотрудника ООН в Косово

Следственный комитет России начал проверку по факту нападения на российского гражданина Михаила Краснощекова — сотрудника миссии ООН в частично признанной Республике Косово.
Обновлено в 10:45
Экономика

Нарушения в Роскосмосе составили 50 миллиардов рублей

Напомним, что предыдущая проверка, проводимая Счетной палатой, выявила нарушения за 2017 год в размере 785 миллиардов рублей.
Обновлено в 13:24
Кино

Вышли новые карикатуры на «Игру престолов» в стиле «Союзмультфильма»

В Сети появились новые пародии на героев сериала «Игра престолов», выполненные в духе известных персонажей «Союзмультфильма».
Обновлено в 11:00
Происшествия

ABC: легкий самолет упал в океан у побережья Нью-Джерси

Одномоторный самолет упал в среду около полудня в океан в районе мыса Кейп-Мэй на побережье штата Нью-Джерси.
Обновлено в 13:18
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