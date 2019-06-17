Финансы
Официальный курс доллара на вторник снизился до 64,32 рубляПРАЙМ вчера в 05:16
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, составила 67,8238 рубля.
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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 04:41, Вашингтон
Экономика
В ООН предсказали сокращение населения России до 100 миллионов человек
В концу 2070-х годов население России может сократиться до 100 миллионов человек — таков пессимистичный прогноз, представленный экспертами ООН в демографическом докладе.
Обновлено в 04:17
Экономика
Кудрин предупредил о социальном взрыве в России из-за бедности
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал позором бедность в России, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 13:31
Энергетика
С датским регулятором проведут консультации по «Северному потоку — 2»
Зампредседателя правления «Газпрома» Елена Бурмистрова заявила, что оператор проекта «Северный поток — 2» в ближайшее время проведёт консультации с Датским энергетическим агентством по поводу заявок на строительство.
Обновлено в 04:16
Общество
BadComedian и Kinodanz пошли на мировое соглашение
Обновлено вчера в 13:17
Финансы
Курс евро опустился ниже 72 рублей
По данным на 11:30, курс евро упал на 19 копеек — до 71,97 руб. Курс доллара снизился на 1 копейку — до 64,32 руб. Ранее экономист Владислав Жуковский в разговоре с НСН дал прогноз по курсу рубля на 2019 год.
Обновлено в 04:33
Политика
Пушков обсудил с генсеком ОБСЕ ситуацию вокруг ареста Вышинского
Генсек ОБСЕ, комментируя ранее ситуацию с Вышинским, подчеркнул, что все страны организации обязались способствовать созданию условий, в рамках которых журналисты могут выполнять свои обязательства в другом государстве-участнике, и поэтому должны соблюдать международные стандарты и не вмешиваться в работу СМИ.
Обновлено в 02:36
Политика
Зеленский рассказал, что скажет Путину при встрече
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что при встрече с президентом России Владимиром Путиным первым делом напомнит, что Крым является частью Украины.
Обновлено в 01:12
Гаджеты
Aerocool CS-103: доступный корпус формата Mini Tower
Компания Aerocool анонсировала недорогой компьютерный корпус CS-103, предназначенный для создания относительно компактной системы на основе материнской платы типоразмера Micro ATX или Mini-ITX.
Обновлено в 02:02
Общество
МЧС предупредило петербуржцев об усилении ветра
МЧС предупредило жителей Петербурга об усилении ветра во вторник, 18 июня. Такие данные содержатся в прогнозе ФГБУ "Северо-Западное УГМС".
Обновлено в 03:21
Происшествия
Четыре человека пострадали во время чемпионского парада НБА в Торонто
Четыре человека, по уточненным данным, получили ранения во время чемпионского парада НБА в Торонто, который начался в девять утра по местному времени в этом крупном канадском городе.
Обновлено вчера в 20:14
Экономика
Forbes составил рейтинг самых дорогих землевладений России
Если раньше предприниматели, банкиры и другие богатые россияне покупали земли под недвижимость, то теперь они используются «по назначению», пишет Forbes о своем новом рейтинге 20 самых дорогих землевладений России.
Обновлено в 03:49
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев показал оригинальный ответ на слухи о себе
Обновлено вчера в 10:11
Наука
В США фекальная трансплантация впервые закончилась смертью пациента
О произошедшей смерти пациента в результате проведенной трансплантации кала, проинформировали в Управлении по саннадзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) Соединенных Штатов Америки.
Обновлено вчера в 19:47
Музыка
У популярной певицы треснул костюм во время выступления
У американской хип-хоп-исполнительницы Карди Би порвался костюм во время выступления на фестивале Bonnaroo Arts And Music Festival в Теннесси, США.
Обновлено вчера в 07:27
Общество
Менее половины россиян заявили о планах детей поступить в вуз
Менее половины россиян (47%) рассказали о планах детей поступить в вузы, более четверти сказали, что их дети решили получать образование в колледжах и училищах.
Обновлено вчера в 22:08
Армия и оружие
На Донбассе убит командир батальонной разведки ВСУ Тихонов
На Донбассе 17 июня при выполнении диверсионно-разведывательной задачи был убит командир разведки 42 отдельного мотопехотного батальона 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ Павел Тихонов.
Обновлено вчера в 17:20
Футбол
Арестован экс-глава УЕФА Платини
Бывший президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишель Платини арестован.
Обновлено в 04:26
Армия и оружие
Отряд кораблей ВМФ России остановлен при прохождении Панамского канала
Отряд кораблей Северного флота ВМФ России во главе с фрегатом «Адмирал Горшков», который накануне, 16 июня, начал прохождение Панамского канала, так и не закончил этот маневр.
Обновлено вчера в 06:38
Политика
Антонов оценил ситуацию вокруг отношений РФ и США
Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что регулярные контакты лидеров РФ и США необходимы для определения вектора отношений.
Обновлено вчера в 19:51
Происшествия
Путин подписал закон, ужесточающий наказание за пьяные ДТП
Президент России Владимир Путин подписал закон, который ужесточает уголовную ответственность за автомобильные аварии, совершенные пьяными водителями.
Обновлено вчера в 10:09
Происшествия
В Испании нашли мертвой 13-летнюю россиянку
Тело 13-летней россиянки обнаружили в испанском населенном пункте Матаро в Каталонии, сообщает телеканал Telecinco в понедельник, 17 июня.
Обновлено вчера в 09:40
Шоу-бизнес
Ирина Дубцова рассказала об отношениях с бывшим мужем
Знаменитая волгоградская певица рассказала на своей странице в соцсети, как ей удалось сохранить хорошие отношения с бывшим мужем.
Обновлено вчера в 23:52
Музыка
У солиста группы Megadeth обнаружили рак горла
У гитариста и солиста американской метал-группы Megadeth Дэйва Мастейна рак горла.
Обновлено вчера в 16:14
Происшествия
В Югре проверят информацию об избиении воспитанников детсада
Следственный комитет Югры проверяет появившуюся в СМИ информацию о том, что в одном из детсадов города Радужный воспитатель применяла к малышам недопустимые меры воспитания.
Обновлено в 03:05
Политика
В Лондоне отреагировали на оскверненные могилы британцев в Крыму
Обозреватели напомнили, что британцы умирали на полуострове от холода и тяжелых болезней во время первой в мире окопной войны, которая произошла накануне Первой мировой.
Обновлено в 03:42
Шоу-бизнес
Пугачева выступила с обращением к Галкину
Певица Алла Пугачева поздравила с днем рождения своего супруга и отца своих младших детей - шоумена Максима Галкина.
Обновлено в 03:25
Политика
В Уфе представили новые российские средства борьбы с дронами
Правительство Москвы на своем стенде покажет продвигаемые Рособоронэкспортом за рубеж технологии безопасного "умного города", которые применялись, в том числе, для обеспечения безопасности на чемпионате мира-2018 по футболу.
Обновлено в 04:07
Армия и оружие
В ДНР сообщили об опасности возобновления боевых действий
Руководитель представительства ДНР в СЦКК Руслан Якубов заявил о существовании угрозы возобновления боевых действий в Донбассе.
Обновлено в 04:11
Происшествия
Купюры российского «Банка приколов» сбывают в Финляндии
Купюры евро из российского «Банка приколов» обнаружились в Финляндии.
Обновлено в 03:54