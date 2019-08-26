Финансы
ТАССКурс доллара на Мосбирже снизился до 65,95 рубля
Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи уменьшился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 4 копейки и составил 65,95 рубля. Курс евро опустился на 8 копеек, до 73,43 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.
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Политика
Макрон ответил президенту Бразилии на насмешки в адрес его жены
Президент Франции отреагировал на реплику президента Бразилии Жаира Болсонару, который в социальной сети посмеялся над внешностью его жены.
РБК 08:36
Общество
Супруги из Британии нашли клад на ферме
Жители графства Сомерсет в Великобритании нашли на ферме клад стоимостью около пяти миллионов фунтов стерлингов (более 400 миллионов рублей).
VSE42 Новости 05:39
Политика
В партии Порошенко рассказали о составе будущей коалиции в Раде
Избранный депутат Верховной рады от партии Петра Порошенко «Европейская солидарность» Артур Герасимов в эфире телеканала «Прямой» заявил, что в состав коалиции в украинском парламенте войдут партии «Слуга народа», «Батькивщина» и «Голос».
RT на русском 08:02
Происшествия
Росгидромет: после ЧП радиоактивные изотопы найдены под Северодвинском
Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) подтвердила, что причиной кратковременного повышения радиоактивного фона после взрыва на полигоне под Северодвинском стало облако радиоактивных инертных газов — оно образовалось после распада изотопов бария, стронция и лантана, передает «Интерфакс».
BFM.ru 03:01
Политика
Лавров прокомментировал возможность возвращения России в G8
Министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции заявил, что Москва не делала и не собирается делать никаких обращений относительно возможности возвращения формата «Большой восьмёрки» с участием российской стороны.
RT на русском 05:43
Происшествия
Суд оштрафовал фигуранта дела о беспорядках в Москве Данилу Беглеца
Тверской суд Москвы оштрафовал фигуранта дела о массовых беспорядках в Москве Данилу Беглеца на 20 тыс. рублей, признав его виновным в административном правонарушении.
ТАСС 07:48
Общество
Москвичей предупредили о первых заморозках
В второй половине следующей недели жителей Москвы ждет похолодание. Об этом сообщает центр погоды «Фобос».
Мослента вчера в 01:40
Политика
Французский грузоперевозчик отказался от Севморпути
Один из крупнейших грузоперевозчиков Франции CGA CGM отказался от использования Северного морского пути. Об этом сообщает издание Le Figaro.
URA.Ru 24 августа в 02:31
Общество
Мэрия Москвы объяснила отказ оппозиции в акции на 3 сентября
Мэрия Москвы отказала группе оппозиционных политиков, в числе которых глава штаба Геннадия Гудкова Эльвира Вихарева, в проведении акции протеста в Москве 3 сентября, следует из ответа властей организаторам акции, который предоставили РБК в штабе Дмитрия Гудкова.
РБК 03:04
Происшествия
Двое погибли, двое в реанимации после взрыва гранаты в Находке
Двое человек погибли при взрыве боевой гранаты в многоквартирном доме в Находке.
Газета.Ru 07:36
Космос
«Союз МС-13» завершил перестыковку на МКС
Экипаж «Союза МС-13» перестыковал корабль с одного модуля Международной космической станции (МКС) на другой.
Lenta.ru 00:54
Происшествия
Брата главы правительства Чечни задержали в аэропорту
В московском аэропорту Внуково задержали брата главы правительства Чечни Муслима Хучиева Дениса.
URA.Ru 08:43
Футбол
Хавбек «Интера» близок к переходу в «Локомотив»
Полузащитник миланского "Интера" Жоау Мариу продолжит карьеру в московском "Локомотиве", сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо в твиттере.
Газета.Ru 08:29
Политика
«Патриарх литовской демократии» назвал запуск БелАЭС «гибелью» Литвы
Экс-председатель Верховного совета Литвы, "патриарх литовской демократии" Витаутас Ландсбергис заявил, что запуск Белорусской АЭС (БелАЭС) "угрожает" безопасности Литвы и ЕС.
