Курс доллара к рублю упал до минимума с августа 2018 годаГазета.Ru 11:03

с чего всё началось

Курс доллара впервые с августа прошлого года упал ниже 63 рублей. Впрочем, не только слова президента поддержали национальную валюту. Помогли и растущие цены на нефть.

Курс доллара к рублю упал до минимума с августа 2018 года

Общество Президент рассказал о решении увеличить пособия на детей Во время прямой линии 20 июня президенту Владимиру Путину поступило немало вопросов о пособии на детей возрастом от полутора до трех лет, сумма которого не менялась с 1994 года и составляет 50 рублей.

Футбол Паредес может вернуться в «Зенит» Полузащитник французского "Пари Сен-Жермен" и сборной Аргентины Леандро Паредес может в ближайшее время вернуться в санкт-петербургский "Зенит", сообщает Sport24.

Экономика Путин попросил россиян не сердиться на него из-за маленьких зарплат Президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии, проходящей сегодня, 20 июня, попросил «не сердиться» жителей России, зарплаты которых в разы меньше, чем те, о которых говорит официальная статистика, сообщает РБК.

Происшествия К дому Алибасова приехала полиция К дому продюсера Бари Алибасова приехали два наряда полиции. Об этом сообщает телеканал «360».

Политика Премьер Грузии обвинил оппозицию в дестабилизации ситуации Грузинский премьер-министр Мамука Бахтадзе на фоне протестов и столкновений митингующих с полицейскими возле здания парламента обвинил оппозиционные силы в дестабилизации ситуации в стране.

Авто В Москве начали тестировать беспилотные автомобили В Москве начали тестировать первые беспилотные автомобили. Об этом сообщила национальная технологическая инициатива "Автонет".

Экономика РБК узнал о подготовке контуров новой пенсионной системы Согласно законопроекту участнику системы при достижении пенсионного возраста либо после 30 лет с момента первого взноса назначается пожизненная негосударственная пенсия.

Гаджеты Philips выпустила первую коммерческую Li-Fi линейку Компания Signify, ранее известная как Philips Lighting и выпускающая «умные» лампочки под маркой Hue, анонсировала новую модель Truelifi.

Происшествия Дамба канала имени Москвы вновь дала течь в районе Тушина В дамбе канала имени Москвы, которую в январе этого года прорвало в районе Тушинского моста, специалисты вновь обнаружили течь.

Общество Учитель из Тверской области пожаловался на зарплату Путину В ходе прямой линии президенту задали вопрос о низких доходах в регионах Учитель из Тверской области пожаловался на зарплату президенту России Владимиру Путину во время ежегодной прямой линии.

Происшествия Арестован экс-глава подмосковного отделения наркополиции По обвинению в фальсификации материалов дела и незаконном обороте психотропных веществ арестован экс-глава отделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков подмосковной полиции.

Политика Опрос ВЦИОМ выявил высокий интерес россиян к прямой линии с Путиным Ответы президента вызывают интерес у 80% населения страны. Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.

Политика Глава МИД Литвы заявил о «неуважении» из-за «Северного потока — 2» Российский проект газопровода "Северный поток — 2" является примером "неуважения" к основам европейской политики, заявил глава МИД Литвы Линас Линкявичюс в интервью Euractiv.

Авто Минпромторг заключил специнвестконтракты с пятью автоконцернами Министерство промышленности и торговли РФ в ходе заседания межведомственной комиссии по специальным инвестиционным контрактам (СПИК) заключило контракты с пятью автоконцернами.

Происшествия СМИ сообщили о госпитализации медиамагната Руперта Мердока В январе прошлого года стало известно о госпитализации Мердока после того, как он получил травму во время плавания на яхте сына.

Происшествия Суд арестовал бизнесмена Бойко-Великого Басманный суд Москвы отправил в СИЗО на два месяца основателя группы компаний "Ваш финансовый попечитель" и входящего в нее агрохолдинга "Русское молоко" Василия Бойко-Великого, обвиняемого в растрате 180 млн рублей и $929 тыс. в банке "Кредит экспресс".

Политика Лидеры ЕС не смогли договориться о новом главе Еврокомиссии Главы государств и правительств стран Европейского союза на саммите в Брюсселе не смогли договориться о новом главе Европейской комиссии.

Здоровье Для спасения Павлика Уварова не хватает 820 960 рублей Если вы решили спасти Павлика Уварова, пусть вас не смущает цена спасения.

Авто Skoda отзывает автомобили в России из-за неполадок В сообщении на сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии говорится, что официальный представитель марки в России — компания ООО «Фольксваген Групп Рус» — проведет отзывную кампанию, которая затронет 24 автомобиля моделей Octavia, Superb и Kodiaq, выпущенных в период с 2018 по 2019 года.

Здоровье В Азии разбушевалась крупнейшая в истории эпидемия животных Ветеринарный эпидемиолог Городского университета Гонконга утверждает, что это самая крупная эпидемия среди животных в истории.

Общество МФЦ получат право предоставлять все виды госуслуг Многофункциональные центры (МФЦ) планируют превратить в единый канал коммуникаций между гражданами и предпринимателями со всеми органами власти.

Общество Как «девочка Жарикова» на серпуховичей наплевала Мажорка замолчала главную проблему региона, получив возможность задать вопрос Путину.

Происшествия Самолет из Тюмени смог приземлиться со второго раза Пассажирский самолет, летящий из Екатеринбурга в Тюмень, смог сесть только со второго раза. Об этом сообщает РИА "Новости".

Футбол Дзюба выругался матом во время «Прямой линии» с Путиным Игрок сборной России и петербургского "Зенита" Артем Дзюба выругался в прямом эфире передачи "Прямая линия" с президентом страны Владимиром Путиным.

Технологии Произошёл сбой в работе Facebook Messenger Больше всего жалоб на сбои в работе приложения поступает от американских и британских пользователей, но с неполадками столкнулись и жители многих других стран, сообщает сервис Downdetector.