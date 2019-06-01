Курс доллара и евро на сегодня: иностранная валюта вновь падаетЭкспресс газета вчера в 00:45

Сегодня, 26 июня, курс доллара и евро показывает, что иностранная валюта вновь немного упала в цене, а вот рубль пусть незначительно, но все же подрос. На данный момент официальный курс доллара упал на 39 копеек и составляет 62,52 рубля. Курс евро снизился на 37 копеек и теперь равен 71,23 рубля.

Курс доллара и евро на сегодня: иностранная валюта вновь падает

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