Финансы
Курс доллара к евро снижается в ожидании заседания ФРСNews.ru вчера в 19:09
Курс доллара к евро начал снижаться в преддверии заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. Эксперты прогнозируют, что регулятор сохранит базовую процентную ставку на текущем уровне в 2,25–2,5%.
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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 05:01, Вашингтон
Армия и оружие
Появилось видео перехвата бомбардировщика США российским Су-27
Обновлено вчера в 23:12
Кино
Стали известны победители премии MTV Movie & TV Awards 2019
Ночью 18 июня стали известны победители премии MTV Movie & TV Awards 2019.
Обновлено в 04:38
Политика
Boeing остался без новых заказов в первый день в Ле-Бурже
Обновлено в 03:22
Происшествия
В Испании нашли мертвой 13-летнюю россиянку
Тело 13-летней россиянки обнаружили в испанском населенном пункте Матаро в Каталонии, сообщает телеканал Telecinco в понедельник, 17 июня.
Обновлено вчера в 09:40
Общество
В России предложили изымать землю за нескошенную траву и мусор
Минэкономразвития предложило изымать земельные участки за нарушение пожарных требований.
Обновлено в 02:12
Экономика
Кудрин предупредил о социальном взрыве в России из-за бедности
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал позором бедность в России, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 13:31
Политика
При встрече с Путиным Зеленский начнет разговор со статуса Крыма
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью немецкому изданию Bild рассказал, что хотел бы начать разговор при встрече с президентом России Владимиром Путиным с заявления о статусе Крыма и Донбасса.
Обновлено в 04:06
Здоровье
Власти Крыма решили заменить 50 фельдшерско-акушерских пунктов
Правительство Крыма направит 1 млрд рублей на замену и капитальный ремонт фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) и лабораторий.
Обновлено в 04:57
Футбол
Экс-главу УЕФА Платини арестовали по делу о коррупции
Бывшего президента Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишеля Платини взяли под стражу по делу о коррупции, сообщил французский портал Mediapart.
Обновлено в 04:31
Экономика
Минприроды получило требование лишить Антипинский НПЗ ключевого актива
Жалоба на банкротящийся завод Антипинский нефтеперерабатывающий завод, крупнейший в России НПЗ, столкнулся с угрозой потерять три лицензии на добычу нефти на Воронцовском, Гремяческом и Могутовском месторождениях Бузулукского бора, расположенных в Оренбургской и Самарской областях, с общими запасами 50 млн т, которые выиграл на конкурсе в 2015 году, обойдя крупные нефтяные холдинги.
Обновлено в 01:01
Общество
МЧС предупреждает петербуржцев о штормовом ветре во вторник
Обновлено в 04:46
Экономика
В ООН предсказали сокращение населения России до 100 миллионов человек
В концу 2070-х годов население России может сократиться до 100 миллионов человек — таков пессимистичный прогноз, представленный экспертами ООН в демографическом докладе.
Обновлено в 04:17
Политика
«Газпром» не готов заключить контракт на транзит газа с Украиной на европейских условиях
«Газпром» считает пока невозможным заключение контракта на транзит газа с Украиной на европейских условиях, сказал член правления, начальник департамента компании Сергей Кузнец.
Обновлено в 04:39
Общество
На въезде в Екатеринбург убрали знак «Город бесов»
На въезде в Екатеринбург убрали знак "Город бесов", сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 04:42
Финансы
Курс евро опустился ниже 72 рублей
Курс евро к рублю на Московской бирже опустился ниже 72 рублей. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.
Обновлено в 04:33
Общество
Кем чаще работают мужчины и женщины в России, выяснил Росстат
Продавец и водитель оказались самыми популярными профессиями в России среди женщин и мужчин соответственно.
Обновлено в 00:57
Наука
Российские археологи раскрыли новые тайны древнего города Иерихона
Новая тайна древнего Иерихона раскрыта российскими археологами.
Обновлено вчера в 23:37
Шоу-бизнес
Пугачева выступила с обращением к Галкину
Певица Алла Пугачева поздравила с днем рождения своего супруга и отца своих младших детей - шоумена Максима Галкина.
Обновлено в 03:25
Происшествия
Суд арестовал 15 фигурантов дела о массовой драке в Чемодановке
Первомайский районный суд Пензы арестовал 15 фигурантов уголовного дела о драке в селе Чемодановка на два месяца, сообщила ТАСС представитель суда.
Обновлено в 03:38
Происшествия
Директора Фонда кино избили в Москве
Обновлено вчера в 19:45
Происшествия
Тайна гибели группы Дятлова раскрыта
Обновлено в 02:45
Авто
В России нашли Land Rover Discovery с миллионным пробегом
Land Rover дал старт новому проекту "Несокрушимые", в рамках которого компания разыскала владельцев внедорожников марки с пробегом свыше 500 000 км. В России отобрали пять героев, и первым стал Сергей Трофименко с "миллионником" Land Rover Discovery.
Обновлено в 01:33
Экономика
Власти внесли проект об отмене репатриации экспортной выручки
Правительство внесло в Госдуму законопроект об отмене репатриации рублевой выручки отечественными экспортерами.
Обновлено в 01:55
Авто
«АвтоВАЗ» с 1 июля поднимет цены на все модели автомобилей Lada
По сообщениям представителей компании, с 1 июля 2019 года компания «АвтоВАЗ» планирует повысить рекомендованные розничные цены на все модели LADA.
Обновлено в 01:21
Армия и оружие
В ДНР сообщили об опасности возобновления боевых действий
Руководитель представительства ДНР в СЦКК Руслан Якубов заявил о существовании угрозы возобновления боевых действий в Донбассе.
Обновлено в 04:11
Политика
Трамп потребовал от NYT раскрыть источники о кибератаках США на Россию
Американский президент Дональд Трамп потребовал, чтобы газета The New York Times раскрыла источники информации о попытках кибератак США на энергетическую систему России.
Обновлено вчера в 22:53
Футбол
Семак стал гостем «Вечернего Урганта»
Обновлено вчера в 14:31
Авто
Mitsubishi сертифицировал в России 7-местный Outlander
Напомним, российские покупатели могут приобрести 5-местный Mitsubishi Outlander с передним приводом по цене от 1 699 000 рублей.
Обновлено вчера в 12:14
Шоу-бизнес
Харламов поздравил Асмус с годовщиной отношений
Гарик Харламов рассказал подписчикам в Instagram, что сегодня они вместе с Кристиной Асмус празднуют семь лет отношений.
Обновлено вчера в 13:24