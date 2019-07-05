Финансы
Курс доллара на Мосбирже снизился до 63,31 рубляТАСС вчера в 03:04
Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 1 копейку и составил 63,31 рубля. Курс евро поднялся на 5 копеек и составил 71,44 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.
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Происшествия
В Москве четыре человека пострадали в ДТП на МКАД
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Происшествия
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Общество
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Политика
Генпрокуратура Украины потребовала арестовать имущество Ющенко
Генеральная прокуратура Украины просит суд наложить арест на недвижимость бывшего президента Виктора Ющенко.
Обновлено в 05:13
Происшествия
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Космос
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Политика
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Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий обратился с официальным письмом к президенту страны Владимиру Зеленскому с требованием подписать принятый парламентом закон о полномочиях временной следственной комиссии при подготовке импичмента главы государства.
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Обновлено в 06:25
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Сотрудница почты похищала билеты лотереи и получала выигрыши
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Обновлено в 06:57
Футбол
В Австрии ФК «Краснодар» сыграет с московским «Спартаком»
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Обновлено вчера в 04:16
Футбол
Прядкин: делегация УЕФА осталась довольна визитом в Грозный
Представители Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) остались довольны тем, как прошел их визит в Грозный.
Обновлено в 05:26
Шоу-бизнес
Окруженный толпой сын Максима Галкина и Аллы Пугачевой растерялся
Во время представления детки четы Галкин-Пугачева расположились рядом с родителями, а после выступления юных талантов Лиза и Гарри разделились: Елизавета осталась с мамой, а Гарри отправился гулять за кулисы с папой.
Обновлено в 04:46
Политика
В России с 1 октября повысят оклады военнослужащим и полицейским
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Армия и оружие
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Обновлено в 03:55
Гаджеты
Представлен смартфон Motorola P50
Компания Motorola представила в Китае смартфон Motorola P50, который, как и ожидалось, оказался переименованной версией Motorola One Vision для местного рынка.
Обновлено в 06:07
Происшествия
Момент мощного землетрясения в Калифорнии попал на видео
Землетрясение признано сильнейшим за последние 25 лет Момент мощного землетрясения в Калифорнии попал на видео.
Обновлено в 06:46
Интернет
Mail.ru полностью обновила почтовое приложение
Сервис электронной почты Mail.ru представил масштабное обновление мобильного приложения, которое коснулось интерфейса программы, ключевых функций и безопасности.
Обновлено в 01:10
Происшествия
Американский миллиардер погиб при крушении вертолета на Багамах
Погибли все люди, находившиеся на борту воздушного судна. По данным USA Today, вертолет летел в Форт-Лотердейл, штат Флорида.
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Общество
Дамба на реке Ия в Тулуне выдержала наводнение, вызванное паводком
Защитная дамба на реке Ия в Тулуне была построена после нескольких паводков, в результате которых подтапливало город, в 1983 и 1984 годах.
Обновлено в 05:21
Экономика
ЦБ обнаружил новый способ мошенничества через банкоматы
Банк России обнаружил новый способ атак с отменой транзакций с карты на карту с использованием банкоматов.
Обновлено в 05:08
Политика
В Кремле отреагировали на дискуссию о допустимой самообороне россиян
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос по допустимой самообороне россиян при нападении.
Обновлено в 06:49
Происшествия
В Ингушетии задержана тетя жестоко избитой девочки
По подозрению в истязаниях и избиении семилетней девочки в Ингушетии силовики задержали тетю ребенка.
Обновлено в 05:17
Здоровье
В Красноярском перинатальном центре за месяц родились 13 двоен
Обновлено 03 июля в 23:53
Общество
На Камчатке началось извержение Ключевского вулкана
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Обновлено вчера в 22:25
Армия и оружие
Россия начала учения в Черном море одновременно с НАТО
Обновлено в 02:44
Общество
Россиянам упростили оформление наследства
В России c 5 июля упростили порядок нотариального ведения наследственных дел.
Обновлено в 01:00
Происшествия
МВД сообщило о задержании банды подозреваемых киллеров из 90-х
МВД сообщило о задержании шести подозреваемых участников группировки, которая с 1995 по 1999 годы совершила девять заказных убийств ради расширения влияния на предпринимателей Москвы и Читинской области.
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