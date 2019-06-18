Финансы
Курс доллара к евро снижается в ожидании заседания ФРСNews.ru вчера в 19:09
Курс доллара к евро начал снижаться в преддверии заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. Эксперты прогнозируют, что регулятор сохранит базовую процентную ставку на текущем уровне в 2,25–2,5%.
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Футбол
«Барселона» может вернуть Неймара после публичных извинений
Обновлено вчера в 17:03
Происшествия
Из Чемодановки уехали все цыгане
Как заявил агентству глава сельсовета Сергей Фадеев, принудительно цыган не выселяли, они уехали добровольно.
Обновлено вчера в 12:31
Экономика
Российские банки стали требовать от вкладчиков сдавать биометрию
Несколько российских банков стали требовать от своих клиентов сдать биометрические данные в обязательном порядке, выяснил «Коммерсантъ».
Обновлено в 02:06
Футбол
Колосков прокомментировал арест Платини
Почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков прокомментировал арест бывшего президента Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишеля Платини.
Обновлено в 05:57
Политика
Госдума приняла закон о приостановлении ДРСМД
Решение о возобновлении Российской Федерацией действия ДРСМД принимается президентом РФ, следует также из документа.
Обновлено в 05:50
Происшествия
Бывший замначальника СвЖД стал фигурантом уголовного дела о взятке
В отношении бывшего замначальника СвЖД по строительству Алексея Кочнева возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки должностным лицом», пишет интернет-издание Znak.
Обновлено в 04:41
Политика
Опрос украинцев показал проходящие в Раду партии
Если бы выборы в Верховную раду проходили в ближайшее воскресенье, 23 июня, то в парламент прошли бы партии «Слуга народа», «Оппозиционная платформа — За жизнь», «Батькивщина», «Европейская солидарность» и «Голос».
Обновлено в 07:06
Армия и оружие
Опубликовано видео перехвата российскими Су-27 бомбардировщиков США
Министерство обороны России опубликовало кадры перехвата российскими истребителями Су-27 стратегических бомбардировщиков ВВС США, которые приближались к российской границе с Чёрного и Балтийского морей.
Обновлено в 00:26
Экономика
В Кремле считают слова Кудрина о бедности «эмоциональным проявлением»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил слова главы Счетной палаты РФ Алексея Кудрина, который заявил о возможности социального взрыва, если уровень бедности в стране продолжит расти.
Обновлено в 07:14
Шоу-бизнес
Пока Ирина Шейк в Италии: Брэдли Купер провел День отца с дочкой
Ну а пока Ирина работает, Брэдли Купер (44) проводит время с дочкой.
Обновлено вчера в 04:11
Общество
КС уточнил основания для отказа в проведении митингов
Конституционный суд (КС) запретил органам власти отказывать в проведении митингов под предлогом того, что их организаторы не определили меры по обеспечению порядка, сообщается на сайте суда.
Обновлено в 05:36
Экономика
Названы самые дорогие землевладения в России
Лидером по стоимости земли является компания «Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева», основанная отцом бывшего министра сельского хозяйства Александра Ткачева, сообщает журнал Forbes.
Обновлено в 05:38
Футбол
Сергей Семак пробил портрет Дзюбы в «Вечернем Урганте»
Обновлено в 05:26
Общество
Чичерина подверглась травле из-за новой песни
Певица Юлия Чичерина рассказала, что на нее написали донос из-за песни об убитом главе ДНР Александре Захарченко.
Обновлено в 04:11
Политика
Депутат Рады назвал украинских военных боевиками
Депутат Верховной рады и бывший глава Донецкой областной госадминистрации Сергей Тарута во время выступления в Мариуполе назвал украинских военных, участвовавших в боевых действиях в Донбассе, боевиками, сообщил портал "Обозреватель".
Обновлено в 07:01
Футбол
«Краснодар» не отзывал заявление о разрыве контракта с Мамаевым
Обновлено вчера в 09:35
Шоу-бизнес
Пугачева выступила с обращением к Галкину
Певица Алла Пугачева поздравила с днем рождения своего супруга и отца своих младших детей - шоумена Максима Галкина.
Обновлено в 03:25
Кино
«Игра престолов» и «Мстители» стали победителями MTV Movie & TV Awards
В США состоялась церемония награждения ежегодной премии в области кино и телевидения MTV Movie & TV Awards.
Обновлено в 06:47
Политика
Жена Макрона поделилась опытом с женой Зеленского
Первая леди Франции Брижит Макрон поделилась опытом с первой леди Украины Еленой Зеленской. Об этом сообщается на сайте президента Украины.
Обновлено в 05:29
Транспорт
Депутаты предложили сделать бесплатными первые десять минут парковки
В Госдуму внесен законопроект, который устанавливает единый временной интервал в 10 минут перед оплатой парковки.
Обновлено в 07:41
Политика
Зеленский предложил вариант окончания войны в Донбассе
Обмен удерживаемыми лицами мог бы свидетельствовать о намерении обеих сторон урегулировать конфликт в Донбассе.
Обновлено в 07:13
Наука
Установка для регистрации гравитационных волн может появиться в России
НТА-Приволжье — Установка для регистрации гравитационных волн может появиться в России Как рассказал в рамках пресс-конференции 17 июня замдиректора ИПФ РАН, лауреат Государственной премии РФ в области науки и технологий Ефим Хазанов, установка для регистрации гравитационных волн может появиться в России.
Обновлено в 03:27
Кино
Гран-при «Кинотавра» получил фильм «Бык»
Главный приз 30-го Открытого российского кинофестиваля «Кинотавр» получила картина «Бык» режиссёра Бориса Акопова.
Обновлено 16 июня в 13:15
Общество
Госдума приняла закон о статусе паломников
Документом в закон "О свободе совести и о религиозных объединениях" вводятся понятия "паломник" и "паломническая деятельность", для них предусмотрен специальный правовой статус, который до сегодняшнего дня отсутствовал.
Обновлено в 06:59
Происшествия
В Испании обнаружена убитой 13-летняя девочка из России
В испанском населенном пункте Матаро обнаружено тело 13-летней девочки, являющейся уроженкой России.
Обновлено вчера в 10:58
Политика
В Кремле прокомментировали планы Зеленского пообщаться с Путиным
Что касается конфликта в Донбассе, то, по словам Пескова, о нем с Зеленским должен говорить не Путин, а жители Донбасса, так как «они непосредственные собеседники» Киева.
Обновлено в 06:02