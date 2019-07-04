Финансы

Курс доллара на Мосбирже снизился до 63,31 рубляТАСС 03:04

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 1 копейку и составил 63,31 рубля. Курс евро поднялся на 5 копеек и составил 71,44 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.
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Рубль продолжает в четверг вечером начатое накануне ослабление к доллару и евро на фоне негативной динамики цен на нефть

Финмаркет12:31

Рубль снижается к доллару и евро на старте торгов

Вести.Финанс03:21

Банк России снизил курсы доллара и евро на 5 июля

Экономика сегодня09:54

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Рубль немного подешевел к доллару и евро из-за выходного дня в США

Интерфакс03:22

ЦБ снизил на 5 июля курс доллара до 63,4 рубля

ТАСС08:57

Рубль падает по отношению к доллару и евро

РЕН ТВвчера в 05:34
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Происшествия

В День независимости США у Белого дома сожгли американский флаг

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В Ингушетии избили семилетнюю девочку

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Происшествия

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Гардеробщица Верховной рады, 66-летняя Антонина Шпир была найдена жестоко убитой в кукурузном поле в Киевской области.
Обновлено в 18:42
Происшествия

В московском метро избили ликвидатора аварии на Чернобыльской АЭС

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Сегодня, 5 июля, в 08:41 по московскому времени с космодрома Восточный запланирован пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б».
Обновлено в 20:25
Политика

В России изменится тариф на вывоз мусора

В России в ближайшее время изменится механизм взимания платы за вывоз бытового мусора, сообщают «Ведомости».
Обновлено в 13:15
Наука

Назван препятствующий раку и сахарному диабету популярный напиток

В результате специалисты выяснили, что употребление данного напитка невысокой жирности на регулярной основе может способствовать снижению риска развития колоректального рака и диабета, а в случае включения его в рацион пожилых людей уменьшалась вероятность возрастных изменений в скелетной мускулатуре или саркопении.
Обновлено в 02:32
Шоу-бизнес

Лолита объявила о расставании с мужем

Лолита Милявская рассталась с мужем, теннисистом Дмитрием Ивановым. Об этом певица сообщила в Instagram.
Обновлено в 10:35
Происшествия

В Казани задержали похитившую более 20 миллионов рублей кассиршу

Обновлено в 18:39
Происшествия

В Калифорнии произошло мощное землетрясение

В американском штате Калифорния произошло землетрясение магнитудой 6,4. Об этом в четверг, 4 июля, сообщается на сайте геологической службы США (USGS).
Обновлено в 16:12
Общество

Росконтроль назвал марки худшего кофе

Обновлено в 05:46
Происшествия

Мамаева и Кокорина этапировали в колонию

Адвокат Мамаева Павел Бушманов позднее уточнил, что футболисты этапированы в колонию Белгорода.
Обновлено в 08:50
Авто

Автомобили Toyota научились ездить на солнечной энергии

В конце июля 2019 года в Японии стартуют тесты электромобиля Toyota, оснащенного высокоэффективными солнечными панелями Sharp.
Обновлено в 06:44
Наука

«Штраф за материнство»: как стоит поддерживать женщин-ученых

Авторы обращения, лауреаты премии L’OREAL-UNESCO «Для женщин в науке» разных лет Анастасия Ефименко, Мария Логачева, Любовь Осминкина и Надежда Браже, рассказали в интервью Indicator.Ru, как им удалось этого добиться, что такое политика «остановки часов», как совместить научную карьеру и создание семьи и почему нужно поддерживать женщин в науке.
Обновлено вчера в 07:34
Политика

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По данным СМИ, СБУ похитила его в городе Снежном (ДНР) и через коридор Каргил — Марьинка вывезла на Украину под видом парализованного.
Обновлено в 17:35
Политика

На Украине задумались над освоением Арктики

Обновлено в 23:06
Армия и оружие

Российский истребитель перехватил американского разведчика над Крымом

Обновлено в 23:04
Здоровье

Население России катастрофически уменьшается

Вице-премьер Российской Федерации Татьяна Голикова сделала заявление о том, что Россия катастрофически теряет население, естественная убыль которого за четыре месяца 2019 года составила 149 тысяч человек, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ТАСС.
Обновлено 02 июля в 14:12
Экономика

Власти Крыма подали в суд на производителя обуви Zenden

Министерство экономического развития Республики Крым подало иск в отношении компании группы Zenden «Крым Шуз», которая занималась строительством обувной фабрики в Крыму.
Обновлено в 08:32
Игры

Новую PlayStation Classic распродают за 25 долларов

Например, Sony решила выпустить портативную PlayStation Classic и при том за хорошую стоимость в 100 долларов.
Обновлено в 18:01
Космос

ФИАН: космический телескоп «Спектр-М» имеет самые актуальные научные задачи

Российской астрофизической космической обсерватории "Спектр-М" (проект "Миллиметрон") поставлены самые актуальные научные задачи, которые позволят создать новые технологии для всего мира, сообщила РИА Новости заместитель директора Физического института РАН (ФИАН) Лариса Лихачева.
Обновлено в 20:11
Общество

В Приангарье введён новый вид компенсации для пострадавших от паводка

Отдельные категории жителей Иркутской области, пострадавших от мощнейшего наводнения, получат дополнительные денежные выплаты из областного бюджета.
Обновлено в 23:30
Общество

Правитель Дубая встретится со сбежавшей женой в суде Лондона

Принцесса подала иск о разводе и опеке над двумя их несовершеннолетними детьми Сбежавшая с $39 млн от правителя Дубая и премьер-министра ОАЭ Мухаммеда бен Рашида аль-Мактума принцесса Хайя бинт Хусейн находится в Великобритании.
Обновлено в 18:56
Политика

Путин озвучил Зеленскому условия переговоров России и Украины

Президент России Владимир Путин в беседе с итальянскими журналистами накануне своего официального визита на Апеннины озвучил главные условия для налаживания конструктивного диалога с Украиной.
Обновлено вчера в 20:31
Транспорт

Росавтодор назвал срок увеличения лимита скорости на автомагистралях

ГОСТ, предполагающий увеличение разрешенной скорости на некоторых дорогах с 110 до 130 км/ч, могут ввести в конце 2019 — начале 2020-х годов.
Обновлено в 20:00
Политика

Социсследование: в Раду проходят шесть партий

Согласно результатам всеукраинского социологического исследования организованного исследовательской компанией "Active Group" в конце июня, на предстоящих выборах в Раду преодолеть 5%-й барьер для вхождения в парламент, смогут шесть партий.
Обновлено в 13:33
Общество

В Кузбассе обнаружили незаконную добычу золота

Выявление и пресечение незаконной добычи полезных ископаемых продолжается под личным контролем главы Кузбасса.
Обновлено в 07:22
Баскетбол

Абринес подпишет трёхлетний контракт с «Барселоной»

Обновлено в 17:14
Политика

В пресс-службе Зеленского назвали Торонто столицей Канады

Обновлено в 20:32
Музыка

Молодые музыканты ХГУ сыграют на «„Еврооркестрии в Крыму“»

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Обновлено в 22:17
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