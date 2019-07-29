Финансы
Курс доллара на Мосбирже вырос до 63,44 рубляТАСС 03:05
Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на семь копеек и составил 63,44 рубля. Курс евро поднялся на шесть копеек и достиг 70,56 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.
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Автоматически обработан 7261 источник, обновлено в 07:45, Вашингтон
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