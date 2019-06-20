Курс доллара к рублю упал до минимума с августа 2018 годаГазета.Ru 11:03

Курс доллара впервые с августа прошлого года упал ниже 63 рублей. Впрочем, не только слова президента поддержали национальную валюту. Помогли и растущие цены на нефть.

Курс доллара к рублю упал до минимума с августа 2018 года

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