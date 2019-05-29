Финансы

Курс доллара на Мосбирже вырос до 64,49 рубляТАСС 27 мая в 03:07

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Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи увеличился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 2 коп. и составил 64,49 рубля. Курс евро опустился на 3 коп. и составил 72,23 рубля, свидетельствуют данные Мосбиржи.
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Средневзвешенный курс доллара на 11:30 мск вырос до 64,9 рубля

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Курс доллара на Мосбирже вырос до 64,9 рубля

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