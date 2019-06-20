Финансы
Курс доллара на Мосбирже обновил минимум 2019 годаКоммерсантъ 03:41
Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи достиг минимальной в этом году отметки. Согласно данным на 10:15, доллар торгуется на уровне 63,42 руб. Курс евро держится в районе отметки 71,55 руб.
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Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 08:44, Вашингтон
Происшествия
В Москве умерла годовалая девочка после отказа врачей в госпитализации
Следователи возбудили уголовное дело после отказа врачей госпитализировать годовалую девочку с температурой, которая впоследствии скончалась.
Обновлено в 07:35
Политика
Польша предложила соединить свой газопровод с ГТС Украины
Польша готова в случае необходимости соединить свою газотранспортную систему (ГТС) с украинской, заявила представитель польского правительства по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Пётр Наимский, сообщило 19 июня издание «Зеркало недели».
Обновлено в 01:32
Политика
Глава МВД Молдавии рассказал, как олигарх Плахотнюк сбежал в Лондон
Лидер Демократической партии Молдовы (ДПМ), олигарх Владимир Плахотнюк после смены власти в Молдавии бежал через Украину в Лондон.
Обновлено в 07:06
Политика
Путин рассказал о реакции на факты миллиардной коррупции
Президент Владимир Путин в рамках прямой линии заявил, что всегда выступал за гласность в делах о коррупции и чувствует ответственность за это «безобразие».
Обновлено в 07:17
Общество
Путин удивился отсутствию питьевой воды в тюменском селе
Президента России Владимира Путина удивила ситуация в селе Каскара Тюменской области, жители которого пожаловались на отсутствие водопровода с питьевой водой.
Обновлено в 06:40
Шоу-бизнес
Катрин Асси прокомментировала роман с мужем Екатерины Климовой
Напомним, накануне, мужу Екатерины Климовой Геле Месхи приписали роман с Катрин, в качестве доказательства опубликовав фотографии объятий Месхи и Асси на Московском международном кинофестивале, прошедшем в столице этой весной.
Обновлено в 05:00
Происшествия
В Чемодановку после конфликта вернулись несколько цыганских семей
Большая часть цыганских семей, которые уехали в Волгоградскую область из села Чемодановка Пензенской области, вернулась в свои дома.
Обновлено в 06:30
Политика
Путин назвал несмешным президентство Зеленского
Обновлено в 08:35
Футбол
«Манчестер Сити» продлил контракт с Зинченко
Обновлено в 08:03
Авто
УАЗ собирается делать семейный внедорожник
Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на пятиместную версию модели УАЗ-1288 накануне появилось в открытой базе Росстандарта.
Обновлено в 04:25
Политика
Путин: Россия активно работает над защитой своего киберпространства
Россия работает над тем, чтобы самостоятельно обеспечить безопасность своего киберпространства от многочисленных хакерских атак.
Обновлено в 08:35
Политика
Путин согласился, что россиянам стало тяжелее жить
Президент прокомментировал сообщения об общем снижении доходов россиян и о том, что «жить стало тяжелее».
Обновлено в 06:00
Общество
Названы регионы с наибольшим числом зарегистрированных браков
Стало известно, в каких регионах России было зарегистрировано наибольшее количество браков в первом квартале 2019 года.
Обновлено вчера в 23:00
Политика
Путин прокомментировал дело журналиста Голунова
Президент России Владимир Путин во время Прямой линии вспомнил о ситуации с журналистом Иваном Голуновым.
Обновлено в 07:52
Армия и оружие
Пьяный украинский командир расстрелял своих подчиненных в Донбассе
Обновлено вчера в 20:16
Игры
Игроки Assassin’s Creed Odyssey создают миссии для быстрой прокачки
С помощью редактора игроки создают легкие для прохождения задания, за которые получают награды.
Обновлено в 07:34
Экономика
Цены на отопление пересчитают в России
В России с 2020 года могут изменить норматив отопления в зависимости от этажности.
Обновлено в 05:46
Политика
Путин: закон о суверенном интернете не предусматривает ограничений
Закон о суверенном интернете призвал обеспечить надежное функционирование российского сегмента сети. Ни о каких ограничения речи не идет.
Обновлено в 08:25
Политика
Парламентарии из России под охраной покинули здание парламента Грузии
Российские парламентарии вынуждены были под охраной покинуть здание парламента Грузии, где проходило заседание Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия (МАП).
Обновлено в 07:11
Кино
«Мстители: Финал» снова покажут в кинотеатрах с новыми сценами
Главный продюсер компании Marvel Кевин Фейги объявил о возвращении фильма в кинотеатры с несколькими новыми сценами, сообщает «iReactor».
Обновлено вчера в 19:51
Транспорт
В России хотят ввести наказание за проезд «зайцем» по платным дорогам
Правительство предложило внести в законодательство поправки, согласно которым водителей, не оплативших проезд по платной дороге, будут штрафовать на сумму до 2,5 тысячи рублей.
Обновлено в 07:50
Политика
Премьер Малайзии назвал выводы следствия по МН17 бездоказательными
Выводы совместной следственной группы (ССГ) по делу о крушении рейса MH17 изначально были политически мотивированными и бездоказательными, заявил премьер-министр Малайзии Мохамад Махатхир.
Обновлено в 04:34
Футбол
Михаил Мархель возглавил сборную Белоруссии
Главным тренером сборной Белоруссии назначен Михаил Мархель, информирует сайт Белорусской федерации футбола.
Обновлено в 06:54
Происшествия
В Кузбассе курсантов ФСИН признали виновными в покушении на убийство
Центральный районный суд Новокузнецка с участием шести присяжных заседателей вынес обвинительный вердикт в отношении трех курсантов ФСИН, обвиняемых в покушении на убийство однокурсницы.
Обновлено в 06:00
Политика
Путин выступил за сокращение числа арестов предпринимателей
Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости сокращать число арестов предпринимателей по экономическим статьям и заменять их более мягкой мерой пресечения.
Обновлено в 07:31
Экономика
Путин попросил россиян не сердиться из-за зарплат
«Хочу, чтобы люди, сидящие в интернете или у телевизора, не сердились, что у них нет таких зарплат», — добавил президент, указав, что существует большая разница и по отраслям, и по регионам.
Обновлено в 05:44