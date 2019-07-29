Финансы
Курс доллара на Мосбирже вырос до 63,44 рубляТАСС 03:05
Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на семь копеек и составил 63,44 рубля. Курс евро поднялся на шесть копеек и достиг 70,56 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.
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Автоматически обработаны 7263 источника, обновлено в 21:15, Вашингтон
Здоровье
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ДТП с бывшим челябинским вице-губернатором: возбуждено уголовное дело
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Обновлено в 04:12
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Что касается премьеры сериала, то она, скорее всего, состоится после выхода четвертого «Джона Уика», релиз которого назначен на май 2021 года.
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Грузия назвала условия запуска международных рейсов из Абхазии
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Обновлено в 10:25
Политика
Трампа призвали ввести новые санкции против России
Комитет палаты представителей США по иностранным делам обратился к президенту США Дональду Трампу с призывом ввести новый пакет санкций против России.
Обновлено в 15:16
Политика
Киев предложил привлечь США и Турцию для возвращения Крыма
Киев рассматривает возможность создания международной площадки для ведения переговоров о статусе Крыма с участием европейских стран, а также США и Турции.
Обновлено в 18:44
Космос
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Американский астронавт Ник Хейг сфотографировал с борта Международной космической станции (МКС) грузовой корабль "Прогресс МС-11", который разрушился в атмосфере.
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Общество
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Политика
Скончался легендарный советский разведчик Анатолий Баронин
На Украине скончался ветеран советской разведки, полковник в отставке Анатолий Баронин.
Обновлено в 19:42
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Обновлено в 06:42
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Россияне не хотят получать электронные паспорта
Как сообщает ВЦИОМ, 59% россиян не собирается обзаводиться электронными паспортами, несмотря на то, что туда пока не планируется вносить биометрические данные.
Обновлено в 09:09
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Дирижер Александр Вакульский скончался в Нидерландах
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Financial Times восхитилась российской системой налогообложения
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Армия и оружие
Герой России напомнил призвавшему к военному вторжению в РФ журналисту о бегстве из Крыма
Председатель Президиума «Офицеров России», Герой РФ, генерал-майор Сергей Липовой призвал с юмором относиться к высказываниям украинской стороны о военном вторжении на территорию РФ.
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Политика
В партии Зеленского назвали будущего спикера Рады
Будущий народный депутат от партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, кто станет спикером Верховной рады Украины IX созыва.
Обновлено в 16:15
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Известная актриса пришла к Шепелеву после слухов о романе с Задорновым
Известная актриса Марина Орлова прошла проверку на детекторе лжи. Звезда стала героем программы "На самом деле" на Первом канале.
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Армия и оружие
Иран и РФ проведут совместные военные учения
Обновлено в 14:52
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Машков рассказал, при каких условиях вернется в кино
Художественный руководитель Московского театра Олега Табакова Владимир Машков заявил, что может вернуться в кино.
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Российского дирижера Гергиева освистали в Германии
"Цайт" опубликовала разгромную рецензию. Гергиев дирижировал оперу Вагнера "Тангейзер". В мире Гергиева считают выдающимся дирижером.
Обновлено в 13:52
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Фирма Maruti Suzuki приготовила для Индии новый компакт
Осенью на рынок Индии выйдет новый компактный паркетник, основанный на концепте Future-S.
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