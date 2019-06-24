Финансы

Курс доллара и евро на сегодня: иностранная валюта вновь падаетЭкспресс газета вчера в 00:45

Сегодня, 26 июня, курс доллара и евро показывает, что иностранная валюта вновь немного упала в цене, а вот рубль пусть незначительно, но все же подрос. На данный момент официальный курс доллара упал на 39 копеек и составляет 62,52 рубля. Курс евро снизился на 37 копеек и теперь равен 71,23 рубля.
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Доллар и евро поднимутся в цене 28 июня

Телеканал 360°11:47

Курс валют на 27-28 июня: поддержка кончилась

Хакасия-Информ03:52

Официальный курс доллара вырос на 24 копейки, евро — на 28 копеек

Банки.ру05:20

Курс валют на сегодня: доллар и евро незначительно выросли

Экспресс газета00:30

Курс доллара. Прогноз на 27–28 июня

Коммерсантъвчера в 17:35

ЦБ установил курсы доллара и евро на 25 июня

Экономика сегодня24 июня в 08:04
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Хоккей

На арене «Рейнджерс» поприветствовали Панарина в клубе

Нападающий вчера посетил Нью-Йорк, а на куб арены «Рейнджерс» выдали изображение хоккеиста с надписью «Добро пожаловать, Артемий».
Обновлено в 15:05
Политика

Литва и Грузия передумали покидать сессию ПАСЕ вслед за Украиной

Делегации Литвы и Грузии в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) заявили, что продолжат работу до конца сессии, несмотря на несогласие с возвращением России полномочий.
Обновлено в 12:32
Здоровье

В рязанской ДОКБ провели шесть сложных операций при оскольчатых переломах

В июне этого года врачи-травматологи ДОКБ выполнили шесть сложных операций при оскольчатых переломах костей голени и бедра.
Обновлено в 09:36
Общество

Жителя Смоленска оштрафовали на 30 тысяч рублей за неуважение к власти

Обновлено в 12:59
Кино

Вышел трейлер нового фильма режиссера «Послезавтра»

В сети появился первый трейлер исторической драмы "Мидуэй", снятой Роланд Эммерихом ("Послезавтра", "День независимости").
Обновлено в 11:45
Армия и оружие

В Израиле обвинили Россию в сбоях работы GPS

Израильская государственная армейская радиостанция «Галей ЦАХАЛ» обвинила Россию в перебоях приема сигналов GPS в международном аэропорту имени Бен-Гуриона.
Обновлено в 06:22
Наука

Грибные споры нашли путь из легких в мозг через лимфоузлы

Как правило, организм со здоровым иммунитетом легко справляется с этой грибной инфекцией, но бывают и исключения, когда даже внешне крепкие индивиды после вдыхания криптококков погибают от менингоэнцефалита — воспаления оболочек мозга и вещества самого органа.
Обновлено в 14:00
Наука

Ученые определили число жертв Тунгусского метеорита

Если бы Тунгусский метеорит вошел в атмосферу над крупным городом, то количество жертв могло исчисляться тысячами.
Обновлено в 08:59
Политика

Путин отверг причастность России к ситуации в Венесуэле

Россия не имеет отношения к происходящему в Венесуэле, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью Financial Times, опубликованном 27 июня.
Обновлено в 15:30
Политика

В Грузии заявили об ошибочном появлении Гаврилова в кресле спикера

В Тбилиси с 20 июня продолжаются митинги, поводом для которых послужило появление депутата Гаврилова в кресле председателя парламента Грузии во время проведения в парламенте заседания Межпарламентской ассамблеи православия.
Обновлено в 09:56
Технологии

«Яндекс» сообщил о попытке взлома сервисов компании

Ранее агентство Reuters сообщило со ссылкой на свои источники, что западная разведка в 2018 году взломала серверы компании, чтобы следить за пользователями сервисов "Яндекса".
Обновлено в 15:13
Происшествия

Пожар на складе на северо-востоке Москвы потушен

Сотрудникам МЧС удалось потушить пожар в складских помещениях на Ярославском шоссе в Москве, заявили в пресс-службе ведомства.
Обновлено в 15:54
Игры

Разработчики The Surge 2 показали 9 минут игрового процесса

Focus Home Interactive и Deck 13 опубликовали новый геймплейный ролик The Surge 2: в 9-минутном видео разработчики показывают новые механики боя, усиленных боссов и ранее не демонстрировавшиеся локации города Иерихон.
Обновлено в 08:56
Общество

