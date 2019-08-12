Финансы
Курс доллара упал до 65,25 рубля на открытии торгов 12 августаiReactor 03:24
Курс американской национальной валюты снизился до 65,25 рубля на момент открытия торгов 12 августа, сообщила Московская биржа. Отмечается, что в сравнении с уровнем закрытия предыдущих торгов курс доллара упал на три копейки.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 12:25, Вашингтон
Футбол
Украинский вратарь согласился на переход в «Вальядолид»
Обновлено в 10:58
Политика
Новый владелец «Рустави-2» хочет продать оскандалившийся телеканал
Халваши заявил, что готов к переговорам со всеми заинтересованными лицами, которые могут купить телеканал "Рустави 2". Единственное исключение он сделал для экс-президента Грузии и бывшего неформального владельца телеканала Саакашвили.
Обновлено в 11:49
Общество
Москвичи примут участие в третьей проверке системы онлайн-голосования
Надежность системы электронного голосования, которая будет впервые в рамках эксперимента использоваться на выборах в Мосгордуму, проверят в третий раз.
Обновлено в 11:37
Происшествия
Взрыв газа случился в жилом доме в Москве
Обновлено в 10:59
Происшествия
Суд арестовал фигуранта «болотного дела» Полиховича за мат на митинге
Мещанский районный суд Москвы арестовал Алексея Полиховича на 13 суток за мелкое хулиганство, которое выразилось в нецензурной брани со сцены во время митинга 10 августа на проспекте Сахарова, передает «Медиазона».
Обновлено в 11:21
Армия и оружие
Киев готовится к силовому решению конфликта в Донбассе
В пресс-службе Народной милиции ДНР отметили, что о силовом решении гражданского конфликта в Донбассе говорят те политики, которые входят в состав контактной группы в Минске от Украины.
Обновлено в 11:36
Политика
Крым намерен инициировать переговоры с Украиной по пропуску вод Днепра
Власти Республики Крым намерены обратиться к руководству России с просьбой об инициировании переговоров с Украиной о пропуске на территорию полуострова вод реки Днепр.
Обновлено в 10:24
Общество
ФБК: внук члена ЦИК Эбзеева в 4 года купил квартиру за 500 млн рублей
Внук члена ЦИК Бориса Эбзеева Артур оказался владельцем квартиры за 500 млн рублей и дома на Рублевке, говорится в расследовании Фонда борьбы с коррупцией (ФБК).
Обновлено в 06:53
Общество
В России изменились правила использования электронной подписи
В России с 13 августа вступили в силу изменения в закон, регламентирующий использование электронной подписи при сделках с недвижимостью.
Обновлено в 06:28
Общество
«Миссис Россия 2019» стала Екатерина Нишанова из Геленджика
Победительницей конкурса «Миссис Россия 2019» стала участница из Геленджика Екатерина Нишанова.
Обновлено 10 августа в 19:42
Происшествия
Священник из Гатчины прокомментировал инцидент на крещении ребенка
Священнослужитель Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий прокомментировал скандал, который разразился после того, как на него подали обращение в полицию за грубое обращение с ребенком при крещении.
Обновлено вчера в 21:39
Общество
Из-за плохой погоды продажи дождевиков и плащей выросли на 700%
Мощный атлантический циклон, который принес в Москву сильные грозы и ветер, привел к активным покупкам москвичами дождевиков — их продажи выросли на 700%, подсчитали в Wildberries.
Обновлено в 09:45
Общество
Росрыболовство установит новые правила любительской рыбалки
Обновлено 09 августа в 23:21
Общество
Дворник из Подмосковья задолжала 2 млрд рублей
Обновлено вчера в 01:03
Хоккей
«Флорида» выведет из обращения номер хоккеиста Луонго
Как сообщает официальный сайт «Флориды», клуб выведет из обращения свитер с первым номером, под которым играл завершивший карьеру вратарь команды Роберто Луонго.
Обновлено в 12:08
Авто
Lada Kalina превратили в беспилотный катафалк
В России представили беспилотный катафалк, который построен на базе Lada Kalina.
Обновлено в 04:19
Гаджеты
Обнаружена уязвимость, которая превращает смартфоны в звуковое оружие
Опасная уязвимость позволяет превратить смартфоны в опасное оружие. Об этом рассказал эксперт в области кибербезопасности Мэтта Уикси.
Обновлено вчера в 22:32
Экономика
Зачем Китай создает собственную криптовалюту
Пока точная дата выпуска новой валюты на рынки неизвестна, но правительство работает над созданием национального цифрового актива с прошлого года, сообщает Bloomberg со ссылкой на заместителя руководителя отдела платежей финансового регулятора Му Чанунь.
Обновлено в 09:22
Футбол
Агент Рибери подтвердил интерес со стороны «Локомотива»
36-летний французский полузащитник последние 12 лет выступал за «Баварию». По окончании сезона-2018/19 Франк стал свободным агентом.
Обновлено в 01:58
Кино
Супруга Валентина Гафта рассказала о состоянии артиста
Состояние здоровья госпитализированного народного артиста РСФСР Валентина Гафта остается прежним, выписываться он в ближайшее время не планирует.
Обновлено в 09:00
Происшествия
Футболист Алдонин намерен отсудить 47 млн рублей у МВД
Обновлено в 06:07
Общество
В российских колледжах и техникумах исчезнут около 100 специальностей
Причиной исключения специальностей из колледжей стало то, что за прошедшие пять лет на них практически никто не поступал.
Обновлено в 02:40
Наука
Разработано приложение для измерения давления по селфи
Обновлено в 04:20
Здоровье
Смертность от рака в Свердловской области выросла на 1,4%
С января по июнь 2019 года смертность от рака в Свердловской области выросла на 1,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Обновлено в 03:00
Общество
Жители РФ заметили, что объём продуктов стал меньше, а цена выше
Большинство жителей России 72% замечают, что в последние пять лет объем и вес упаковок продуктов питания уменьшился, а цена сохранилась и даже повысилась.
Обновлено в 03:39
Авто
Представлен обновлённый внедорожник Rezvani Tank
Еще в линейке двигателей обновленного внедорожника имеется 3,6 и 6,4-литровые моторы с отдачей 285 и 500 л.с. Что касается изменений во внешности, то в целом дизайн остался узнаваем за исключением измененной линии крыши, иных крыльев и капота, который имеет более сложную форму.
Обновлено в 11:41
Происшествия
Три сотрудника ФСИН погибли в ДТП под Тулой
ДТП с участием автомобиля ФСИН произошло в понедельник в Тульской области, в результате аварии погибли три человека, еще четверо пострадали.
Обновлено в 06:49