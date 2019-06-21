Финансы

Курс доллара и евро вырос в начале торгов 19 июняiReactor 19 июня в 03:09

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Курс доллара вырос в начале торгов на шесть копеек, евро — на пять копеек. По данным на 19 июня 2019 года, американская валюта стала стоить 64,08 рублей, а европейская — 71,75 рублей. Это следует из информации по торгам.
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