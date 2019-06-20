Финансы
Рубль укрепляется, доллар упал до минимумаThe Moscow Post вчера в 03:51
По состоянию на утро 20 июня, курс доллара снижается на 21 копейку достигнув отметки 63,57 рубля, евро растет всего на три копейки до 71,62 рубля.
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с чего всё началось
Курс евро на Московской бирже по состоянию на 18:46 снизился на 59 коп., до 70,98 руб./€. Европейская валюта опустилась ниже 71 руб. впервые с апреля 2018 года.Коммерсантъвчера в 12:12
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Доллар опустился до минимума с августа, а евро - до минимума с апреля прошлого года
Интересантвчера в 10:27
Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 01:30, Вашингтон
Политика
Путин ответил на критику «Единой России»
Президент Владимир Путин в ходе прямой линии прокомментировал один из вопросов с критикой в адрес политической партии "Единая Россия".
Обновлено вчера в 13:57
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Американский лидер Дональд Трамп одобрил военные удары по Ирану после сообщений о сбитом беспилотнике Соединённых Штатов, но позже отменил операцию.
Обновлено вчера в 23:25
Здоровье
Назван самый смертельный вид рака в России
Согласно статистике Минздрава РФ за 2018 год, чаще всего россияне умирают от рака поджелудочной железы.
Обновлено в 00:47
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Президент Чехии призвал Украину смириться с утратой Крыма
Украине и мировому сообществу следует смириться с тем, что Крым вновь стал частью России, заявил президент Чехии Милош Земан в интервью телеканалу Barrandov.
Обновлено вчера в 17:44
Общество
МВД предложило расширить полномочия инспекторов ГАИ
Самым радикальным предложением стал отказ от административных арестов Кроме того, инспекторам могут позволить ограничивать действие водительских прав без суда.
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Хоккей
НХЛ объявила об изменениях в правилах
В следующем сезоне правила НХЛ претерпят изменения, сообщает официальный сайт организации.
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Политика
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В свою очередь Генеральная прокуратура Украины предъявила обвинение Харченко и трем россиянам в связи с причастностью к крушению МН17.
Обновлено 19 июня в 18:10
Политика
ВЭБ подал иск к Украине в Стокгольмский арбитраж
ВЭБ.РФ попытается добиться от Украины компенсаций за нарушения защиты прав инвесторов, соответствующий иск госкорпорация подала в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма, говорится в сообщении ВЭБа, поступившем в РБК.
Обновлено вчера в 17:02
Политика
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Другой законопроект Минобороны предлагает установить уголовную ответственность за уничтожение или повреждение воинских захоронений, стел и других мемориальных сооружений, установленных в честь защитников Отечества.
Обновлено вчера в 23:16
Футбол
Дзюба выругался матом во время «Прямой линии» с Путиным
Игрок сборной России и петербургского "Зенита" Артем Дзюба выругался в прямом эфире передачи "Прямая линия" с президентом страны Владимиром Путиным.
Обновлено вчера в 08:27
Интернет
Результатами поиска Google теперь можно делиться
В последней бета-версии приложения Google для Android появилась возможность делиться результатами поиска.
Обновлено вчера в 12:50
Общество
День летнего солнцестояния придется на 21 июня
Обновлено вчера в 07:10
Шоу-бизнес
Шура предложил «сброситься» на лечение Хлебниковой от алкоголизма
Российский популярный певец Шура предложил собрать деньги на лечение певицы Марины Хлебниковой от алкоголизма.
Обновлено вчера в 04:30
Происшествия
К дому Алибасова приехала полиция
К дому продюсера Бари Алибасова приехали два наряда полиции. Об этом сообщает телеканал «360».
Обновлено вчера в 14:19
Политика
Пензенский предприниматель пожаловался Путину на частые проверки
20 июня, в ходе прямой линии с Владимиром Путиным к президенту обратился предприниматель, который находился в студии, руководитель компании "Ванюшкины сладости" Николай Кузяков.
Обновлено вчера в 11:44
Политика
Филарет пообещал восстановить Киевский патриархат
9 января члены синода Константинопольского патриархата подписали томос об автокефалии так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ), созданной на основе двух неканонических церквей — Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ).
Обновлено вчера в 08:21
Общество
Путину показали выпуск косаток из «китовой тюрьмы» в Приморье
Обновлено вчера в 07:22
Кино
Marvel позвали Киану Ривза сняться в их фильме
Обновлено в 00:37
Авто
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Министерство промышленности и торговли РФ на заседании межведомственной комиссии по специальным инвестиционным контрактам (СПИК) заключило контракты с пятью автоконцернами.
Обновлено вчера в 22:58
Общество
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Два котенка появились у пары краснокнижных восточносибирских рысей, живущих в Московском зоопарке.
Обновлено в 00:26
Общество
Плату за отопление изменят в зависимости от этажности
С 2020 года в России планируется изменение тарифов на отопление в зависимости от этажности, сообщила «Парламентская газета» со ссылкой на члена комитета Госдумы по энергетике Бориса Гладких.
Обновлено вчера в 05:19
Политика
Британский министр силой выпроводил эко-активистку из зала в Лондоне
Скандал разгорелся в британской консервативной партии после того, как член Министерства иностранных дел и по делам Содружества Марк Филд силой выпроводил экологическую активистку из зала во время официального мероприятия в Лондоне.
Обновлено в 00:08
Политика
Путин анонсировал повышение пенсий военным пенсионерам
Обновлено вчера в 16:36
Спорт
После критики фанатов Загитова удалила пост о «Прямой линии» с Путиным
Обновлено вчера в 22:36
ЖКХ
На неделю раньше: в Екатеринбурге стартует второй этап опрессовок
Второй этап опрессовок пройдет с 24 по 27 июня.
Обновлено в 00:18
Авто
Что ломается в машине только летом: 7 примеров
Для начала разберемся, какие физические явления в жару могут привести к повреждению автомобиля и какие системы пострадают из-за этого в первую очередь.
Обновлено в 01:00
Политика
На Украине заявили о подготовке командой Зеленского встречи с Путиным
Депутат Верховной рады Михаил Поплавский в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что команда украинского лидера Владимира Зеленского ведёт работу по подготовке встречи с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено вчера в 22:25
Авто
Составлен рейтинг самых непопулярных автомобилей у угонщиков в РФ
Стоит отметить, что при составлении рейтинга учитывалась регулярность угонов автомобилей, то есть здесь показывается соотношение количества похищенных транспортных средств к общему объему застрахованных по КАСКО машин этого бренда.
Обновлено вчера в 12:12
Общество
Новую протечку в Тушинском тоннеле нашел «Коммерсантъ»
Обновлено в 00:46