Финансы

Курс доллара на Мосбирже снизился до 63,31 рубляТАСС вчера в 03:04

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 1 копейку и составил 63,31 рубля. Курс евро поднялся на 5 копеек и составил 71,44 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.
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Доллар вырос на 18 копеек

News.ru06:24

Официальный курс доллара США вырос на 18 коп., евро — на 12 коп

Urbc.Ru05:31

Назван курс доллара на выходные

Росбалт05:49

Официальный курс доллара повысился на 18 копеек, евро — на 12

Банки.ру05:38

Официальный курс доллара на выходные и понедельник вырос до 63,58 рубля

ПРАЙМ05:24

Официальный курс евро на выходные и понедельник вырос до 71,66 рубля

РИА Новости05:50

Банк России повысил на 6-8 июля курс доллара до 63,58 рубля

ТАСС05:26
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Происшествия

В Москве четыре человека пострадали в ДТП на МКАД

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Общество

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Политика

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Обновлено в 07:04
Космос

LightSail 2 отправляет свои первые сигналы обратно на Землю

Вчера космический корабль отправил свой первый сигнал обратно на Землю.
Обновлено в 03:49
Происшествия

Появилось видео задержания сбежавшей с миллионами Луизы Хайруллиной

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Обновлено в 06:40
Политика

Путин присвоил звание Героя России четырем погибшим подводникам

Обновлено в 05:15
Политика

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Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий обратился с официальным письмом к президенту страны Владимиру Зеленскому с требованием подписать принятый парламентом закон о полномочиях временной следственной комиссии при подготовке импичмента главы государства.
Обновлено в 03:35
Экономика

Суд отменил взыскание c ЗАО «Башня Федерация» $16 миллионов

Девятый арбитражный апелляционный суд отклонил иск зарегистрированного в Панаме фонда Ifre Stiftung Foundation, который требовал взыскать более 20 миллионов долларов с ЗАО "Башня Федерация" (бывшее ЗАО "Миракс-Сити"), владеющего одноименным комплексом небоскребов в "Москва-Сити".
Обновлено в 06:25
Происшествия

Сотрудница почты похищала билеты лотереи и получала выигрыши

Билеты сотрудница почты похищала в течение двух лет, пишет издание «Е1.РУ Екатеринбург Онлайн».
Обновлено в 06:57
Футбол

В Австрии ФК «Краснодар» сыграет с московским «Спартаком»

Горожане в двух предыдущих встречах ни разу не пропустили. В первом поединке «черно-зеленые» одолели ЦСКА с минимальным счетом.
Обновлено вчера в 04:16
Футбол

Прядкин: делегация УЕФА осталась довольна визитом в Грозный

Представители Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) остались довольны тем, как прошел их визит в Грозный.
Обновлено в 05:26
Шоу-бизнес

Окруженный толпой сын Максима Галкина и Аллы Пугачевой растерялся

Во время представления детки четы Галкин-Пугачева расположились рядом с родителями, а после выступления юных талантов Лиза и Гарри разделились: Елизавета осталась с мамой, а Гарри отправился гулять за кулисы с папой.
Обновлено в 04:46
Политика

В России с 1 октября повысят оклады военнослужащим и полицейским

В России с 1 октября 2019 года оклады военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов повысятся на 4,3%, соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, документ опубликован на сайте правительства.
Обновлено в 04:53
Армия и оружие

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Молодые люди в этом году закончили обучение в вузах Уфы, в ходе предварительного отбора оказались в числе кандидатов для прохождения службы в научных ротах.
Обновлено в 03:55
Гаджеты

Представлен смартфон Motorola P50

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Момент мощного землетрясения в Калифорнии попал на видео

Землетрясение признано сильнейшим за последние 25 лет Момент мощного землетрясения в Калифорнии попал на видео.
Обновлено в 06:46
Интернет

Mail.ru полностью обновила почтовое приложение

Сервис электронной почты Mail.ru представил масштабное обновление мобильного приложения, которое коснулось интерфейса программы, ключевых функций и безопасности.
Обновлено в 01:10
Происшествия

Американский миллиардер погиб при крушении вертолета на Багамах

Погибли все люди, находившиеся на борту воздушного судна. По данным USA Today, вертолет летел в Форт-Лотердейл, штат Флорида.
Обновлено в 02:33
Общество

Дамба на реке Ия в Тулуне выдержала наводнение, вызванное паводком

Защитная дамба на реке Ия в Тулуне была построена после нескольких паводков, в результате которых подтапливало город, в 1983 и 1984 годах.
Обновлено в 05:21
Экономика

ЦБ обнаружил новый способ мошенничества через банкоматы

Банк России обнаружил новый способ атак с отменой транзакций с карты на карту с использованием банкоматов.
Обновлено в 05:08
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В Кремле отреагировали на дискуссию о допустимой самообороне россиян

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос по допустимой самообороне россиян при нападении.
Обновлено в 06:49
Происшествия

В Ингушетии задержана тетя жестоко избитой девочки

По подозрению в истязаниях и избиении семилетней девочки в Ингушетии силовики задержали тетю ребенка.
Обновлено в 05:17
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В Красноярском перинатальном центре за месяц родились 13 двоен

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На Камчатке началось извержение Ключевского вулкана

Как рассказал директор Института вулканологии и сейсмологии (ИВиС) ДВО РАН Алексей Озеров, после длительного перерыва в районе кратера Ключевского вулкана была зафиксирована термальная аномалия с температурой 800–900°C, после чего и началось извержение.
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Происшествия

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МВД сообщило о задержании шести подозреваемых участников группировки, которая с 1995 по 1999 годы совершила девять заказных убийств ради расширения влияния на предпринимателей Москвы и Читинской области.
Обновлено в 03:18
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