Передачу Малахова про сестер Хачатурян отменили без объяснения причин

Телеканал «Россия 1» отменил выпуск программы «Прямой эфир» с Андреем Малаховым, посвященный делу сестер Хачатурян.
Обновлено в 14:10
Гаджеты

Минкомсвязи хочет обязать производителей смартфонов предустанавливать российские приложения

Минкомсвязи вернулось к идее обязательной предустановки отечественных приложений на продаваемые в России смартфоны и планшеты.
Обновлено в 12:09
Происшествия

Ошибка экипажа стала причиной крушения Ан-148 «Саратовских авиалиний»

Ошибочные действия экипажа стали причиной крушения пассажирского самолета Ан-148 «Саратовских авиалиний» в Подмосковье в феврале прошлого года.
Обновлено в 12:49
Теннис

Россиянка Флинк пробилась в основную сетку Уимблдона

Обновлено в 11:37
Происшествия

Уголовное дело возбудили в отношении «Рольфа»

Уголовное дело возбудили в отношении компании "Рольф" за "перевод денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов", сообщает BFM.ru.
Обновлено в 08:19
Шоу-бизнес

Алена Шишкова лишилась собственного бизнеса

После расставания с Тимати Алена Шишкова занялась развитием собственного бренда под символичным названием White Star.
Обновлено в 13:40
Космос

Таяние ледников в Азии создаст угрозу существования Индии, Пакистана, Китая

Ученые смоделировали примерные последствия и пришли к шокирующим выводам — таяние снегов и ледников на этих горных вершинах может привести к кризису и продовольственной и водной безопасности в Индии, Китае, Пакистане и ряде других стран мира.
Обновлено в 01:56
Авто

Арнольд Шварценеггер разыграл покупателей электрокаров

Обновлено в 04:05
Происшествия

Принятого за «воскресшего» Цапка мужчину задержали в Сочи

Обновлено в 06:46
Политика

Инвалид из Тюмени обратился к президенту США Дональду Трампу

Тюменский правозащитник, блогер Андрей Романов записал видеообращение, адресованное президенту США Дональду Трампу, с просьбой «принять все необходимые меры по принуждению чиновников Российской Федерации из города Тюмени к исполнению Международных правовых актов, Всеобщей декларации прав человека и Конвенции ООН о правах инвалидов».
Обновлено в 09:04
Шоу-бизнес

Клара Новикова сделала заявление насчет онкологии

Звезда "Аншлага" Клара Новикова ответила на слухи о том, что у нее нашли онкологическое заболевание и поэтому она якобы избегает публики.
Обновлено в 06:20
Общество

Представитель Алибасова пояснил свои слова о «спектакле» с отравлением

Представитель продюсера Бари Алибасова Вадим Горжанкин уточнил, что имел в виду все происходящее в жизни, когда говорил о спектакле в связи с отравлением Алибасова.
Обновлено в 13:50
Футбол

Тульский «Арсенал» выкупил контракт Ткачева у ЦСКА

По данным СМИ, тульский "Арсенал" выкупил у ЦСКА полузащитника Сергея Ткачева.
Обновлено в 13:20
Интернет

Разработано приложение, «раздевающее» девушек на фото

На прошлой неделе в Сети появилось новое приложение DeepNude, которое «раздевает» женщин.
Обновлено в 09:50
Гаджеты

Huawei назвал смартфоны Honor, которые обновятся до Android 10 Q

Ранее инсайдеры раскрыли список смартфонов Huawei, которые обновятся до десятой версии Android. В него вошли два десятка моделей.
Обновлено в 07:26
Общество

Украинцев выгнали из отеля в Греции за флаги и плохое поведение

Туристическую группу украинцев вместе с детьми выселили из отеля на острове Каламос в Греции из-за публичной демонстрации желто-голубого флага Украины и красно-черного знамени "Организации украинских националистов – Украинской патриотической армии" (ОУН-УПА, запрещена в РФ).
Обновлено в 02:44
Политика

Путин рассказал, чего Россия добилась в Сирии

Президент России Владимир Путин в интервью Financial Times заявил, что российская сторона добилась в Сирии большего, чем он ожидал.
Обновлено в 16:16
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