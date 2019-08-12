Финансы
Курс доллара упал до 65,25 рубля на открытии торгов 12 августаiReactor 03:24
Курс американской национальной валюты снизился до 65,25 рубля на момент открытия торгов 12 августа, сообщила Московская биржа. Отмечается, что в сравнении с уровнем закрытия предыдущих торгов курс доллара упал на три копейки.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 13:45, Ашберн
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Обновлено в 04:12
Экономика
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«Учитывая текущую экономическую политику — жесткая налоговая политика и жесткая денежно-кредитная политика — и слабый эффект национальных проектов, техническая рецессия в экономике может быть зафиксирована уже в 2019-м, а не в 2021 году, как предсказывает Минэкономразвития», — отмечали экономисты.
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Дворник из Подмосковья задолжала 2 млрд рублей
Обновлено вчера в 01:03
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