Курс доллара на Мосбирже вырос до 64,49 рубляТАСС 27 мая в 03:07

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи увеличился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 2 коп. и составил 64,49 рубля. Курс евро опустился на 3 коп. и составил 72,23 рубля, свидетельствуют данные Мосбиржи.

Курс доллара на Мосбирже вырос до 64,49 рубля

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