Финансы

Курс доллара на Мосбирже вырос до 63,44 рубляТАСС 03:05

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на семь копеек и составил 63,44 рубля. Курс евро поднялся на шесть копеек и достиг 70,56 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.
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Врач 64-й больницы подтвердил отсутствие отравления у Навального

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Происшествия

Самолёт ВВС США загорелся на авиашоу в Висконсине

Пожар вспыхнул на борту гигантского военно-транспортного самолёта ВВС США Lockheed C-5M Super Galaxy во время авиашоу в Висконсине.
Обновлено в 11:58
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IO Interactive уже работает над новой частью Hitman и оригинальной IP

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Директора ФБК Ивана Жданова арестовали на 15 суток

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Вице-премьер Виталий Мутко поручил проработать возможность в отдельных случаях предлагать обманутым дольщикам, купившим жилье в новостройках, квартиры в готовых или близких к завершению домах.
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Financial Times восхитилась российской системой налогообложения

Журналист Financial Times Крис Джайлс восхитился российской системой налогообложения и технологиями, которыми пользуется Федеральная налоговая служба.
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Сестра Жанны Фриске разводится с мужем

Младшая сестра Жанны Фриске Наталья сообщила, что она, вместе с мужем Сергеев Вшивковым, приняла трудное решение развестись.
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Что касается анальгина, медики предупреждают, что лекарство может спровоцировать анафилактический шок.
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ДТП с бывшим челябинским вице-губернатором: возбуждено уголовное дело

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В США умерла собака, считавшая самой умной в мире. Бордер-колли по кличке Чейзер знала свыше тысячи слов и выполняла более сотни команд.
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