Финансы

Курс доллара к рублю уменьшился до 65,25 рубляКапитал страны 06:53

На открытие торгов Мосбиржи курс американской валюты к рублю, в сравнении с курсом на момент закрытия предыдущей сессии, понизился на 3 копейки и стал равен 65,25 рубля. Курс рубля за европейскую валюту повысился на 2 копейки и составил 73,12 рубля.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

ЦБ повысил на 13 августа курс доллара до 65,43 рубля

ТАСС05:20

Рубль ушел в небольшой минус к доллару и евро после слабого роста на старте торгов

ПРАЙМ03:12

Курс доллара утром в понедельник снизился, а евро вырос

АБН03:46

Рубль дешевеет в начале валютной сессии

Банки.ру03:27

Курс доллара упал до 65,25 рубля на открытии торгов 12 августа

iReactor03:24

Рубль в начале дня стабилен к доллару и евро. Биржевые индексы - в умеренном росте

Интересант03:17

ЦБ РФ незначительно повысил официальные курсы доллара и евро

Росбалт06:10
Показать все источники
Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 09:05, Ашберн
Футбол

«Спартак» на выезде победил «Ахмат»

Обновлено вчера в 16:35
Армия и оружие

Глава «Росатома» прокомментировал ЧП на полигоне под Архангельском

Глава госкорпорации отметил, что сотрудники предприятия, которые остаются в больнице после ЧП, получают лучшую медпомощь.
Обновлено в 08:01
Происшествия

Проект BAZA предположительно выяснил личность полицейского, который ударил кулаком в живот задержанную девушку

Обновлено в 07:05
Общество

В России могут начать массово застраивать территории вокруг аэропортов

Министерство транспорта РФ разработало законопроект о резком сокращении приаэродромных территорий.
Обновлено в 03:42
Экономика

Средний чек россиян при походе в магазин упал до минимума

Средний чек россиян за поход в магазин в июле уменьшился на 1,8 процента, или на 10 рублей, подсчитали аналитики исследовательского холдинга "Ромир".
Обновлено в 02:09
Происшествия

10 человек напали на росгвардейцев в Ульяновске

В управлении Следственного комитета (СК) по Ульяновской области проинформировали о нападении десяти человек на сотрудников Росгвардии, которое произошло в Ульяновске.
Обновлено в 03:34
Политика

Путин на мотоцикле приехал на байк-шоу «Ночных волков» в Крыму

Российский лидер Владимир Путин на мотоцикле "Урал" приехал на байк-шоу "Тень Вавилона" в Севастополе, которое было организовано мотоклубом "Ночные волки".
Обновлено 10 августа в 11:59
Происшествия

Футболист Алдонин намерен отсудить 47 млн рублей у МВД

Обновлено в 06:07
Происшествия

Гатчинский священник прокомментировал грубое крещение ребенка

Священник Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий отреагировал на скандал с грубым крещением годовалого ребенка.
Обновлено вчера в 22:47
Футбол

Зинедин Зидан: «Рассчитываю на Бэйла и Хамеса на 100 процентов»

Обновлено в 03:04
Происшествия

Три сотрудника ФСИН погибли в ДТП под Тулой

ДТП с участием автомобиля ФСИН произошло в понедельник в Тульской области, в результате аварии погибли три человека, еще четверо пострадали.
Обновлено в 06:49
Общество

В Гидрометцентре предупредили о заморозках до минус 2 градусов

В выходные, 17 и 18 августа, днем снова потеплеет до +25 градусов.
Обновлено вчера в 22:00
Общество

Иркутские дети уехали из рязанского лагеря из-за антисанитарии

Обновлено в 05:40
Финансы

Россия может обойти Саудовскую Аравию по золотовалютным резервам

Четвёртое место по золотовалютным резервам (ЗВР) может занять Россия в ближайшее время.
Обновлено вчера в 06:41
Происшествия

В Новосибирске рабочих завалило грунтом в зоне реконструкции аэропорта

Обновлено в 07:55
Политика

Порошенко после допроса забросали яйцами

Обновлено в 06:11
Общество

В Пенсионном фонде рассказали о влиянии учебы на пенсию

В июле в ПФР рассказали, в каких случаях человек может лишиться права на получение пенсии и какие обстоятельства приведут к уменьшению размера выплат.
Обновлено вчера в 22:21
Космос

НАСА предупредило о приближающемся к Земле астероиде

Обновлено в 00:57
Происшествия

Мосгорсуд перевел под домашний арест экс-замминистра культуры Пирумова

Мосгорсуд перевёл под домашний арест бывшего замминистра культуры РФ Григория Пирумова по делу о мошенничестве, сообщил РИА Новости его адвокат Федор Куприянов.
Обновлено в 08:30
Футбол

Форвард ЦСКА Чалов получил перелом носа в матче с «Сочи»

Нападающий ЦСКА Федор Чалов получил травму в домашнем матче пятого тура чемпионата России по футболу против «Сочи», сообщает «Чемпионат».
Обновлено в 08:49
Политика

Писательница Ницой предрекла Украине вымирание из-за любви к Высоцкому

Обновлено вчера в 13:07
Происшествия

Мумию мужчины в чехле для сноуборда нашла полиция в Москве

Мумия мужчины в чехле для сноуборда была обнаружена в гаражном боксе на улице Дубнинская на севере Москвы в воскресенье, 11 августа.
Обновлено в 03:29
Политика

Саммит лидеров Ирана, России и Азербайджана перенесен на поздний срок

Обновлено в 08:59
Происшествия

В Москве умерла известная DJ и девушка с обложки Playboy

В Москве в 29-летнем возрасте умерла диджей Жанна Рассказова, известная как DJ Jane Rass.
Обновлено в 08:39
Происшествия

В «Росатоме» раскрыли детали взрыва ракеты на архангельском полигоне

Обновлено 10 августа в 09:45
Шоу-бизнес

Звезда шоу Comedy Women Надежда Ангарская развелась со своим мужем

Звезда шоу Comedy Women Надежда Ангарская рассталась со своим мужем Раедом Бани.
Обновлено в 08:36
Общество

Лоукостер «Победа» подвергся DDOS-атаке

Сайт авиакомпании «Победа» (100%-ная «дочка» «Аэрофлота») в понедельник, 12 августа, примерно в 14.15 мск подвергся «мощнейшей DDOS-атаке».
Обновлено в 08:17
Политика

Премьер Грузии оценил объем потерь туристического сектора из-за России

Грузинский премьер Мамука Бахтадзе рассказал, во сколько обошлась туристическому сектору страны ситуация с российскими туристами.
Обновлено в 07:13
Происшествия

После ДТП под Новороссийском умер еще один ребенок

Обновлено в 07:19
Политика

Оппозиция подала заявку на новый митинг в Москве

Обновлено в 02:52
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное