Финансы

Курс доллара на Мосбирже снизился до 62,58 рубляТАСС 03:04

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи понизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на две копейки и составил 62,58 рубля. Курс евро поднялся на 12 копеек и достиг отметки 71,42 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.
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Курс доллара потерял 39 копеек

News.ru04:52

СРЕДНЕВЗВЕШЕННЫЙ КУРС ДОЛЛАРА НА ЕТС РАСЧЕТАМИ «ЗАВТРА» К 11.30 МСК - 62,5229 Р/$1 (62,9095 Р НА ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГАХ)

Financial One04:31

Рубль укрепляется на торгах с утра

Росбалтвчера в 03:22

Средневзвешенный курс доллара на 11:30 мск снизился до 62,52 рубля

Банки.ру04:32

Средний курс евро со сроком расчетов «сегодня» по итогам торгов составил 71,2548 руб

Финмаркет08:30

Курс доллара на Мосбирже снизился до 62,58 рубля

ТАСС03:04
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Политика

Президент Эстонии назвала позорным решение ПАСЕ по России

«Принятое прошлой ночью решение ПАСЕ вернуть Россию за стол переговоров с помощью процедурных жестов является позорным для ПАСЕ», — заявила Кальюлайд.
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В Москве задержали отравившего более 20 человек газировкой мужчину

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Экономика

Нацбанк Украины анонсировал эмиссию банкноты 1000 гривен

Отмечается, что предыдущий раз на Украине вводили в обращение новый номинал банкноты 13 лет назад. Это была банкнота в 500 гривен.
Обновлено в 07:32
Экономика

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Обновлено в 08:20
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Новым спикером парламента Грузии стал Арчил Талаквадзе

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Политика

Медведев повысил пособия на детей с 50 до 10 тысяч рублей

Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал, что пособия на детей с полутора до трех лет будут повышены с 50 до 10 тысяч рублей.
Обновлено в 08:59
Общество

Минпромторг прокомментировал высокие траты чиновников в командировках

25 июня правозащитная организация Transparency International опубликовала расследование о тратах чиновников в командировках.
Обновлено в 08:48
Экономика

Минэкономики назвало 11 самых проблемных моногородов России

Минэкономики в ответе на запрос РБК перечислило 11 самых проблемных российских моногородов.
Обновлено в 03:31
Экономика

Стало известно, когда поднимут пенсии на Украине

Глава правительства Украины отметил, что это станет очередным этапом перерасчета пенсий, в дальнейшем увеличение пенсионных начислений будет осуществляться в автоматическом режиме.
Обновлено в 02:07
Шоу-бизнес

Умерла актриса Алла Покровская, мать Михаила Ефремова

"Алла Борисовна Покровская скончалась сегодня", - сказал представитель театра. Причина смерти артистки не названа.
Обновлено в 07:50
Происшествия

Топ-менеджеры «Аэрофлота» лишились премий из-за сгоревшего SSJ100

Топ-менеджеры «Аэрофлота» не получат премии из-за аварии SSJ100, которая произошла в начале мая в Шереметьево.
Обновлено в 07:24
Армия и оружие

США подтвердили отсутствие защиты от российских ракет

США изучают возможность ответа на Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 06:25
Политика

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Апелляционный суд Армении отменил решение об изменении меры пресечения экс-президенту Роберту Кочаряну и вновь арестовал его, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 08:05
Происшествия

Московский суд приговорил польского шпиона к 14 годам тюрьмы

Обновлено в 05:23
Политика

Правительство компенсирует авиакомпаниям потери от закрытия полетов в Грузию

Правительство прорабатывает механизм компенсаций авиакомпаниям убытков от прекращения полетов в Грузию.
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Нештатная ситуация произошла при спуске «Союза» с орбиты

Обновлено в 00:32
Происшествия

Столкновение двух истребителей в Германии попало на видео

Два немецких истребителя Eurofighter столкнулись во время учебного полета в Германии. Один летчик погиб, пишет РИА Новости.
Обновлено вчера в 19:03
Армия и оружие

На форуме «Армия-2019» представили проект «малого авианосца»

На форуме «Армия-2019» представлен проект легкого авианосца, который построен по схеме «полукатамарана».
Обновлено в 04:46
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Валдис Пельш получил звание почетного профессора МГУ

Обновлено в 07:22
Политика

В Грузии предложили запустить для россиян шаттлы из Баку и Еревана

Правительственному министерству экономики и игрокам туристического рынка Грузии предложили запустить бесплатные шаттлы для россиян из трех точек: аэропортов Баку, Еревана и турецкого Трабзона.
Обновлено в 03:13
Авто

Кроссовер Geely Boyue Pro показал, каким станет Atlas

На российском рынке паркетник Geely Atlas появился чуть больше года, но в Китае эта модель под местным именем Geely Boyue продается уже почти четыре года.
Обновлено в 03:24
Общество

Совфед предложил списывать просроченные долги за ЖКХ как безнадежные

Долги россиян по оплате жилищно-коммунальных услуг предлагается считать безнадежными и списывать, если они возникли в период, по которому уже истек срок исковой давности.
Обновлено в 07:39
Происшествия

Депутат из Кировской области бросил в полицейского муляж гранаты

21-летний депутат Слободской городской думы в Кировской области кинул под ноги полицейскому муляж гранаты РГД-5.
Обновлено в 08:39
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Москва заняла второе место в рейтинге агрессивных городов

Результаты голосования опубликовало агентство Zoom Market. Второе место списка заняла Москва, третье у Челябинска.
Обновлено в 09:00
Политика

Кадыров прокомментировал отставку Евкурова

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал решение главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова уйти в отставку признаком силы духа.
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Политика

Россия и Мальдивы договорились о безвизовом режиме

Главы МИД РФ и Мальдивской республики Сергей Лавров и Абдулла Шахид по итогам переговоров подписали во вторник соглашение о взаимной отмене виз.
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Футбол

Полузащитник сборной Беларуси летом может перейти в клуб РПЛ

Полузащитник солигорского «Шахтёра» Юрий Ковалёв является предметом трансферного интереса со стороны нескольких клубов Российской Премьер-Лиги.
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