Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на семь копеек и составил 63,44 рубля. Курс евро поднялся на шесть копеек и достиг 70,56 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара на Мосбирже вырос до 63,44 рубля

Кино Disney побил мировой рекорд всех времен Компания The Walt Disney Company побила мировой рекорд по ежегодным кассовым сборам.

Авто Мировые продажи авто в июне снизились на 6,4% В июне 2019 года мировые продажи легковых и легких коммерческих автомобилей составили около 7,8 млн рублей, что на 6,4% меньше июня 2018 года.

Футбол Голландский полузащитник Тил потребовал отпустить его в «Спартак» О планах перехода Тила РБК сообщили источник в «Спартаке» и собеседник, близкий к футболисту.

Политика Соратник Зеленского назвал «дебилами» желающих отменить День Победы Избранный депутат Верховной рады Украины от партии "Слуга народа", блогер Максим Бужанский рассказал в интервью изданию Страна.ua, что не поддержит фракцию, если та вдруг решит отменить День Победы.

Происшествия Уголовное дело возбудили против участника митинга 27 июля в Москве Уголовное дело возбудили в отношении участника несанкционированного митинга, прошедшего в центре столицы 27 июля.

Политика На Украине решили реформировать СБУ Сразу же после вступления Владимира Зеленского в должность президента Украины в СБУ начались кадровые перестановки: в частности, заявление об отставке подали глава службы Василий Грицак, замглавы Виктор Кононенко, начальник главного следственного управления СБУ Григорий Остафийчук, заместители председателя СБУ Олег Фролов и Владислав Косинский, а также начальники региональных управлений СБУ.

Общество Из космоса рой летающих муравьев показался дождевыми облаками По мнению экспертов, ошибочными массами осадков на самом деле являются рои летающих муравьев, настолько плотные по количеству, что метеоспутники воспринимают их как капли.

Политика В ОБСЕ раскритиковали украинский закон о языке Вторым проблемным пунктом парламентарий обозначил то, что в Украине намерены наказывать за нарушение закона об государственном языке.

Политика В Китае назвали Сахалин большой потерей для Пекина Журналист китайского портала Sohu рассказал, почему Пекин жалеет об утрате Сахалина, передает РИА "Новости".

Происшествия В Петербурге суд приговорил к колонии жестоких истязателей подростка Фрунзенский районный суд Петербурга 29 июля огласил приговор в отношении Сергея Караванова и Ивана Белякова, признанных виновными в истязании подростка 2006 года рождения.

Экономика В России запретят анонимные электронные платежи В России намерены запретить пополнение электронных кошельков анонимно.

Технологии Эксперты: модели искусственного интеллекта могут стать причиной климатических изменений Модели искусственного интеллекта могут стать одной из ключевых причин изменений климата и глобального потепления в силу крайне высокого потребления энергии.

Футбол Лионель Месси подвергся нападению на Ибице Нападающий "Барселоны" и сборной Аргентины по футболу Лионель Месси попал в неприятную историю на острове Ибица во время отдыха.

Происшествия Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал о ее гибели Муж пытался спасти супругу, однако она скончалась. Вероника Никонова окончила театральную школу в Минске.

Общество В подтопленных районах Приамурья запретили продажу алкоголя Запретить продажу алкоголя в районах Амурской области, попадающих в зону прохождения паводка, приняли решение на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям под председательством губернатора Василия Орлова.

Политика Глава Минкомсвязи не поддержал инициативу о «значимых ресурсах» Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Константин Носков заявил, что категорически не поддерживает идею законопроекта о запрете иностранцам владеть «значимыми информационными ресурсами» в России.

Здоровье Кубанский врач дала советы по профилактике гепатита Безопасные и эффективные вакцины против гепатита В обеспечивают защиту от инфекции D. ⠀ ⠀ По словам Виктории Бахтиной, чтобы не заразиться гепатитом, следует отказаться от беспорядочных половых контактов и алкоголя, тщательно выбирать салоны красоты, не принимать лекарства и витамины без назначения врача.

Общество Товары с AliExpress появятся в российских магазинах Крупнейший зарубежный маркетплейс в России AliExpress начал работу с малым и средним бизнесом, сообщил представитель AliExpress Антон Пантелеев: площадка станет оптовым поставщиком небольших сетей.

Экономика Семейный малый и средний бизнес может получить поддержку государства Минэкономразвития России подготовило проект закона, благодаря которому предприятия малого и среднего бизнеса, управляемые одной семьей, могут получить господдержку.

Общество Росконтроль назвал токсичную зубную пасту Специалисты Росконтроля исследовали зубную пасту и определили, какая продукция является токсичной.

Общество Более половины граждан РФ не доверяют электронному паспорту Согласно проведенному ВЦИОМ годом ранее аналогичному опросу, количество граждан, знающих о возможности оформить электронный паспорт, увеличилось с 60% до 85%.

Происшествия В Нигерии жертвами атаки боевиков стали 65 человек Президент Нигерии Мухаммаду Бухари резко осудил произошедшее 27 июля нападение боевиков радикальной группировки "Боко харам" на северо-востоке страны, жертвами которого стали 65 человек, передает Reuters.

Происшествия Лечащим врачам Алексея Навального разрешили его осмотреть Лечащим врачам оппозиционера Алексея Навального Анастасии Васильевой и Ярославу Ашихмину разрешили его осмотреть и проконсультировать.

Энергетика Составлен рейтинг стран с самым доступным бензином Стоит отметить, что, согласно данным рейтинга стран Европы с самым доступным бензином, для жителей Украины стоимость топлива самая высокая.

Политика В Киеве призывают к немедленному военному вторжению в Россию Бывший шеф-редактор украинской версии журнала Forbes Максим Кухар в своем фейсбуке призвал Киев ввести войска в Россию.

Футбол Дзюба заявил, что Аршавин в футболе не разбирается Дзюба заявил, что рад за голкипера, но затем добавил: «Есть просьба: уберите Аршавина от выбора лучших игроков — он в футболе не разбирается, поэтому пусть будет кто-нибудь другой» Игра с «Оренбургом» закончилась со счетом 2:0 в пользу «Зенита».