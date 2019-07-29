Финансы
Курс доллара на Мосбирже вырос до 63,44 рубляТАСС 03:05
Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на семь копеек и составил 63,44 рубля. Курс евро поднялся на шесть копеек и достиг 70,56 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.
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Автоматически обработаны 7262 источника, обновлено в 09:17, Вашингтон
Политика
Вышел из тюрьмы водитель, перевозивший «Бук», из которого сбили MH17
Из тюрьмы вышел мужчина, которого СБУ обвинила в причастности к перевозке ЗРУ "Бук" – из него, по мнению украинской стороны, в 2014 году над территорией Донбасса был сбит малайзийский "Боинг".
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Бывший челябинский вице-губернатор устроил ДТП на «встречке»
Бывший вице-губернатор Челябинской области Андрей Косилов стал виновником аварии, в результате которой пострадали три человека, за жизнь одной девушки сейчас борются врачи, сообщили в региональном управлении МВД.
Обновлено в 08:48
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Медведев призвал ускорить работу по нацпроектам в Крыму
Российский премьер-министр Дмитрий Медведев призвал ускорить работу по реализации нацпроектов в Крыму и Севастополе.
Обновлено в 08:22
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Назван действенный способ повысить уровень зарплаты
В Высшей школе экономики России провели исследование «Отдача от некогнитивных характеристик на отечественном рынке труда», согласно которому выяснилось, что личностные качества человека напрямую отражаются на размере его заработной платы.
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Соратник Зеленского назвал «дебилами» желающих отменить День Победы
Избранный депутат Верховной рады Украины от партии "Слуга народа", блогер Максим Бужанский рассказал в интервью изданию Страна.ua, что не поддержит фракцию, если та вдруг решит отменить День Победы.
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Обновлено в 05:41
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В Росавиации заявили о готовности возобновить авиасообщение с Украиной
Росавиация готова вести полноформатные переговоры с авиавластями Украины о возобновлении авиасообщения между странами, сообщил журналистам глава ведомства Александр Нерадько.
Обновлено в 09:06
Наука
Выброс рутения в 2017 году связали с производством источника нейтрино
Ранее в журнале Science высказывались предположения, что выброс рутения может быть связан с процессом производства радиоактивного источника на базе церия-144 (период полураспада 285 дней) для итальянского нейтринного эксперимента «Борексино» (читайте об этом эксперименте в материале «Лаборатория под горой»).
Обновлено в 03:45
Происшествия
Автобус с 37 пассажирами сорвался с трассы в Черногории
Серьезное ДТП произошло на северо-западе Черногории. Пассажирский автобус столкнулся с легковым автомобилем и сорвался с трассы.
Обновлено в 08:56
Общество
В трех регионах Сибири введен режим ЧС из-за лесных пожаров
Обновлено в 09:06
Экономика
В России запретят анонимные электронные платежи
В России намерены запретить пополнение электронных кошельков анонимно.
Обновлено в 03:05
Политика
В Georgian Airways рассказали об убытках после запрета на полеты в РФ
После приостановки авиасообщения между Россией и Грузией авиакомпания Georgian Airways оказалась в сложном финансовом положении и потеряла около $25 млн.
Обновлено в 06:58
Футбол
«Рубин» и «Ахмат» определились с формами на матч
29 июля в Казани состоится заключительный матч 3-го тура РПЛ, в котором «Рубин» примет «Ахмат».
Обновлено в 04:24
Происшествия
Суд в Москве арестовал Яшина на 10 суток
Обновлено в 09:02
Гаджеты
Meizu уволила 30% сотрудников и закрыла почти все магазины
Инсайдеры утверждают, что Meizu в этом году сократила 30% своих сотрудников – на данный момент в китайской компании осталось лишь около 1000 работников.
Обновлено в 04:02
Армия и оружие
В России началось серийное производство истребителей Су-57
Истребитель Су-57 запустили в серийное производство, сообщается в брошюре, посвященной 80-летию ОКБ имени Сухого.
Обновлено в 07:38
Энергетика
Названы страны Европы с самым дешёвым бензином
Обновлено в 03:39
Происшествия
В Саратове полицейские изъяли девочку из дома с 25 собаками
В Саратове сотрудники полиции изъяли шестилетнюю девочку из дома, где содержалось 25 собак, кошки и кролик.
Обновлено в 08:56
Экономика
В модернизацию портов Петербурга вложат более 4 миллиардов рублей
На проект понадобится более 4 млрд рублей. Закончить все работы хотят к 2024 году.
Обновлено в 08:36
Политика
ЦИК получил три жалобы на отказ в регистрации кандидатов в Мосгордуму
Три жалобы от кандидатов в депутаты Мосгордумы на решение об отказе в регистрации поступили в Центризбирком России.
Обновлено в 07:56
Армия и оружие
Беглов вместе с Путиным принял Главный военно-морской парад
Глава Санкт-Петербурга Александр Беглов вместе с президентом России Владимиром Путиным и министром обороны Сергеем Шойгу принял парад.
Обновлено вчера в 06:33
Общество
Меган Маркл отобрала влиятельных женщин для обложки Vogue
Меган Маркл отобрала для сентябрьского номера Vogue 15 влиятельных женщин вместе с редактором британской версии журнала Эдвардом Эннифулом, выложившим в своем Инстаграме фотографию обложки.
Обновлено в 08:57
Футбол
Дзюба приступит к подготовке к матчу с «Краснодаром» в общей группе
Нападающий «Зенита» Артем Дзюба, замененный на 78-й минуте матча третьего тура с «Оренбургом» (2:0) из-за небольшой травмы, приступит к тренировкам вместе остальными игроками петербуржцев.
Обновлено в 07:41
Авто
Рынок автомобилей с пробегом в 1 полугодии снизился на 1,4%
Обновлено в 07:02
Наука
Почему покойники излучают радиацию и чем это грозит
Узнав о дозе препарата, медики неделю изучали крематорий с помощью счетчика Гейгера и детекторов изотопов.
Обновлено в 06:18
Интернет
Эксперты обнаружили новый способ кражи денег с банковских карт
Как ранее сообщали «Кубанские новости», эксперты назвали основные способы кражи денег с банковских счетов россиян.
Обновлено в 08:44
Происшествия
Навального выписали из больницы и вернули в спецприемник
Обновлено в 07:28
Происшествия
Сторож российского детсада прогнал буйного родителя бензопилой
В Челябинске сторож детского сада ранил бензопилой пьяного мужчину, который в выходной потребовал отдать ему его ребенка и устроил драку.
Обновлено в 04:21
Футбол
«Реал» не хочет продавать Хамеса в «Атлетико» из-за 3:7
Обновлено вчера в 17:53