Официальный курс доллара повысился на 29 копеек, евро — на 15Банки.ру вчера в 05:20

Банк России установил официальные курсы валют на 27 июня. Курс доллара вырос на 28,54 копейки, составив 62,8083 рубля (62,5229 рубля на 26 июня). Курс евро увеличился на 14,93 копейки до 71,3816 рубля (с 71,2323 рубля на 26 июня).

Официальный курс доллара повысился на 29 копеек, евро — на 15

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