Финансы
Курс доллара и евро на сегодня: иностранная валюта вновь падаетЭкспресс газета вчера в 00:45
Сегодня, 26 июня, курс доллара и евро показывает, что иностранная валюта вновь немного упала в цене, а вот рубль пусть незначительно, но все же подрос. На данный момент официальный курс доллара упал на 39 копеек и составляет 62,52 рубля. Курс евро снизился на 37 копеек и теперь равен 71,23 рубля.
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