Финансы
Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 64 рублейТАСС 18 июня в 10:05
Курс доллара к рублю на Московской бирже снизился на 0,51% к уровню закрытия предыдущих торгов, до 63,99 рубля. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 16:46 мск. В последний раз курс доллара находился ниже 64 рублей 24 апреля.
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Евро опустился ниже 72 рублей впервые с 23 мая на ожидании смягчения политики ЕЦБ
Интерфакс18 июня в 04:48
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СМИ сообщили о госпитализации медиамагната Руперта Мердока
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День летнего солнцестояния придется на 21 июня
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Обновлено в 23:04
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