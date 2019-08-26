Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи уменьшился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 4 копейки и составил 65,95 рубля. Курс евро опустился на 8 копеек, до 73,43 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара на Мосбирже снизился до 65,95 рубля

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