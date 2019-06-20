Рубль укрепляется, доллар упал до минимумаThe Moscow Post вчера в 03:51

с чего всё началось

По состоянию на утро 20 июня, курс доллара снижается на 21 копейку достигнув отметки 63,57 рубля, евро растет всего на три копейки до 71,62 рубля.

Политика Путин ответил на критику «Единой России» Президент Владимир Путин в ходе прямой линии прокомментировал один из вопросов с критикой в адрес политической партии "Единая Россия".

Армия и оружие NYT: Трамп одобрил удары по Ирану, но затем отменил решение Американский лидер Дональд Трамп одобрил военные удары по Ирану после сообщений о сбитом беспилотнике Соединённых Штатов, но позже отменил операцию.

Здоровье Назван самый смертельный вид рака в России Согласно статистике Минздрава РФ за 2018 год, чаще всего россияне умирают от рака поджелудочной железы.

Политика Президент Чехии призвал Украину смириться с утратой Крыма Украине и мировому сообществу следует смириться с тем, что Крым вновь стал частью России, заявил президент Чехии Милош Земан в интервью телеканалу Barrandov.

Общество МВД предложило расширить полномочия инспекторов ГАИ Самым радикальным предложением стал отказ от административных арестов Кроме того, инспекторам могут позволить ограничивать действие водительских прав без суда.

Хоккей НХЛ объявила об изменениях в правилах В следующем сезоне правила НХЛ претерпят изменения, сообщает официальный сайт организации.

Политика Четырех граждан РФ и Украины обвинили в крушении МН17 на Донбассе В свою очередь Генеральная прокуратура Украины предъявила обвинение Харченко и трем россиянам в связи с причастностью к крушению МН17.

Политика ВЭБ подал иск к Украине в Стокгольмский арбитраж ВЭБ.РФ попытается добиться от Украины компенсаций за нарушения защиты прав инвесторов, соответствующий иск госкорпорация подала в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма, говорится в сообщении ВЭБа, поступившем в РБК.

Политика Минобороны РФ встало на защиту военных памятников Другой законопроект Минобороны предлагает установить уголовную ответственность за уничтожение или повреждение воинских захоронений, стел и других мемориальных сооружений, установленных в честь защитников Отечества.

Футбол Дзюба выругался матом во время «Прямой линии» с Путиным Игрок сборной России и петербургского "Зенита" Артем Дзюба выругался в прямом эфире передачи "Прямая линия" с президентом страны Владимиром Путиным.

Интернет Результатами поиска Google теперь можно делиться В последней бета-версии приложения Google для Android появилась возможность делиться результатами поиска.

Шоу-бизнес Шура предложил «сброситься» на лечение Хлебниковой от алкоголизма Российский популярный певец Шура предложил собрать деньги на лечение певицы Марины Хлебниковой от алкоголизма.

Происшествия К дому Алибасова приехала полиция К дому продюсера Бари Алибасова приехали два наряда полиции. Об этом сообщает телеканал «360».

Политика Пензенский предприниматель пожаловался Путину на частые проверки 20 июня, в ходе прямой линии с Владимиром Путиным к президенту обратился предприниматель, который находился в студии, руководитель компании "Ванюшкины сладости" Николай Кузяков.

Политика Филарет пообещал восстановить Киевский патриархат 9 января члены синода Константинопольского патриархата подписали томос об автокефалии так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ), созданной на основе двух неканонических церквей — Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ).

Авто Специнвестконтракты заключены с пятью автоконцернами Министерство промышленности и торговли РФ на заседании межведомственной комиссии по специальным инвестиционным контрактам (СПИК) заключило контракты с пятью автоконцернами.

Общество В Московском зоопарке родились котята восточносибирских рысей Два котенка появились у пары краснокнижных восточносибирских рысей, живущих в Московском зоопарке.

Общество Плату за отопление изменят в зависимости от этажности С 2020 года в России планируется изменение тарифов на отопление в зависимости от этажности, сообщила «Парламентская газета» со ссылкой на члена комитета Госдумы по энергетике Бориса Гладких.

Политика Британский министр силой выпроводил эко-активистку из зала в Лондоне Скандал разгорелся в британской консервативной партии после того, как член Министерства иностранных дел и по делам Содружества Марк Филд силой выпроводил экологическую активистку из зала во время официального мероприятия в Лондоне.

Авто Что ломается в машине только летом: 7 примеров Для начала разберемся, какие физические явления в жару могут привести к повреждению автомобиля и какие системы пострадают из-за этого в первую очередь.

Политика На Украине заявили о подготовке командой Зеленского встречи с Путиным Депутат Верховной рады Михаил Поплавский в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что команда украинского лидера Владимира Зеленского ведёт работу по подготовке встречи с президентом России Владимиром Путиным.