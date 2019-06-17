Финансы

Курс доллара к евро снижается в ожидании заседания ФРСNews.ru вчера в 19:09

Курс доллара к евро начал снижаться в преддверии заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. Эксперты прогнозируют, что регулятор сохранит базовую процентную ставку на текущем уровне в 2,25–2,5%.
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Эксперт дал прогноз на курсы доллара и евро

Newsrussia.mediaвчера в 07:30

Золото дорожает на снижении курса доллара к основным мировым валютам

ПРАЙМ02:16

Курс доллара к евро снижается в ожидании заседания ФРС

News.ruвчера в 19:09

Доллар снижается к основным валютам

Финмаркет02:28

Рубль слегка укрепился к доллару и евро на старте торгов на фоне стабильной нефти

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Доллар вблизи 2-недельных максимумов в преддверии заседания ФРС

Financial Oneвчера в 02:36

Курс доллара всех удивил

Expert.ruвчера в 01:03
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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 03:10, Вашингтон
Происшествия

На исполнительного директора Фонда кино совершено нападение

Неизвестными злоумышленниками избит исполнительный директор Фонда кино, продюсер Вячеслав Тельнов.
Обновлено вчера в 18:28
Шоу-бизнес

Гарик Харламов поздравил Кристину Асмус с 7-летием с начала отношений

Известный юморист Гарик Харламов в социальной сети Instagram поздравил свою жену Кристину Асмус с 7-летием со дня старта их отношений.
Обновлено вчера в 12:58
Политика

В Севастополе снесли предвыборные билборды «ЕР» с Чалым и Алтабаевой

Обновлено вчера в 06:08
Политика

Украинский посол обвинил политиков Германии в «предательстве»

Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник раскритиковал немецких политиков Штефана Вайля и Мануэлу Швезиг за их «пророссийскую» позицию.
Обновлено в 00:40
Шоу-бизнес

Собчак поссорилась с Бондарчук из-за Богомолова

По данным агентства, конфликт между Собчак и редакцией журнала возник из-за ее фото с режиссером Константином Богомоловым.
Обновлено вчера в 21:15
Общество

На въезде в Екатеринбург установили новый знак «Город храбрых»

Обновлено в 02:42
Шоу-бизнес

Сын Бари Алибасова подтвердил выписку продюсера из больницы

Обновлено вчера в 07:49
Происшествия

В Испании обнаружена убитой 13-летняя девочка из России

В испанском населенном пункте Матаро обнаружено тело 13-летней девочки, являющейся уроженкой России.
Обновлено вчера в 10:58
Авто

Эксперты составили список самых капризных современных моторов

Эксперты автомобильного издания «За рулем» составили список самых капризных современных моторов, которые массово устанавливались на модели разных марок.
Обновлено вчера в 10:00
Кино

Вышел тизерный трейлер фильма «Текст» с Петровым

Обновлено вчера в 09:51
Общество

В России предложили изымать землю за нескошенную траву и мусор

Минэкономразвития предложило изымать земельные участки за нарушение пожарных требований.
Обновлено в 02:12
Политика

Зеленский придумал первую фразу для встречи с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский назвал первую фразу, с которой он начнет встречу с российским коллегой Владимиром Путиным.
Обновлено в 01:29
Экономика

Кудрин предупредил о социальном взрыве в России из-за бедности

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал позором бедность в России, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 13:31
Происшествия

В Ростове-на-Дону произошёл крупный пожар на складе

Обновлено вчера в 21:35
Экономика

ООН назвала год падения численности населения России ниже 100 млн

Число жителей в России через 59 лет сократится до 100 млн человек. Это следует из демографического доклада ООН, рассчитанного до 2100 года.
Обновлено вчера в 14:36
Политика

Boeing остался без заказов на авиасалоне в Ле-Бурже

Обновлено вчера в 23:29
Происшествия

В Хабаровском крае поток воздуха от поезда сбил двухлетнюю девочку

В Хабаровском крае двухлетнюю девочку снесло потоком воздуха от проходящего мимо поезда.
Обновлено в 01:48
Гаджеты

Роскачество назвало лучшие смартфоны

Российская система качества назвала лучшие смартфоны.
Обновлено в 01:18
Происшествия

Бывший глава Свердловской железной дороги найден мертвым

Обновлено вчера в 12:46
Происшествия

Рейс из Новосибирска в Паттайю задержали из-за недовольных пассажиров

Вылет чартерного рейса из Новосибирска в Паттайю (аэропорт Утапао) был задержан более чем на 1,5 часа, потому что часть пассажиров отказалась лететь в пункт назначения из-за проблем с судном перед вылетом, сообщила РИА Новости официальный представитель Западно-Сибирской транспортной прокуратуры Оксана Горбунова.
Обновлено в 00:31
Происшествия

Из Чемодановки уехали все цыгане

Как заявил агентству глава сельсовета Сергей Фадеев, принудительно цыган не выселяли, они уехали добровольно.
Обновлено вчера в 12:31
Общество

В России узаконят пригодное для жизни «ветхое жилье»

Правительство планирует узаконить понятие «ветхое жилье», которое не создает угрозу для жизни и здоровья граждан.
Обновлено вчера в 18:38
Общество

BadComedian и Kinodanz заключили мировое соглашение

Обновлено вчера в 14:14
Шоу-бизнес

Молодая мама Нюша показала откровенное фото в нижнем белье

Одна из любимых российских певиц Нюша решила порадовать поклонников откровенной фотографией — звезда поделилась в Instagram снимком в белье.
Обновлено вчера в 07:15
Общество

Более 600 тысяч обращений поступило на прямую линию с Путиным

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на данные кол-центров, по состоянию на 16 июня поступило более 600 тысяч обращений к главе государства.
Обновлено 16 июня в 14:29
Шоу-бизнес

Дженнифер Энистон отвергла любовь принца Гарри

Обнародованы малоизвестные факты биографии актрисы Дженнифер Энистон. Оказывается, она отвергла любовь принца Гарри.
Обновлено вчера в 18:20
Армия и оружие

На Донбассе убит командир батальонной разведки ВСУ Тихонов

На Донбассе 17 июня при выполнении диверсионно-разведывательной задачи был убит командир разведки 42 отдельного мотопехотного батальона 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ Павел Тихонов.
Обновлено вчера в 17:20
Экономика

Forbes составил рейтинг крупнейших землевладельцев России

Рейтинг крупнейших латифундистов страны составил журнал Forbes.
Обновлено в 02:24
Общество

Работники хлебокомбината в Подмосковье объявили голодовку

Работники завода говорят, что им не выплатили зарплату за четыре месяца.
Обновлено в 02:27
Футбол

«Бенфика» опровергла информацию о скором переходе Фелиша в «Атлетико»

Лиссабонская «Бенфика» выступила с заявлением по поводу ранее появившейся информации о том, что нападающий Жоау Фелиш перейдёт в «Атлетико» за € 120 млн.
Обновлено вчера в 11:58
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