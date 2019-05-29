Финансы

Курс доллара на Мосбирже вырос до 64,49 рубляТАСС 27 мая в 03:07

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи увеличился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 2 коп. и составил 64,49 рубля. Курс евро опустился на 3 коп. и составил 72,23 рубля, свидетельствуют данные Мосбиржи.
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Курс евро вырос до 72,80 рубля

Комсомольская правда12:01

Курс доллара на Мосбирже вырос до 64,9 рубля

ТАСС03:05

Средневзвешенный курс доллара на 11:30 мск вырос до 64,9 рубля

Банки.ру04:33

Курс доллара вырос до 65 рублей

Новая Трибуна05:27

Курс доллара подскочил на 37 копеек

News.ru04:35

СРЕДНЕВЗВЕШЕННЫЙ КУРС ДОЛЛАРА НА ЕТС РАСЧЕТАМИ «ЗАВТРА» К 11.30 МСК - 64,9084 Р/$1 (64,5394 Р НА ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГАХ)

Financial One05:00

Доллар снизился на 15 копеек

Финмаркет27 мая в 04:45
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 12:53, Ашберн
Политика

В Совфеде прокомментировали отставку Мюллера

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал RT заявление спецпрокурора США Роберта Мюллера о его увольнении из Минюста.
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Происшествия

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Интернет вещей: почему Москва является лидером в IoT-технологии

В Москве интернет вещей внедряется в рамках программы «Умный город», принятой до 2030 года.
Обновлено вчера в 00:27
Происшествия

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Главный прокурор Косовска-Митровицы Шчикири Сила заявил, что потребует лишить иммунитета сотрудника миссии ООН россиянина Михаила Краснощекова.
Обновлено в 11:02
Энергетика

Венгрия возобновила прокачку нефти по «Дружбе»

Венгрия возобновила прокачку нефти по трубопроводу "Дружба". Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на сообщение "Транснефти".
Обновлено в 03:52
Происшествия

В Екатеринбурге оправдали обвиняемого в громком убийстве бизнесмена

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Космос

В «пустыне нептунов» обнаружена уникальная «невозможная» экзопланета

В космической "пустыне нептунов" был найден новый объект.
Обновлено в 12:00
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Анджелина Джоли разрешила Шайло сыграть в квест про каннибалов

Квест, в котором задействованы профессиональные актеры, обещает пощекотать самые крепкие нервы.
Обновлено в 10:32
Армия и оружие

Украина прекратила выпуск БТР из европейской бронестали

Обновлено в 11:47
Общество

Более 4500 курских выпускников сдают ЕГЭ по математике

Сегодня, 29 мая, выпускники Курской области сдают обязательный ЕГЭ по математике.
Обновлено в 04:28
Шоу-бизнес

Регина Тодоренко вновь готовится к свадьбе

Жена Влада Топалова Регина Тодоренко готовится к свадебной церемонии.
Обновлено в 10:54
Политика

Чайка заявил о серьезных проблемах в авиационной отрасли России

Катастрофа самолета SSJ100 в Шереметьево обозначила серьезные проблемы в российской авиационной отрасли, заявил генеральный прокурор Юрий Чайка на правительственном часе в Госдуме.
Обновлено в 06:14
Политика

Михаил Саакашвили вернулся на Украину

Обновлено в 10:55
Футбол

В Баку полиция останавливает фанатов «Арсенала» в футболках Мхитаряна

Полиция Баку останавливает болельщиков "Арсенала" на улицах города. Причиной задержаний являются игровые майки с фамилией Мхитаряна.
Обновлено в 11:25
Здоровье

РПЦ откроет бесплатный центр реабилитации наркозависимых в Москве

В пресс-службе Синодального отдела по благотворительности Русской православной церкви сообщили о намерении открыть в июле 2019 года в центре Москвы бесплатный центр амбулаторной реабилитации для наркозависимых.
Обновлено в 06:59
Экономика

Недельная инфляция в РФ составила 0,1%

С 21 по 27 мая инфляция в России составила 0,1%, сообщается на сайте Росстата.
Обновлено в 09:45
Экономика

Счетная палата не выявила нарушений в «Роскосмосе»

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, который возглавил госкорпорацию в мае прошлого года, летом 2018 г. попросил Счетную палату провести проверку предприятий отрасли и утвердил план по противодействию коррупции на 2018-2020 гг.
Обновлено в 10:53
Политика

Путин предложил изменить правила расчета пенсий в странах ЕАЭС

На саммите ЕАЭС президент России Владимир Путин сообщил о подготовке соглашения, по которому при начислении пенсий будет учтен стаж за весь период трудовой деятельности на территории государств Союза.
Обновлено в 05:06
Армия и оружие

Советские большие противолодочные корабли станут ударными

Модернизированные большие противолодочные корабли (БПК) проекта 1155 «Удалой» поступят в Военно-морской флот России до конца 2019 года.
Обновлено вчера в 13:00
Происшествия

Пчелы заблокировали границу Эстонии и России

Обновлено в 10:27
Общество

ФАС возбудила дело против «Почты России» из-за марок

Федеральная антимонопольная служба возбудила дело в отношении "Почты России", сообщила пресс-служба ведомства.
Обновлено в 11:21
Общество

Российская компания ввела премии для женщин за ношение коротких юбок

Обновлено в 11:58
Политика

Зеленский призвал политиков есть шаурму

Президент Украины Владимир Зеленский призвал политиков есть шаурму и назвал ее «решением» в случаях, когда напряженный график не оставляет времени на еду.
Обновлено в 09:40
Общество

У Олега Меньшикова отбирают квартиру

Актер может лишиться роскошной квартиры площадью 171 кв. м в самом центре Москвы.
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Общество

В Москве отреставрируют стены и башни Донского монастыря

Мэр Москвы Сергей Собянин и министр культуры России Владимир Мединский проверили ход реставрации памятников Донского монастыря.
Обновлено в 12:21
Игры

Sony раскрыла дату выхода Death Stranding

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Футбол

Кокорин и Мамаев в колонии станут тренерами

Если футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева все-таки отправят в колонию, то руководство ФСИН готово предоставить им работу почти по специальности.
Обновлено в 11:45
Космос

Зонд «Хаябуса-2» прислал фото астероида Рюгу после бомбардировки

Японский космический зонд «Хаябуса-2» прислал в обсерваторию фотографии кратера на Рюгу, который удалось сделать во время сближения с астероидом в конце апреля 2019 года.
Обновлено в 06:31
Футбол

Денисов завершил карьеру игрока

Бывший полузащитник «Локомотива» Игорь Денисов завершил игровую карьеру.
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В Томске врачи достали из желудка девушки полкилограмма волос

16-летнюю томичку оперировали врачи больницы скорой медицинской помощи № 2. По информации медиков, 80% её желудка занимал огромный комок волос (трихобезоар).
Обновлено в 07:00
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