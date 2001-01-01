Финансы
Курс доллара на Мосбирже снизился до 62,58 рубляТАСС 03:04
Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи понизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на две копейки и составил 62,58 рубля. Курс евро поднялся на 12 копеек и достиг отметки 71,42 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.
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