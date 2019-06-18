Финансы

Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 64 рублейТАСС 18 июня в 10:05

Курс доллара к рублю на Московской бирже снизился на 0,51% к уровню закрытия предыдущих торгов, до 63,99 рубля. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 16:46 мск. В последний раз курс доллара находился ниже 64 рублей 24 апреля.
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Курс евро опустился ниже 71 рубля

Российская газета12:25

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Курс доллара опустился ниже 64 рублей

RT на русском18 июня в 09:52

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Московский Комсомолец18 июня в 11:23

Курс доллара впервые с апреля опустился ниже 64 руб

РБК18 июня в 10:08

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ТАСС10:09

Евро опустился ниже 72 рублей впервые с 23 мая на ожидании смягчения политики ЕЦБ

Интерфакс18 июня в 04:48
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Товарищеский матч между "Краснодаром" и "Чайкой" завершился результативной ничьей – 2:2. В составе "быков" отличились Вандерсон и Иван Игнатьев, реализовавший пенальти.
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The Black Eyed Peas порадовались своему возвращению в Москву

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Особенно понравилось фанатам сериала, какой моложавой и подтянутой выглядит в своем бикини 50-летняя Энистон.
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Энергетика

На польском участке «Дружбы» зафиксировали новое загрязнение нефти

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Эксперт РЭЦ рассказала, как привлечь иностранцев в российское кино

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Обновлено в 20:26
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Болезни зубов и десен связаны с повышенным риском рака печени

Болезни зубов и десен могут повышать риск развития не только рака печени, но и раковых заболеваний поджелудочной железы, а также всего желудочно-кишечного тракта и желчного пузыря.
Обновлено вчера в 06:11
Политика

Зеленский назвал украинские законы «трешем»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил об устарелости отдельных положений украинских законов, сообщает "Украинская правда".
Обновлено в 13:30
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Зеленский отменил 200 указов предыдущих президентов Украины

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Суд в Эквадоре освободил из-под стражи соратника Ассанжа

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В Раде заявили о подготовке командой Зеленского встречи с Путиным

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Актриса Мария Кожевникова заявила, что Дмитрий Шепелев «не мужчина»

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СМИ сообщили о госпитализации медиамагната Руперта Мердока

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Генпрокуратура арестовала счета предприятий Игоря Пушкарёва

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Армия и оружие

В Росгвардии рассказали о формировании бригады для охраны Крымского моста

В сформированную Росгвардией бригаду, предназначенную для охраны Крымского моста, входит специальный морской отряд, а также полк войск национальной гвардии, оперативные и специальные подразделения, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Обновлено в 20:40
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