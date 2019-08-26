Финансы
ТАССКурс доллара на Мосбирже снизился до 65,95 рубля
Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи уменьшился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 4 копейки и составил 65,95 рубля. Курс евро опустился на 8 копеек, до 73,43 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.
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Наука
Ученые выяснили, какая пища резко увеличивает раковую опухоль
Российская газета 00:42
Экономика
Путин обеспокоен медленным ростом доходов россиян
Президент России Владимир Путин поручил добиться более устойчивого роста экономических показателей.
Коммерсантъ 06:53
Происшествия
Российская блогерша скончалась после ДТП на Бали
Российская блогерша Олеся Сацункевич скончалась после ДТП на Бали. Об этом сообщается в ее Instagram. Сацункевич разбилась на мотоцикле.
Аргументы и Факты 14:22
Политика
Макрон ответил на выпад президента Бразилии в адрес его жены
Президент Франции Эммануэль Макрон отреагировал на слова бразильского лидера Жаира Болсонару, посмеявшегося над внешностью его жены в соцсетях.
Известия 09:28
Политика
Президент Грузии прокомментировала президентские выборы в Абхазии
«Де-факто власти в Абхазии проводят сегодня нелегитимные президентские выборы», — уточнила она в Twitter.
Московский Комсомолец 03:01
Политика
Макрон: Лидеры G7 не пришли к консенсусу по вопросу приглашения России
Лидеры "Большой семерки" в ходе саммита в Биаррице не смогли достичь консенсуса по вопросу приглашения России в клуб.
Российская газета 14:02
Происшествия
В Москве загорелся Богородице-Рождественский монастырь
РИА Новости 13:16
Общество
Московское метро подало иск к организаторам акции 27 июля
Ранее сообщалось, что к организаторам акций в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму поданы иски о возмещении ущерба на сумму около 13 млн рублей.
Росбалт 15:03
Хоккей
СКА переиграл «Авангард» в заключительном матче турнира имени Пучкова
СКА обыграл «Авангард» со счётом 2:1 на турнире имени Николая Пучкова, который прошёл в Санкт-Петербурге.
Чемпионат 14:50
Шоу-бизнес
Фото: Земфира отмечает день рождения с Ренатой Литвиновой
Сегодня, 26 августа, свой день рождения отмечает знаменитая певица Земфира.
Петербургский дневник 12:51
Общество
Двойник Стива Джобса найден в Египте
Газета.Ru 09:56
Наука
Жестоко убитый 1400 лет назад пикт мог быть королем или вождем
Убитый с жестокостью около 1400 лет назад пикт, скелет которого был обнаружен исследователями на территории северо-востока Шотландии несколько лет назад, мог при жизни быть королем или вождем, информирует BBC.
Ugpressa.ru 05:07
Происшествия
Против полицейских в Анапе возбудили дело о понуждении девушки к сексу
В Анапе против двух полицейских возбудили уголовное дело о понуждении несовершеннолетней девушки к действиям сексуального характера, сообщил РИА Новости в СУСК по Краснодарскому краю.
РИА Новости 13:49
Здоровье
В Тюменской области ввели карантин из-за опасного заболевания
В селе Новоселезнёво Казанского района Тюменской области ввели карантин из-за вспышки заразного узелкового дерматита – заболевания, которое смертельно опасно для коров.
Вестник 06:15
Музыка
Сюткин пообещал участникам «Голоса» прятать их недостатки
РИА Новости 10:50
Космос
На техобслуживание выведены два спутника «Глонасс»
Спутник «Глонасс-М» под номером 742, запущенный на орбиту в 2011 году, направлен на техническое обслуживание, сообщает информационно-аналитический центр координатно-временного и навигационного обеспечения ЦНИИмаш (Роскосмос).
Взгляд.ру 05:22
Общество
Forbes назвал самых высокооплачиваемых певиц 2019 года
Американский журнал Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых певиц 2019 года.
Известия 13:09
Политика
Трамп заявил, что не пожелал встречаться с Зарифом во время саммита G7
Президент США Дональд Трамп не возражал против прибытия министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа на саммит Группы семи (G7), который проходит в Биаррице, однако встречаться с ним не пожелал.
ТАСС 03:50
Политика
Российский космонавт объяснил отказ Европы от ракет «Союз»
В июле глава представительства ЕКА в России Рене Пишель заявил, что астронавт Лука Пармитано станет последним астронавтом агентства, который полетит на Международную космическую станцию на корабле "Союз".
РИА Новости 13:27
Космос
Пророчества немецкого астронома Иоганна Кеплера начинают сбываться
Немецкий астроном Иоганн Кеплер кроме научных открытий сделал много пророчеств, касающихся далекого будущего.
OAnews вчера в 05:41
Кино
Вышел тизер нового эпизода «Звездных войн»
В Сети появился тизер с кадрами из девятого эпизода фантастической саги «Звездные войны», режиссером которого стал Джей Джей Абрамс.
Известия 10:08
Общество
Мелания Трамп смутила пользователей сети своим нарядом на саммите G7
Жену президента США Дональда Трампа Меланию раскритиковали за наряд, в котором она появилась на саммите «Группы семи» G7 во Франции.
Lenta.ru 03:40
Общество
В Минсельхозе хотят забрать у фермеров неиспользуемую землю
В Министерстве сельского хозяйства РФ предложили изымать у предпринимателей землю сельскохозяйственного назначения, которую они не используют.
Четвертая Власть 03:01
Политика
В Раде рассказали о «миссии» Украины по сдерживанию России
Глава комитета Верховной рады по международным делам Анна Гопко заявила, что «миссия» Киева состоит в сдерживании России, чтобы не допустить её «агрессии» по отношению к европейским ценностям и демократии.
RT на русском 11:43
Футбол
Слуцкий показал сыну, как нужно читать рэп
Бывший наставник сборной России, ныне главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий на своём примере показал сыну, как надо читать рэп.
Чемпионат 11:12
Теннис
US Open. Даниил Медведев вышел во второй круг
GoTennis.ru 14:43
Технологии
Reuters: Huawei намерена создать планшеты с российской ОС «Аврора»
Китайская телекоммуникационная компания Huawei ведет переговоры об установке на свои планшеты принадлежащей "Ростелекому" операционной системы (ОС) "Аврора" для проведения переписи населения в России в 2020 году.
ТАСС 13:51
Футбол
ЦСКА договорился об аренде защитника «Севильи»
ЦСКА хочет усилиться защитником «Севильи»
Евро-футбол.ру 15:16