Курс доллара и евро вырос в начале торгов 19 июняiReactor 19 июня в 03:09

Курс доллара вырос в начале торгов на шесть копеек, евро — на пять копеек. По данным на 19 июня 2019 года, американская валюта стала стоить 64,08 рублей, а европейская — 71,75 рублей. Это следует из информации по торгам.

Курс доллара и евро вырос в начале торгов 19 июня

Армия и оружие ВСУ отказались прекращать обстрелы Донбасса Украинская армия продолжат открывать ответный огонь в Донбассе.

Автоспорт Стюарды вновь обсудят «дело Феттеля» В Ferrari направили в FIA запрос о пересмотре решения стюардов Гран При Канады по поводу штрафа Себастьяна Феттеля, лишившего его победы в гонке.

Экономика Ford продаст заводы в России на торгах Автоконцерн Ford выставит закрывающиеся заводы во Всеволожске и Набережных Челнах на торги, сообщил журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

Авто GM-АвтоВАЗ планирует расширить модельный ряд Chevrolet Niva В первом случае речь идет о расширении модельного ряда Chevrolet NIVA, а во втором – о локализации производства грузовых автомобилей.

Происшествия Суд снова арестовал экс-главу Раменского района по делу об убийстве Бабушкинский суд Москвы отправил под арест до 7 июля бывшего главу Раменского района Московской области Андрея Кулакова, задержанного по делу об убийстве заместителя председателя местной общественной палаты Евгении Исаенковой.

Футбол Самедов покинул «Крылья Советов» Российский полузащитник Александр Самедов рассказал о своём уходе из самарского футбольного клуба «Крылья Советов».

Хоккей ЦСКА и «Спартак» перейдут на хоккейные площадки меньшего размера Московские клубы Континентальной хоккейной лиги ЦСКА и «Спартак» намерены со следующего сезона проводить матчи на площадках «финского» размера.

Политика В МИД рекомендовали россиянам отказаться от поездок в Грузию В МИД РФ рекомендовали россиянам в интересах их собственной безопасности воздерживаться от поездок в Грузию, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление ведомства.

Религия В РПЦ заявили, что оружие массового поражения не должно освящаться Оружие массового поражения не должно освящаться священнослужителями, заявил заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов).

Политика Ростуризм рекомендовал туроператорам прекратить продажу туров в Грузию Ростуризм рекомендует туроператорам отказаться от продажи туров в Грузию, пока там не нормализируется обстановка, говорится в сообщении на сайте федеральное агентство по туризму.

Происшествия В Тбилиси мужчину задержали за изготовление «коктейлей Молотова» МВД Грузии задержало мужчину за изготовление «коктейлей Молотова», которые он намеревался использовать на митинге в Тбилиси.

Экономика 15 компаний, участвовавших в строительстве Крымского моста, пожаловались президенту на невыплату положенных денег Руководители 15-ти компаний, участвовавших в строительстве Крымского моста, пожаловались президенту на то, что уже больше полугода не могут получить положенные по контракту деньги.

Политика В США предложили ввести санкции против госдолга России Конгрессмены от Демократической партии США вновь предложили ввести санкции против суверенного долга, банков и СПГ-проектов России, сообщает агентство Bloomberg.

Музыка Сын Уилла Смита обвинил Егора Крида в плагиате Джейден Смит, сын голливудского актера Уилла Смита, обвинил российского исполнителя в плагиате.

Происшествия Жителя Нижегородской области подозревают в убийстве трех человек Правоохранители Нижегородской области разыскивают местного жителя, который, по версии следствия, топором убил бывшую жену, ее мать и отца на глазах семилетней дочери, при этом ребенок не пострадал, сообщили в следственном управлении СК РФ по Нижегородской области.

Космос Германия и Франция отправят первый луноход на спутники Марса Немецкие и французские инженеры и ученые создадут небольшой ровер, который отправится в космос в 2024 году вместе с японским зондом MMX для изучения тайн двух самых загадочных лун Солнечной системы, Фобоса и Деймоса.

Происшествия Стало известно о первой жертве беспорядков в Грузии В Тбилиси в результате беспорядков погиб один человек. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на собственные источники.

Экономика Минфин предложил на 35 лет обнулить НДС для скоростных железных дорог Минфин предложил с 2025 года на 35 лет обнулить ставку по налогу на добавленную стоимость (НДС) для перевозок пассажиров и багажа высокоскоростным железнодорожным транспортом.

Автоспорт Квят заявил, что готовился к гонке на тренировках Гран-при Франции Российский гонщик команды Toro Rosso Даниил Квят подвёл итоги первой и второй сессий свободных заездов восьмого этапа «Формулы-1» — Гран-при Франции.

Армия и оружие Иран пощадил американский военный самолет Иран мог сбить американский разведывательный самолет, летевший рядом со сбитым в четверг беспилотником, но не стал этого делать.