Финансы
Курс доллара на Мосбирже снизился до 63,31 рубляТАСС 03:04
Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 1 копейку и составил 63,31 рубля. Курс евро поднялся на 5 копеек и составил 71,44 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.
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Обновлено в 09:40
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Путин встретился с папой Римским
Президент РФ Владимир Путин встретился с папой Римским Франциском, сообщает РИА "Новости". Беседа продолжалась около часа.
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