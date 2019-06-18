Финансы
Курс евро опустился ниже 72 рублейRT на русском 04:33
Курс евро к рублю на Московской бирже опустился ниже 72 рублей. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.
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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 18:25, Вашингтон
Общество
Рособрнадзор проверил получившие ноль баллов на ЕГЭ работы
Рособрнадзор завершил проверку работ астраханских школьников, получивших ноль баллов на едином государственном экзамене (ЕГЭ) по математике.
Обновлено в 16:46
Армия и оружие
Блиндажи ВСУ сгорели вместе с солдатами в Донбассе
Обновлено в 14:41
Шоу-бизнес
Алла Пугачева первой поздравила Максима Галкина с 43-м днем рождения
18 июня Максим Галкин отмечает свой день рождения.
Обновлено в 03:16
Теннис
Мария Шарапова выиграла первый матч турнира на Майорке
Обновлено в 12:28
Экономика
ООН предсказала сокращение населения России до 100 миллионов человек
По докладу, к 2050 году численность населения Земли составит 9,7 миллиарда человек, а к 2100 году — 10,8 миллиарда.
Обновлено в 04:16
Шоу-бизнес
Уварова назвала причину развода с режиссером Пикаловым
Обновлено в 06:04
Экономика
Медведев предложил повысить пособие на детей до трех лет
Премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил повысить пособия на детей от полутора до трех лет с 50 рублей до прожиточного минимума ребенка в регионе.
Обновлено в 08:23
Игры
Не прошло и 8 лет: Take-Two планирует увеличить частоту выпуска игр
Глава компании Take-Two Штраус Зельник рассказал в интервью с GamesIndustry.biz, что хотел бы увеличить частоту выхода игр.
Обновлено в 07:10
Политика
Лавров посоветовал послу Швейцарии поговорку на случай санкций
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в шуточной форме напомнил послу Швейцарии в РФ Иву Россье русскую пословицу, которая может пригодиться, если он попадет под санкции.
Обновлено в 16:34
Энергетика
Росстат: оптовые цены на бензин в России выросли на 17,5%
Производители автомобильного бензина в мае 2019 года повысили оптовые цены на 17,5%, также в России выросли заводская стоимость сжиженного пропана и бутана (на 8,4%).
Обновлено в 13:15
Политика
Зеленский и Меркель обсудили условия снятия санкций против России
Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что антироссийские санкции могут быть сняты только при прогрессе в реализации Минских соглашений.
Обновлено в 09:50
Футбол
«Милан» намерен отказаться от участия в Лиге Европы в следующем сезоне
«Милан» намерен отказаться от участия в Лиге Европы в следующем сезоне, сообщает Corriere della Sera.
Обновлено в 14:18
Армия и оружие
Голландский телеканал назвал имена возможных фигурантов дела MH17
Голландский телеканал NPO 2 выпустил сюжет, в котором прозвучали имена предполагаемых фигурантов дела о гибели Boeing 777 в небе над Донбассом в 2014 году.
Обновлено в 14:27
Общество
В России узаконят пригодное для жизни «ветхое жилье»
Правительство планирует узаконить понятие «ветхое жилье», которое не создает угрозу для жизни и здоровья граждан.
Обновлено вчера в 18:38
Происшествия
ОНК: Кокорин попросил, чтобы его поместили в одну колонию с братом
Футболист Александр Кокорин попросил помочь отправить его отбывать наказание в одну колонию с братом Кириллом, сообщил во вторник РИА Новости ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников.
Обновлено в 15:47
Общество
На Западе восхитились красотой россиянок на балу в Крыму
Читатели британской газеты Daily Mail восхитились красотой русских женщин в комментариях к статье о шестом ежегодном Большом балу офицеров, который был посвящен Дню России, Дню города-героя Севастополя и 220-летию со дня рождения Александра Пушкина.
Обновлено в 12:03
Происшествия
В Испании задержали продавцов украинских секс-рабынь
Обновлено в 17:19
Наука
Найдены останки гиен, живших в Арктике полтора миллиона лет назад
Найдены останки древних гиен, живших в Арктике во времена ледникового периода, примерно полтора миллиона лет назад.
Обновлено в 15:11
Происшествия
В Стамбуле произошла перестрелка между россиянами и грузинами
Вчера в столице Турции в почтовом офисе случилась перестрелка между россиянами и грузинами, в результате которой один из граждан Грузии был застрелен, сообщают Вести.
Обновлено в 10:18
Футбол
Футболисты ЦСКА сыграли в CS:GO с киберспортсменами NaVi
В Москве на киберспортивной арене Winstrike прошел шоу-матч по CS: GO с участием профессиональных футболистов и киберспортсменов.
Обновлено в 10:50
Политика
Представитель партии Зеленского раскрыл план по возвращению Донбасса
Председатель партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков рассказал, что представители новой украинской власти приложат максимум усилий, чтобы вернуть Донбасс.
Обновлено в 15:33
Авто
«АвтоВАЗ» повысит цены на все «Лады»
Обновлено в 11:10
Происшествия
Подруга убитой жены Максима Соколова: «Муж часто бил Ирину до крови»
Соколов отказался от комментариев по поводу трагедии в семье // Убийство жены Максима Соколова: основные версии Такая версия на передаче у Малахова pic.twitter.com/J7Bbvtd6WX – Никита Камышев (@SkifFc) 18 июня 2019 г.
Обновлено в 12:47
Происшествия
Киркоров рассказал о «жесткой посадке» самолета, на котором он летел
Известный российский исполнитель Филипп Киркоров заявил, что самолет, на котором он летел вместе со своими детьми, совершил «жесткую посадку».
Обновлено в 15:08
Политика
Зеленский исключил дефолт на Украине
Прездент Украины Владимир Зеленский заявил, что в его стране не будет дефолта.
Обновлено в 15:38
Шоу-бизнес
Сестра Алибасова обвинила Шукшиных в отравлении продюсера
Обновлено в 09:40
Происшествия
Все цыгане уехали из Чемодановки
Цыгане добровольно уехали из села Чемодановка около Пензы, где в ходе драки погиб один мужчина и несколько пострадали.
Обновлено вчера в 14:22
Политика
Сенат США подведет итоги государственного переворота 2014 года на Украине
Добавим, что в мае Сенат США утвердил к принятию резолюцию по гражданскому перевороту на Украине.
Обновлено в 05:38