Финансы

Курс доллара на Мосбирже вырос до 63,44 рубляТАСС 03:05

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на семь копеек и составил 63,44 рубля. Курс евро поднялся на шесть копеек и достиг 70,56 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.
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Евро и доллар подорожали на Московской Бирже

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Курс доллара на Мосбирже вырос до 63,44 рубля

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В Индии несовершеннолетние дети ради забавы решили накачать шестилетнего мальчика воздухом.
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В Адлерском районе Сочи в понедельник двое мужчин погибли, катаясь на гидроцикле.
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В МЧС рассказали о паводковой ситуации в Хабаровском крае

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В Адыгее открылся современный диагностический центр

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Как выяснилось впоследствии, за рулём "Lexus" находился бывший вице-губернатор Челябинской области и директор агрохолдинга "Равис" Андрей Косилов.
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Скончался легендарный советский разведчик Анатолий Баронин

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Счетная палата готовит новую пенсионную реформу

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Постпред Зеленского рассказал о планах Украины вернуть Крым

Для достижения цели нужно создать новый формат международных переговоров и поставить вопрос о возвращении Крыма под юрисдикцию Украины, сказал постпред Зеленского.
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Со 2 по 6 августа в Нижнем Новгороде во второй раз пройдет единственный в России международный фестиваль веб-сериалов REALIST WEB FEST, организованный при поддержке Правительства Нижегородской области и Администрации города Нижнего Новгорода.
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Иран и Россия подписали документ о расширении военного сотрудничества

Ранее Ханзади сообщил в интервью агентству IRNA, что Россия и Иран в ближайшем будущем могут провести совместные военно-морские учения в районе Ормузского пролива.
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