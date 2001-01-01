Финансы
Курс доллара на Мосбирже снизился до 65,4 рубляТАСС 03:08
Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи уменьшился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 8 копеек и составил 65,4 рубля. Курс евро понизился на 3 копейки, до 73,45 рубля, свидетельствуют данные биржи.
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Автоматически обработаны 7303 источника, обновлено в 10:47, Ашберн
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Вин Дизель намекнул на свое участие в новой части «Аватара»
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Заместитель главы МИД Венесуэлы Иван Хиль сообщил «Интерфаксу», что прибывшие в страну российские «военные специалисты» будут находиться в ней «столько, сколько потребуется», «наверняка прибудут новые миссии, но всё это в рамках тех соглашений, которые уже существуют в сфере безопасности».
Обновлено в 03:50
Происшествия
Мощный взрыв прогремел в многоэтажном доме в Мадриде
Обновлено в 10:22
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На базе морской авиации в США произошла стрельба
В результате стрельбы на авиабазе в городе Вирджиния-Бич в штате Вирджиния ранен один человек.
Обновлено в 09:42
Общество
Twitter оштрафовали за отказ хранить данные пользователей в России
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Обновлено в 10:00
Политика
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Транспорт
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В Ливии остановили наступление Хафтара
В Ливии проправительственные силы заявили, что сумели остановить продвижение армии под командованием маршала Халифы Хафтара, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в окружении премьера Фаеза Сарраджа.
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Политика
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Музыка
Maruv показала клип на песню для «Евровидения»
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Обновлено в 10:21
Шоу-бизнес
Шарлиз Терон призналась, что уже 10 лет как одинока
В число последних гипотетических бойфрендов Шарлиз Терон за последний год успели попасть Александр Скарсгард и Брэд Питт, но, похоже, сама актриса не придала никакого серьезного значения этим романам, даже если они имели место быть.
Обновлено в 07:03
Музыка
Оззи Осборн отложил турне из-за проблем со здоровьем
Обновлено в 03:34
Авто
Названа стоимость кроссовера Tesla Model Y в России
Российский ритейлер «Связной» в сотрудничестве с Moscow Tesla Club приступили к приему заказов на новый кроссовер Tesla Model Y. Об этом 5 апреля сообщает Autonews.
Обновлено в 04:24
Политика
Ушаков подаст в суд из-за решения о его отставке с поста мэра Риги
В пятницу в официальном правительственном вестнике было опубликовано распоряжение министра окружающей среды и регионального развития Латвии Юриса Пуце об отставке мэра Риги.
Обновлено в 06:38
Происшествия
Следствие задержало скрывавшегося фигуранта дела Абызова
Следствие задержало Сергея Ильичева, единственного фигуранта дела Михаила Абызова, которому поначалу удалось скрыться, следует из материалов Басманного суда Москвы.
Обновлено в 08:36
Футбол
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Интернет
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Команда разработчиков Google объявила о выпуске крупного обновления и расширения функциональных возможностей цифрового помощника Assistant, доступного для мобильных платформ Android и iOS.
Обновлено в 08:19
Армия и оружие
На Украине испытали крылатую ракету «Нептун»
В Одесской области прошли завершающие испытания крылатой ракеты «Нептун», заявил президент Украины Пётр Порошенко 5 апреля на своей странице в социальной сети Facebook.
Обновлено в 08:57
Политика
«Военторг» начал продавать «Куртку, как у Путина»
Подведомственная Минобороны компания «Военторг» выпустила в продажу модель куртки, в которой президент Владимир Путин ходил на рыбалку в Туве.
Обновлено вчера в 14:35
Общество
В России изменятся правила сдачи экзаменов на водительские права
Госавтоинспекция собирается внести изменения в теоретический экзамен на водительские права.
Обновлено в 07:32
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Кокляев принял вызов Емельяненко провести бой по правилам бокса
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Кино
В сети появились первые кадры из нового «Терминатора»
В сети появились первые кадры из нового "Терминатора", премьера которого запланирована на октябрь 2019 года.
Обновлено в 08:03
Политика
Саакашвили высказался об алкоголизме Порошенко
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Обновлено в 07:55
Энергетика
Саудовская Аравия пригрозила США уходом от доллара
Саудовская Аравия может отказаться от расчетов в долларах при продаже нефти, если США примут антикартельный закон NOPEC (No Oil Producing and Exporting Cartels Act), пишет Reuters.
Обновлено в 06:15
Политика
Россия выиграла спор с Украиной в ВТО по делу о транзите
Россия выиграла спор с Украиной во Всемирной торговой организации (ВТО) по транзиту украинских товаров.
Обновлено в 09:51
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Названы самые полезные и вредные супы в России
Обновлено вчера в 22:38
Футбол
Зинедин Зидан: «Всегда ценил Азара. Потрясающий футболист»
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан ответил на вопрос об интересе к полузащитнику «Челси» Эдену Азару.
Обновлено в 08:11