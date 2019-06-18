Финансы
Курс доллара к евро снижается в ожидании заседания ФРСNews.ru вчера в 19:09
Курс доллара к евро начал снижаться в преддверии заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. Эксперты прогнозируют, что регулятор сохранит базовую процентную ставку на текущем уровне в 2,25–2,5%.
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Технологии
Twitch подал в суд на стримеров порно, фильмов и сериалов
Twitch подал в суд на анонимных троллей, которые стримили порно, фильмы и сериалы на платформе.
Обновлено вчера в 10:12
Общество
Конституционный суд уточнил процедуру получения разрешений на митинги
Конституционный суд России запретил органам власти отказывать в проведении публичных мероприятий, немотивированно ссылаясь на то, что их организаторы не определили формы и методы обеспечения общественного порядка, передаёт корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 04:30
Политика
Трамп анонсировал депортацию миллионов мигрантов
Американский президент Дональд Трамп в твиттере заявил, что массовая депортация мигрантов из США начнется на следующей неделе.
Обновлено вчера в 22:08
Общество
Более 2 млрд жителей Земли не имеют доступа к питьевой воде
ООН бьет тревогу: согласно последнему докладу организации более 2,2 миллиардов жителей планеты не имеют доступ к очищенной воде, пригодной для питья, 3 миллиарда не могут даже вымыть рук в домашних условиях, а 4,2 миллиарда не имеют доступа к санитарным услугам.
Обновлено в 02:31
Происшествия
Директора Фонда кино избили в Москве
Обновлено вчера в 19:45
Кино
Гран-при «Кинотавра» удостоена картина Бориса Акопова «Бык»
Обладателем главного приза 30-го Открытого российского кинофестиваля "Кинотавр" стал фильм дебютанта Бориса Акопова под названием "Бык".
Обновлено вчера в 04:01
Политика
«Газпром» предложил Украине вернуться к переговорам с «чистого листа»
«Газпром» предложил Украине вернуться к переговорам с «чистого листа» в рамках мирового соглашения по спорам с судах Стокгольма.
Обновлено в 04:13
Политика
ДНР уличила Зеленского в недальновидности
Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин разочарован политикой президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено в 03:50
Кино
Стали известны победители премии MTV Movie & TV Awards 2019
Обновлено в 04:38
Политика
Рекордное число россиян назвали службу в армии обязанностью мужчины
Еще 24% респондентов называют службу в армии долгом, который нужно отдать государству, пусть даже это не отвечает личным интересам.
Обновлено в 00:01
Энергетика
Газопровод «Дружба» начал поставлять на НПЗ Германии чистую нефть
Обновлено вчера в 19:40
Общество
Невольный учитель: Бутина преподает в тюрьме основы демократии США
Обновлено вчера в 17:01
Политика
Зеленский выступил за расширение санкций против России
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью немецкой Bild заявил, что санкции против России необходимо расширить.
Обновлено вчера в 20:20
Общество
«Магнит» начнет принимать пластиковые бутылки и алюминиевые банки
Обновлено вчера в 09:05
Армия и оружие
Появилось видео перехвата бомбардировщика США российским Су-27
Минобороны России показало видео перехвата бомбардировщика ВВС США В-52Н российским истребителем Су-27.
Обновлено вчера в 23:12
Политика
Бывший продюсер Зеленского предрек ему страшные годы
Основатель телеканала «1+1» и бывший продюсер шоу «95 квартал» Александр Роднянский считает, что Владимира Зеленского ждут трудные годы на президентском посту.
Обновлено в 04:27
Экономика
Кудрин предупредил о социальном взрыве в России из-за бедности
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал позором бедность в России, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 13:31
Общество
Кем чаще работают мужчины и женщины в России, выяснил Росстат
Продавец и водитель оказались самыми популярными профессиями в России среди женщин и мужчин соответственно.
Обновлено в 00:57
Финансы
Курс евро опустился ниже 72 рублей
По данным на 11:30, курс евро упал на 19 копеек — до 71,97 руб. Курс доллара снизился на 1 копейку — до 64,32 руб. Ранее экономист Владислав Жуковский в разговоре с НСН дал прогноз по курсу рубля на 2019 год.
Обновлено в 04:33
Происшествия
В Испании нашли мертвой 13-летнюю россиянку
Тело 13-летней россиянки обнаружили в испанском населенном пункте Матаро в Каталонии, сообщает телеканал Telecinco в понедельник, 17 июня.
Обновлено вчера в 09:40
Шоу-бизнес
Пугачева выступила с обращением к Галкину
Певица Алла Пугачева поздравила с днем рождения своего супруга и отца своих младших детей - шоумена Максима Галкина.
Обновлено в 03:25
Футбол
Арестован экс-глава УЕФА Платини
Бывший президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишель Платини арестован.
Обновлено в 04:26
Происшествия
Рейс из Новосибирска в Паттайю задержали из-за недовольных пассажиров
Вылет чартерного рейса из Новосибирска в Паттайю (аэропорт Утапао) был задержан более чем на 1,5 часа, потому что часть пассажиров отказалась лететь в пункт назначения из-за проблем с судном перед вылетом, сообщила РИА Новости официальный представитель Западно-Сибирской транспортной прокуратуры Оксана Горбунова.
Обновлено в 00:31
Политика
Тимошенко: Украина станет конкурентом России по поставкам газа в ЕС
Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что газотранспортная система Украины сможет конкурировать с Россией по поставкам газа в Европу при привлечении инвесторов и увеличении объёмов добычи сырья.
Обновлено вчера в 22:42
Музыка
Появилось видео скандала Лазарева из-за Лободы на премии «Муз-ТВ»
Чтобы полностью восстановить картину звездного скандала, Super публикует фрагмент видео происходящего на премии и разъясняет, что именно случилось в «Арене Мегаспорт».
Обновлено вчера в 05:56
Экономика
Forbes составил рейтинг самых дорогих землевладений России
Если раньше предприниматели, банкиры и другие богатые россияне покупали земли под недвижимость, то теперь они используются «по назначению», пишет Forbes о своем новом рейтинге 20 самых дорогих землевладений России.
Обновлено в 03:49
Авто
Новый Mitsubishi Outlander легализован в России
«Росстандарт» выдал «Одобрение типа транспортного средства» на 7-местную модификацию кроссовера Mitsubishi Outlander.
Обновлено вчера в 11:42