Sputnik Литва вчера в 12:00
Общество
Росстат спрогнозировал сокращение дефицита мужчин
По данным Росстата, на которые ссылается «РИА Новости», к 2036 году дефицит мужчин будет во всех регионах, кроме Чукотки и Камчатки.
Коммерсантъ 02:04
Экономика
Путин обеспокоился медленным ростом доходов россиян
Реальные доходы жителей России растут слишком медленно, это вызывает беспокойство, заявил президент России Владимир Путин 26 августа на совещании с правительством по экономическим вопросам.
Известия 06:26
Политика
В Кремле обратили внимание на массовое увольнение хирургов на Урале
В Кремле обратили внимание на ситуацию с массовым увольнением врачей-хирургов в Нижнем Тагиле, этим вопросом занимаются министерство здравоохранения РФ, а также региональные и областные власти, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 06:07
Политика
«Диссернет» и «Агора» пожаловались в Верховный суд на новый состав ВАК
Как пишет «Коммерсант», организации подали два раздельных иска, в которых просят признать незаконным майское постановление правительства об утверждении состава Высшей аттестационной комиссии (ВАК), а также «обязать ответчика привести состав ВАК в соответствие с постановлением правительства от 2016 года».
Право.ру 02:41
Политика
Путин разъяснил врио главы Башкирии смысл продэмбарго
Президент России Владимир Путин на встрече с врио главы Башкирии Радием Хабировым, который рассказал ему о том, что в регионе поддерживают введенное в 2014 году российское продовольственное эмбарго, разъяснил, что это не санкции, а ответные меры России.
РИА Новости 07:58
Шоу-бизнес
44-летняя Божена Рынска ждет ребенка от погибшего Игоря Малашенко
Известная журналистка Божена Рынска после смерти своего мужа ― сооснователя ТНТ Игоря Малашенко ― находится в плачевном состоянии.
Popcornnews.ru 06:14
Армия и оружие
Мантуров раскрыл сроки старта испытаний первого ракетоносца Ту-160М
Во время пресс-конференции министр уведомил о передаче первого Ту-160М на прохождение испытаний уже в конце 2020 года.
Дни24 05:10
Здоровье
В Тюменской области ввели карантин из-за опасного заболевания
В селе Новоселезнёво Казанского района Тюменской области ввели карантин из-за вспышки заразного узелкового дерматита – заболевания, которое смертельно опасно для коров.
Вестник 06:15
Экономика
Почта России попросила 85 млрд рублей на создание «Центров притяжения»
Российская государственная компания «Почта России» попросила выделить из бюджета 85 млрд рублей на создание специализированных центров торговли и услуг на базе отделений, сообщают 26 августа «Известия» со ссылкой на проект концепции «Центры притяжения» на 2020−2027 годы.
REGNUM 01:57
Футбол
Черчесов объяснил, чем Дзюба лучше Чалова
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов прокомментировал невызов нападающего ЦСКА Фёдора Чалова на отборочные матчи чемпионата Европы 2020 года с Шотландией и Казахстаном.
RT на русском 08:00
Политика
Валерия Касамара отказалась от дебатов с Любовью Соболь
Зарегистрированный кандидат в депутаты Мосгордумы, проректор Национального исследовательского университета – Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ) Валерия Касамара отказалась от проведения дебатов с незарегистрированным кандидатом Любовью Соболь, об этом Касамара сообщила в своем Telegram-канале.
Ведомости 08:38
Политика
Президент Грузии прокомментировала президентские выборы в Абхазии
5-й Президент Грузии Саломе Зурабишвили осудила президентскую кампанию в Абхазии, отметив, что такие действия «нарушают» национальный суверенитет Грузии.
Московский Комсомолец 03:01
Армия и оружие
Эффектные трюки истребителя Су-57 показали на видео
Жители подмосковного поселка Жуковский наблюдают эффектные полеты российских истребителей.
РЕН ТВ вчера в 06:31
Происшествия
В Новочеркасске младенец умер после удара о потолочный вентилятор
По данным следствия, 17 августа в одном из ресторанов Новочеркасска 34-летний мужчина подбросил ребенка, но слишком сильно - девочка ударилась о потолочный вентилятор и упала на пол.
Российская газета 08:10