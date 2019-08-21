Финансы
Официальный курс евро вырос до 73,98 рубляРИА Новости вчера в 06:02
Официальный курс евро на среду вырос на 2,82 копейки - до 73,9766 рубля, курс доллара увеличился на 17,58 копейки - до 66,784 рубля, следует из данных Банка России.
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Центробанк повысил официальный курс доллара на среду до 66,78 рубля
Московский Комсомолецвчера в 21:00
Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 08:22, Ашберн
Политика
WP узнала о рассматриваемых США условиях покупки Гренландии
Администрация президента США обсуждала возможность предложить Дании в рамках сделки по покупке Гренландии ежегодно выплачивать острову субсидию в размере $600 млн, сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.
Обновлено в 08:11
Футбол
ФК «Краснодар» U-17 сыграет против юношеской сборной «Зенита»
Игру между «Краснодаром» U-17 и «Спартаком» перенесли на ноябрь.
Обновлено в 03:44
Кино
Скончалась актриса театра Ермоловой Александра Назарова
Народная артистка России Александра Назарова умерла на 80 году жизни, сообщили в театре имени Ермоловой во вторник.
Обновлено вчера в 14:55
Политика
В Совфеде предложили расширить G7 до G10
Глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев предложил модернизировать "Большую семерку" (G7), добавив в нее Россию, Индию и Китай.
Обновлено в 02:14
Политика
Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией
Ранее Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".
Обновлено вчера в 22:59
Происшествия
ГП подала иск о конфискации имущества семьи полковника ФСБ Черкалина
Генпрокуратура России обратилась в суд с иском об обращении в доход государства имущества семьи полковника ФСБ Кирилла Черкалина на сумму более 6,3 млрд рублей.
Обновлено в 07:26
Политика
Россия и Украина подготовились к выдаче моряков и заключенных
В свою очередь агентство "Интерфакс" со ссылкой на свой источник сообщило, что Киеву могут быть переданы пятеро ее граждан, осужденных в России за совершение различных преступлений и в настоящее время доставленных в "Лефортово".
Обновлено в 06:20
Происшествия
Основатель Музея русской иконы погиб при крушении вертолета в Греции
Меценат, коллекционер и основатель Музея русской иконы Михаил Абрамов погиб в результате крушения вертолета в Греции.
Обновлено в 04:54
Авто
Volkswagen вывел в продажу недорогой кроссовер Jetta VS5
Немецкая компания Volkswagen объявила о начале продаж на китайском рынке недорогого кроссовера Jetta VS5.
Обновлено в 07:52
Политика
Захарова прокомментировала возможность возвращения России в G8
Москва ждёт конкретных предложений по возвращению России в «Большую восьмёрку», заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
Обновлено в 06:22
Политика
Имя нового премьера Украины станет известно 29 августа
Имя нового премьер-министра Украины станет известно 29 августа, в день первого заседания парламента.
Обновлено в 06:27
Шоу-бизнес
Оля Полякова обвинила Ольгу Бузову в плагиате
Фото: Instagram Оли Поляковой Популярная украинская певица Оля Полякова обвинила российскую исполнительницу и ведущую реалити-шоу «Дом-2» Ольгу Бузову в плагиате, сообщает WomanEL.
Обновлено вчера в 03:22
Кино
Раскрыто название нового фильма о Джеймсе Бонде
Обновлено вчера в 13:26
Происшествия
Крыша дома рухнула на мать с ребенком в Новосибирске
В жилом доме в Новосибирске крыша обрушилась на женщину и ребенка, которые в этот момент спали в комнате.
Обновлено в 01:48
Происшествия
Экс-супруг заказал убийство жены и дочери из-за дележа имущества
Как было установлено, бывший муж жертвы спланировал убийство женщины и ее дочери совместно с новой супругой.
Обновлено вчера в 19:05
Кино
Человек-паук покидает киновселенную Marvel
Президент кинокомпании Marvel Кевин Файги не будет продюсировать фильмы о Человеке-пауке, потому что не смог прийти к финансовому соглашению со студией Sony Pictures, снявшей очередную часть франшизы, сообщает Deadline.
Обновлено в 04:25
Шоу-бизнес
Принц Гарри и Меган Маркл наняли третью няню
Принц Гарри и Меган Маркл взяли на работу третью няню, поскольку две предыдущие плохо справлялись со своими обязанностями.
Обновлено в 03:24
Политика
Порошенко вместе с семьей улетел на отдых в Норвегию
Бывший президент Украины Петр Порошенко вместе с семьей отправился на отдых в Норвегию.
Обновлено в 06:29
Политика
Пост Макрона на русском языке вызвал критику на Украине
Возмущение ряда украинских политиков вызвал пост главы Пятой Республики, опубликованный на русском языке в соцсети Facebook, о прогрессе в отношениях с Россией.
Обновлено в 02:15
Происшествия
СК подтвердил факты насилия со стороны отца сестер Хачатурян
Следственный комитет выяснил, что показания сестер Хачатурян о насилии со стороны отца были правдивы.
Обновлено в 05:37
Транспорт
Базовый аэропорт пригрозил «России» прекратить ее обслуживание
«Восьмого августа руководство ВВСС в письменной форме, действительно, проинформировало своего базового перевозчика и давнего партнера о возможном прекращении обслуживания его рейсов», — заявил РБК официальный представитель «России».
Обновлено в 08:02
Происшествия
Мосгорсуд оставил в СИЗО члена «Яблока» по делу о массовых беспорядках
Мосгорсуд оставил в СИЗО активиста партии "Яблоко" Валерия Костенка – 12-го обвиняемого по делу о массовых беспорядках на несанкционированной акции 27 июля в центре столицы, подавшего жалобу на арест, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 07:55
Общество
«Яндекс» рассказал о способах поиска забытых фильмов
Обновлено в 06:13
Армия и оружие
Шойгу заявил о напряженной обстановке на западных границах России
Российский министр обороны Сергей Шойгу оценил военно-политическую обстановку на западных границах России. Об этом передает РИА "Новости".
Обновлено в 04:16
Политика
Путин согласился с жалобами россиян на работу поликлиник
Президент России Владимир Путин считает справедливыми жалобы россиян на качество первичного звена здравоохранения.
Обновлено вчера в 11:21
Общество
Арнольд Шварценеггер и Джокер появятся в Mortal Kombat 11
28 января 2020 года в файтинге появится Джокер, а 17 марта — Спаун.
Обновлено в 03:49
Политика
Кудрин заявил о беспрецедентном применении силы на протестах в Москве
Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин в Twitter высказал свое отношение к ситуации вокруг акций протеста в Москве, связанных с выборами в Мосгордуму.
Обновлено в 08:13