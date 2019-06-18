Курс доллара к евро снижается в ожидании заседания ФРСNews.ru вчера в 19:09

Курс доллара к евро начал снижаться в преддверии заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. Эксперты прогнозируют, что регулятор сохранит базовую процентную ставку на текущем уровне в 2,25–2,5%.

Курс доллара к евро снижается в ожидании заседания ФРС

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