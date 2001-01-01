Курс доллара на Мосбирже снизился до 65,4 рубляТАСС 03:08

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи уменьшился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 8 копеек и составил 65,4 рубля. Курс евро понизился на 3 копейки, до 73,45 рубля, свидетельствуют данные биржи.

Курс доллара на Мосбирже снизился до 65,4 рубля

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