Официальный курс доллара на вторник снизился до 64,32 рубляПРАЙМ вчера в 05:16

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, составила 67,8238 рубля.

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