Курс доллара к рублю упал до минимума с августа 2018 годаГазета.Ru 11:03

с чего всё началось

Рубль отреагировал на "прямую линию" президента России Владимира Путина укреплением по отношению к обеим иностранным валютам. Курс доллара впервые с августа прошлого года упал ниже 63 рублей. Впрочем, не только слова президента поддержали национальную валюту.

Курс доллара к рублю упал до минимума с августа 2018 года

Политика Путин выступил с обращением к выпускникам российских школ Президент России Владимир Путин поздравил российских выпускников с окончанием школы и началом взрослой жизни, пожелав им выбрать профессии по душе.

Политика Премьер Ирландии пошутил про Папу Римского и выборы в ЕК Ирландский премьер Лео Варадкар иронично высказался о выборах на пост главы Еврокомиссии (ЕК) и Папе Римском.

Наука На Филиппинах нашли корабельного червя, который сверлит камень Новый вид корабельного червя ученые нашли и описали на Филиппинах.

Экономика Путин попросил россиян не сердиться на него из-за маленьких зарплат Президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии, проходящей сегодня, 20 июня, попросил «не сердиться» жителей России, зарплаты которых в разы меньше, чем те, о которых говорит официальная статистика, сообщает РБК.

Политика Мексика не хочет быть исключительно транзитной страной для направляющихся в США мигрантов Мексика не намерена оставаться исключительно транзитной страной для направляющихся в США мигрантов из других государств.

Происшествия К дому Алибасова приехала полиция К дому продюсера Бари Алибасова приехали два наряда полиции. Об этом сообщает телеканал «360».

Политика ЕС допустил непризнание выданных жителям Донбасса российских паспортов Европейский совет допустил возможность рассмотрения вопроса непризнания выданных жителям Донбасса российских паспортов.

Шоу-бизнес Умирающая от рака Яковлева сыграла последний спектакль Звезда фильмов "Экипаж" и "Чародеи" Александра Яковлева отыграла последний спектакль в Санкт-Петербурге.

Происшествия Полиция Тбилиси оттеснила людей с прилегающих к парламенту территорий Полиция оттеснила протестующих с территории, прилегающей к зданию парламента, и продолжила расчищать проспект Руставели, применяя специальные средства, сообщил корреспондент "Интерфакса".

Происшествия Суд арестовал бизнесмена Бойко-Великого Басманный суд Москвы отправил в СИЗО на два месяца основателя группы компаний "Ваш финансовый попечитель" и входящего в нее агрохолдинга "Русское молоко" Василия Бойко-Великого, обвиняемого в растрате 180 млн рублей и $929 тыс. в банке "Кредит экспресс".

Армия и оружие Пентагон обвинил Россию в попытке поменять мировой порядок Глисон обвинила Москву в использовании хаоса для распространение влияния за пределы ближнего зарубежья.

Происшествия В Петербурге за взятку в 10 млн арестован оперативник ФСБ Гарнизонный военный суд Петербурга отправил под домашний арест оперативника Кировского райотдела, которого подозревают в получении взятки в 10 млн рублей.

Технологии «Одноклассники» нашли главу для электронной коммерции На должность руководителя направления электронной коммерции социальной сети "Одноклассники" назначена Инна Галиахметова.

Здоровье В Азии разбушевалась крупнейшая в истории эпидемия животных Ветеринарный эпидемиолог Городского университета Гонконга утверждает, что это самая крупная эпидемия среди животных в истории.

Общество Путину показали выпуск косаток из «китовой тюрьмы» в Приморье Во время «прямой линии» с президентом России Владимиром Путиным был показан сюжет с выпуском косаток из «китовой тюрьмы» в Приморье, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Политика Президент Грузии обвинила Россию в организации протестов Президент Грузии Саломе Зурабишвили обвинила Москву в дестабилизации страны. Соответствующее заявление она сделала в Facebook.

Шоу-бизнес Анастасия Решетова из-за беременности боится заходить в океан Беременная модель Анастасия Решетова посредством сети Instagram рассказала фолловерам о боязни заходить в океан.

Политика КС Украины признал указ Зеленского о роспуске Рады конституционным Конституционный суд Украины признал указ президента Владимира Зеленского о роспуске Рады и проведении досрочных выборов 21 июля конституционным, сообщила пресс-служба суда в четверг.

Общество МФЦ получат право предоставлять все виды госуслуг Многофункциональные центры (МФЦ) планируют превратить в единый канал коммуникаций между гражданами и предпринимателями со всеми органами власти.

Политика ФБР заподозрило Deutsche Bank в отмывании денег ФБР проведет расследование деятельности немецкого Deutsche Bank, который подозревают в нарушении законодательства США, направленного на предотвращение отмывания денег, сообщает агентство Reuters со ссылкой на осведомленный источник.

Политика Путин назвал условие для возможности Грудинина стать премьер-министром Президент РФ Владимир Путин во время одноименной «Прямой линии» 20 июня объяснил, что нужно Павлу Грудинину для назначения на пост премьера.

Происшествия Трех курсантов ФСИН признали виновными в попытке убить сокурсницу Суд присяжных в Новокузнецке признал троих курсантов ФСИН виновными в покушении на убийство однокурсницы по предварительному сговору, сообщает Znak.com.