Финансы

Официальный курс евро вырос до 73,98 рубляРИА Новости вчера в 06:02

Официальный курс евро на среду вырос на 2,82 копейки - до 73,9766 рубля, курс доллара увеличился на 17,58 копейки - до 66,784 рубля, следует из данных Банка России.
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ЦБ заявил о падении доллара и евро к рублю 22 августа

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Центробанк повысил официальный курс доллара на среду до 66,78 рубля

Московский Комсомолецвчера в 21:00

Банк России понизил курс доллара до 66,26 рубля

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Свободная Пресса06:26

ЦБ РФ установил курс доллара США с 22 августа в размере 66,263 руб

Финмаркет06:23

Официальный курс евро снизился на 48 копеек

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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 08:22, Ашберн
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В Челябинской области депутата заподозрили в убийстве жены

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WP узнала о рассматриваемых США условиях покупки Гренландии

Администрация президента США обсуждала возможность предложить Дании в рамках сделки по покупке Гренландии ежегодно выплачивать острову субсидию в размере $600 млн, сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.
Обновлено в 08:11
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ФК «Краснодар» U-17 сыграет против юношеской сборной «Зенита»

Игру между «Краснодаром» U-17 и «Спартаком» перенесли на ноябрь.
Обновлено в 03:44
Кино

Скончалась актриса театра Ермоловой Александра Назарова

Народная артистка России Александра Назарова умерла на 80 году жизни, сообщили в театре имени Ермоловой во вторник.
Обновлено вчера в 14:55
Политика

В Совфеде предложили расширить G7 до G10

Глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев предложил модернизировать "Большую семерку" (G7), добавив в нее Россию, Индию и Китай.
Обновлено в 02:14
Политика

Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией

Ранее Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".
Обновлено вчера в 22:59
Происшествия

ГП подала иск о конфискации имущества семьи полковника ФСБ Черкалина

Генпрокуратура России обратилась в суд с иском об обращении в доход государства имущества семьи полковника ФСБ Кирилла Черкалина на сумму более 6,3 млрд рублей.
Обновлено в 07:26
Политика

Россия и Украина подготовились к выдаче моряков и заключенных

В свою очередь агентство "Интерфакс" со ссылкой на свой источник сообщило, что Киеву могут быть переданы пятеро ее граждан, осужденных в России за совершение различных преступлений и в настоящее время доставленных в "Лефортово".
Обновлено в 06:20
Происшествия

Основатель Музея русской иконы погиб при крушении вертолета в Греции

Меценат, коллекционер и основатель Музея русской иконы Михаил Абрамов погиб в результате крушения вертолета в Греции.
Обновлено в 04:54
Авто

Volkswagen вывел в продажу недорогой кроссовер Jetta VS5

Немецкая компания Volkswagen объявила о начале продаж на китайском рынке недорогого кроссовера Jetta VS5.
Обновлено в 07:52
Политика

Захарова прокомментировала возможность возвращения России в G8

Москва ждёт конкретных предложений по возвращению России в «Большую восьмёрку», заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
Обновлено в 06:22
Политика

Имя нового премьера Украины станет известно 29 августа

Имя нового премьер-министра Украины станет известно 29 августа, в день первого заседания парламента.
Обновлено в 06:27
Шоу-бизнес

Оля Полякова обвинила Ольгу Бузову в плагиате

Фото: Instagram Оли Поляковой Популярная украинская певица Оля Полякова обвинила российскую исполнительницу и ведущую реалити-шоу «Дом-2» Ольгу Бузову в плагиате, сообщает WomanEL.
Обновлено вчера в 03:22
Кино

Раскрыто название нового фильма о Джеймсе Бонде

Обновлено вчера в 13:26
Политика

Вице-президент Венесуэлы привезла от Мадуро благодарность Путину

Обновлено в 06:07
Происшествия

Крыша дома рухнула на мать с ребенком в Новосибирске

В жилом доме в Новосибирске крыша обрушилась на женщину и ребенка, которые в этот момент спали в комнате.
Обновлено в 01:48
Происшествия

Экс-супруг заказал убийство жены и дочери из-за дележа имущества

Как было установлено, бывший муж жертвы спланировал убийство женщины и ее дочери совместно с новой супругой.
Обновлено вчера в 19:05
Кино

Человек-паук покидает киновселенную Marvel

Президент кинокомпании Marvel Кевин Файги не будет продюсировать фильмы о Человеке-пауке, потому что не смог прийти к финансовому соглашению со студией Sony Pictures, снявшей очередную часть франшизы, сообщает Deadline.
Обновлено в 04:25
Шоу-бизнес

Принц Гарри и Меган Маркл наняли третью няню

Принц Гарри и Меган Маркл взяли на работу третью няню, поскольку две предыдущие плохо справлялись со своими обязанностями.
Обновлено в 03:24
Политика

Порошенко вместе с семьей улетел на отдых в Норвегию

Бывший президент Украины Петр Порошенко вместе с семьей отправился на отдых в Норвегию.
Обновлено в 06:29
Политика

Пост Макрона на русском языке вызвал критику на Украине

Возмущение ряда украинских политиков вызвал пост главы Пятой Республики, опубликованный на русском языке в соцсети Facebook, о прогрессе в отношениях с Россией.
Обновлено в 02:15
Происшествия

СК подтвердил факты насилия со стороны отца сестер Хачатурян

Следственный комитет выяснил, что показания сестер Хачатурян о насилии со стороны отца были правдивы.
Обновлено в 05:37
Армия и оружие

Начало поставок Су-57Э за рубеж разрушит монополию F-35

Обновлено в 04:07
Транспорт

Базовый аэропорт пригрозил «России» прекратить ее обслуживание

«Восьмого августа руководство ВВСС в письменной форме, действительно, проинформировало своего базового перевозчика и давнего партнера о возможном прекращении обслуживания его рейсов», — заявил РБК официальный представитель «России».
Обновлено в 08:02
Происшествия

Мосгорсуд оставил в СИЗО члена «Яблока» по делу о массовых беспорядках

Мосгорсуд оставил в СИЗО активиста партии "Яблоко" Валерия Костенка – 12-го обвиняемого по делу о массовых беспорядках на несанкционированной акции 27 июля в центре столицы, подавшего жалобу на арест, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 07:55
Общество

«Яндекс» рассказал о способах поиска забытых фильмов

Обновлено в 06:13
Армия и оружие

Шойгу заявил о напряженной обстановке на западных границах России

Российский министр обороны Сергей Шойгу оценил военно-политическую обстановку на западных границах России. Об этом передает РИА "Новости".
Обновлено в 04:16
Политика

Путин согласился с жалобами россиян на работу поликлиник

Президент России Владимир Путин считает справедливыми жалобы россиян на качество первичного звена здравоохранения.
Обновлено вчера в 11:21
Общество

Арнольд Шварценеггер и Джокер появятся в Mortal Kombat 11

28 января 2020 года в файтинге появится Джокер, а 17 марта — Спаун.
Обновлено в 03:49
Политика

Кудрин заявил о беспрецедентном применении силы на протестах в Москве

Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин в Twitter высказал свое отношение к ситуации вокруг акций протеста в Москве, связанных с выборами в Мосгордуму.
Обновлено в 08:13
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