Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 1 копейку и составил 63,31 рубля. Курс евро поднялся на 5 копеек и составил 71,44 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара на Мосбирже снизился до 63,31 рубля

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