Финансы
Официальный курс евро на вторник увеличился до 71,6 рубляКомсомольская правда 24 июня в 09:16
Официальный курс евро на вторник, 25 июня, увеличился на 24,83 копейки. Показатель составил 71,5973 рубля, сообщает Банк России. Кроме того, официальный курс доллара сократился на 22 копейки и составил 62,9095 рубля, отмечает регулятор.
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Финансы
Рубль снижается в начале торгов к доллару и евро
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Звезда сериала «Альф» скончался в США
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Делегации пяти стран покинули сессию ПАСЕ из-за РФ
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Как ранее сообщали «Кубанские новости», российская армия скоро получит совершенно новое оружие, боевые свойства которого основаны на технологиях лазерной энергии и гиперзвука.
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