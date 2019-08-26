Финансы
ТАССКурс доллара на Мосбирже снизился до 65,95 рубля
Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи уменьшился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 4 копейки и составил 65,95 рубля. Курс евро опустился на 8 копеек, до 73,43 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.
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Экономика
«Почта России» просит 85 млрд рублей из бюджета на перепрофилирование
"Почта России" попросила выделить из бюджета почти 85 млрд рублей чтобы изменить функционал отделений в населенных пунктах, где проживают менее 20 тысяч человек.
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Макрон подарил лидерам G7 часы из океанского мусора
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Чемпион WBO в полутяжелом весе Сергей Ковалев сегодня в Челябинске успешно защитил свой титул, одержав досрочную победу над Энтони Ярдом.
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«Локомотив» хочет арендовать у «Интера» Жоау Мариу
Полузащитник «Интера» Жоау Мариу может продолжить карьеру в «Локомотиве», сообщает Sky Sports.
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В Петербурге эвакуировали больницу из-за обнаружения опасного предмета
RT на русском 08:55
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В России приступили к созданию бомбардировщика ПАК ДА
В России приступили к созданию ПАК ДА - перспективного авиационного комплекса дальней авиации, который в будущем должен заменить стоящие на вооружении Ту-160, Ту-95МС и Ту-22М3.
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Газета.Ru 03:55
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Путин обеспокоился медленным ростом доходов россиян
Реальные доходы жителей России растут слишком медленно, это вызывает беспокойство, заявил президент России Владимир Путин 26 августа на совещании с правительством по экономическим вопросам.
Известия 06:26
Политика
Лавров оценил вероятность возвращения России в состав G8
Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Российская Федерация не собирается самостоятельно ставить вопрос о возвращении государства в G8.
Слово и Дело 06:10
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Суд оштрафовал фигуранта дела о массовых беспорядках в Москве
Тверской суд Москвы оштрафовал по административному делу участника массовых беспорядков в столице Даниила Беглеца, которого также обвиняют в применении насилия к полицейскому во время несогласованной акции 27 июля.
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Названы самые популярные кроссоверы в столице по итогам семи месяцев
Всего за семь месяцев 2019 года жители российской столицы приобрели 62,5 тыс. новых кроссоверов.
Известия 08:20
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Стала известна причина аварии, в которой погиб режиссер Игорь Хомский
Стала известна причина аварии, в которой 25 августа погиб 42-летний российский режиссер Игорь Хомский.
Вечерняя Москва 06:44
Происшествия
Двое погибли, двое в реанимации после взрыва гранаты в Находке
Двое человек погибли при взрыве боевой гранаты в многоквартирном доме в Находке.
Газета.Ru 07:36
Политика
Зеленский рассказал о «взятии Дюнкерка» украинскими казаками
Rusvesna.su вчера в 10:20
Технологии
МегаФон выпустил единый тариф для мобильной связи, домашнего интернета и телевидения
В зависимости от выбранного абонент получит мобильную связь с пакетами минут на других операторов и безлимитом на МегаФон, безлимитный мобильный интернет, домашний интернет на скорости до 300 Мбит/сек, пакет телеканалов, сериалов и фильмов, а также необходимое оборудование.
Ferra 08:45
Политика
Экс-президент Украины рассказал, что не засыпает без пистолета
Первый президент Украины Леонид Кравчук признался, что каждую ночь перед сном кладет на прикроватную тумбочку пистолет из-за ощущения необъяснимой угрозы, пишет Lenta.ru.
РЕН ТВ 08:47
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Песков прокомментировал массовое увольнение хирургов на Урале
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию, связанную с массовым увольнением врачей-хирургов в Нижнем Тагиле.
Газета.Ru 07:11
Космос
«Союз МС-13» перестыковался к другому модулю МКС
Транспортный пилотируемый корабль «Союз МС-13» успешно перестыковался со служебного модуля «Звезда» на малый исследовательский модуль «Поиск» российского сегмента Международной космической станции (МКС).
РБК 00:58
Политика
Макрон ответил президенту Бразилии на насмешки в адрес его жены
Президент Франции отреагировал на реплику президента Бразилии Жаира Болсонару, который в социальной сети посмеялся над внешностью его жены.
РБК 08:36
Футбол
Станислав Черчесов: Дзюбе на день рождения подарил вызов в сборную
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов объяснил журналистам выбор состава на матчи отборочного турнира Евро-2020 с командами Шотландии и Казахстана, рассказал, почему в списке нет игроков казанского "Рубина" и нападающего ЦСКА Федора Чалова, а также прокомментировал плотность в верхней части турнирной таблицы чемпионата России.
РИА Новости 08:00
Политика
Путин разъяснил врио главы Башкирии смысл продэмбарго
Президент России Владимир Путин на встрече с врио главы Башкирии Радием Хабировым, который рассказал ему о том, что в регионе поддерживают введенное в 2014 году российское продовольственное эмбарго, разъяснил, что это не санкции, а ответные меры России.
РИА Новости 07:58
Происшествия
Росгидромет обнаружил радиоактивные изотопы в Северодвинске после ЧП
Росгидромет подтвердил информацию об обнаружении на полигоне ВМФ под Северодвинском радиоактивных изотопов после взрыва, говорится в сообщении ведомства.
Ведомости 05:17
Транспорт
Аэропорт Жуковский принял дополнительные меры для отпугивания птиц
Аэропорт Жуковский совместно с оператором взлётно-посадочной полосы — Лётно-исследовательским институтом имени М.М. Громова — начал реализацию дополнительных мер по повышению орнитологической безопасности.
RT на русском 08:46
Происшествия
В Тюмени врачи отказали в помощи пациентке с отеком легких
В больнице Тюмени врачи отказались принять пациентку с отеком легких.
Газета.Ru вчера в 06:23
Общество
Москвичей предупредили о похолодании на следующей неделе
Во второй половине следующей недели в Московский регион придет похолодание, и до конца календарного лета жители столицы уже не увидят 20-градусные температуры, сообщается на сайте «Метеовести» в субботу, 24 августа.
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Армия и оружие
Скрытая переброска атомных подлодок на Камчатке попала на видео
На Камчатке военные в рамках учений отработали скрытную переброску атомных подводных лодок.
РБК 04:28
Музыка
Названы наставники нового сезона шоу «Голос»
Наставниками в восьмом сезоне шоу "Голос" стали Сергей Шнуров, Полина Гагарина, Константин Меладзе и Валерий Сюткин, сообщила пресс-служба Первого канала.
РИА Новости 09:05
Политика
Guardian: Трамп поссорился с лидерами G7 из-за России
РИА Новости вчера в 22:50
Политика
Россия и Украина согласовали дату обмена удерживаемыми лицами
Россия и Украина уже согласовали дату обмена удерживаемыми лицами.
BFM.ru 08:24