Финансы
Курс доллара к рублю упал до минимума с августа 2018 годаГазета.Ru 11:03
Рубль отреагировал на "прямую линию" президента России Владимира Путина укреплением по отношению к обеим иностранным валютам. Курс доллара впервые с августа прошлого года упал ниже 63 рублей. Впрочем, не только слова президента поддержали национальную валюту.
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с чего всё началось
Курс евро на Московской бирже по состоянию на 18:46 снизился на 59 коп., до 70,98 руб./€. Европейская валюта опустилась ниже 71 руб. впервые с апреля 2018 года.Коммерсантъ12:12
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