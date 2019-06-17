Финансы
Курс доллара к евро снижается в ожидании заседания ФРСNews.ru вчера в 19:09
Курс доллара к евро начал снижаться в преддверии заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. Эксперты прогнозируют, что регулятор сохранит базовую процентную ставку на текущем уровне в 2,25–2,5%.
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Рубль слегка укрепился к доллару и евро на старте торгов на фоне стабильной нефти
Интерфаксвчера в 03:25
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