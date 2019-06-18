Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 64 рублейТАСС 18 июня в 10:05

Курс доллара к рублю на Московской бирже снизился на 0,51% к уровню закрытия предыдущих торгов, до 63,99 рубля. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 16:46 мск. В последний раз курс доллара находился ниже 64 рублей 24 апреля.

Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 64 рублей

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