Финансы

Курс доллара на Мосбирже вырос до 63,44 рубляТАСС 03:05

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на семь копеек и составил 63,44 рубля. Курс евро поднялся на шесть копеек и достиг 70,56 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.
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ОБЗОР – Рубль вечером снижался вечером к доллару и евро с окончанием налогового периода

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Курс доллара на Мосбирже вырос до 63,44 рубля

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ДТП с бывшим челябинским вице-губернатором: возбуждено уголовное дело

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Росстат зафиксировал рост бедности

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Как утверждает автор поста, на снимках представлен «промежуточный» вариант LADA Vesta, который поступит в продажу до полноценного фейслифта, т. е. осенью нынешнего года или в начале следующего года.
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В МЧС рассказали о паводковой ситуации в Хабаровском крае

Власти ввели режим чрезвычайной ситуации в ряде муниципальных образований Хабаровского края в связи с выпадением обильных осадков и подъёмом уровня воды на реках региона.
Обновлено в 20:33
Общество

В ПФР напомнили, как избежать ошибок в начислении пенсий

В России возникают случаи переплаты пенсий, после которых «излишки» приходится возвращать обратно.
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Что касается премьеры сериала, то она, скорее всего, состоится после выхода четвертого «Джона Уика», релиз которого назначен на май 2021 года.
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Грузия назвала условия запуска международных рейсов из Абхазии

«Ни одна авиакомпания не сможет осуществлять международные воздушные перевозки в аэропорт Сухуми до тех пор, пока Грузия не примет решение об этом и грузинская сторона не будет осуществлять надзор за безопасностью полетов», – говорится в заявлении ведомства.
Обновлено в 10:25
Политика

Трампа призвали ввести новые санкции против России

Комитет палаты представителей США по иностранным делам обратился к президенту США Дональду Трампу с призывом ввести новый пакет санкций против России.
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Киев предложил привлечь США и Турцию для возвращения Крыма

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Космос

Астронавт NASA заснял с борта МКС разрушение корабля «Прогресс»

Американский астронавт Ник Хейг сфотографировал с борта Международной космической станции (МКС) грузовой корабль "Прогресс МС-11", который разрушился в атмосфере.
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Иркутский паводок может убить экосистему Байкала

Из-за повторного наводнения на юге Иркутской области в воды Байкала уже в ближайшее время может попасть шлам из котлованов Байкальского целлюлозно-бумажного комбината.
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Скончался легендарный советский разведчик Анатолий Баронин

На Украине скончался ветеран советской разведки, полковник в отставке Анатолий Баронин.
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Россияне не хотят получать электронные паспорта

Как сообщает ВЦИОМ, 59% россиян не собирается обзаводиться электронными паспортами, несмотря на то, что туда пока не планируется вносить биометрические данные.
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Четыре человека погибли в результате стрельбы в штате Висконсин

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Дирижер Александр Вакульский скончался в Нидерландах

Дирижер Александр Вакульский скончался на 71-м году жизни в Нидерландах.
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Financial Times восхитилась российской системой налогообложения

Журналист Financial Times Крис Джайлс восхитился российской системой налогообложения и технологиями, которыми пользуется Федеральная налоговая служба.
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Армия и оружие

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Председатель Президиума «Офицеров России», Герой РФ, генерал-майор Сергей Липовой призвал с юмором относиться к высказываниям украинской стороны о военном вторжении на территорию РФ.
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В партии Зеленского назвали будущего спикера Рады

Будущий народный депутат от партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, кто станет спикером Верховной рады Украины IX созыва.
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Известная актриса пришла к Шепелеву после слухов о романе с Задорновым

Известная актриса Марина Орлова прошла проверку на детекторе лжи. Звезда стала героем программы "На самом деле" на Первом канале.
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Машков рассказал, при каких условиях вернется в кино

Художественный руководитель Московского театра Олега Табакова Владимир Машков заявил, что может вернуться в кино.
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"Цайт" опубликовала разгромную рецензию. Гергиев дирижировал оперу Вагнера "Тангейзер". В мире Гергиева считают выдающимся дирижером.
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Фирма Maruti Suzuki приготовила для Индии новый компакт

Осенью на рынок Индии выйдет новый компактный паркетник, основанный на концепте Future-S.
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