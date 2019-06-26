Курс доллара и евро на сегодня: иностранная валюта вновь падаетЭкспресс газета вчера в 00:45

Сегодня, 26 июня, курс доллара и евро показывает, что иностранная валюта вновь немного упала в цене, а вот рубль пусть незначительно, но все же подрос. На данный момент официальный курс доллара упал на 39 копеек и составляет 62,52 рубля. Курс евро снизился на 37 копеек и теперь равен 71,23 рубля.

Курс доллара и евро на сегодня: иностранная валюта вновь падает

Происшествия В салонах автодилера «Рольф» проводят обыски В подразделениях автодилера "Рольф" в Москве и Санкт-Петербурге проходят обыски.

Политика Инвалид из Тюмени обратился к президенту США Дональду Трампу Тюменский правозащитник, блогер Андрей Романов записал видеообращение, адресованное президенту США Дональду Трампу, с просьбой «принять все необходимые меры по принуждению чиновников Российской Федерации из города Тюмени к исполнению Международных правовых актов, Всеобщей декларации прав человека и Конвенции ООН о правах инвалидов».

Футбол Кокорин обратился к болельщикам из СИЗО Футболист "Зенита" Александр Кокорин выступил с обращением к болельщикам.

Происшествия В «Ангаре» прокомментировали катастрофу Ан-24 в Бурятии В авиакомпании "Ангара", которой принадлежит совершивший аварийную посадку самолет Ан-24 в Бурятии, прокомментировали произошедшую трагедию.

Политика Климкин ответил на претензии Зеленского Министр иностранных дел Украины Павел Климкин ответил на критику президента страны Владимира Зеленского.

Политика Литва и Грузия бросили Украину и вернулись в ПАСЕ 26 июня министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич обнародовал совместное заявление делегаций Эстонии, Грузии, Латвии, Литвы, Польши, Словакии и Украины, которые решили попросить свои парламенты отозвать их из ПАСЕ, так как они выступают против восстановления всех прав российской делегации в организации.

Политика Путин назвал либеральную идею изжившей себя Либералы «просто не могут больше диктовать что-либо подобно тому, как они пытались это делать на протяжении последних десятилетий», заявил президент Владимир Путин в интервью газете Financial Times.

Политика Путин об отравлении Скрипалей: История не стоит и пяти копеек Президент России Владимир Путин считает, что история с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери "не стоит и пяти копеек".

Общество В Брянске девушку оштрафовали за танец на Кургане Бессмертия Девушку в Брянске оштрафовали на 30 тысяч рублей за неуважение к обществу, выраженное танцем на площадке памятника "Курган Бессмертия", сообщается на сайте Советского районного суда Брянска.

Политика Зеленский обвинил депутатов Рады в решении ПАСЕ по России Зеленский напомнил, что именно украинский парламент провалил решение по назначению на пост руководителя дипведомства кандидатуру предложенного им Вадима Пристайко.

Кино Актеры «Игры престолов» воссоединились ради детских видео На официальном YouTube-канале сериала "Игра престолов" разместили отрывок из видео, на котором звезды сериала собрались вместе в студии ведущего Конана О’Брайена, чтобы посмотреть интервью, сделанные во время съемок первого сезона.

Шоу-бизнес В Москве простились с Аллой Покровской Проститься с Покровской пришли председатель Союза театральных деятелей Александр Калягин, ректор школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий, худрук МХТ Сергей Женовач, худрук Театра Пушкина Евгений Писарев, актеры Евгений Миронов, Владимир Машков, режиссер Кирилл Серебренников, актриса Лия Ахеджакова и многие другие.

Экономика ЦБ рассказал о манипулировании акциями обанкротившейся «Трансаэро» ЦБ выявил два случая манипулирования акциями обанкротившейся авиакомпании «Трансаэро», рассказал журналистам директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях.

Экономика Фабрика по производству сухих детских смесей открылась в Вологде Сегодня в областном центре состоялось открытие фабрики завершающего цикла по производству сухих детских смесей «Нестле Россия».

Происшествия В США семеро прохожих расстреляны из проезжавшего автомобиля На улицах города Атланта американского штата Джорджия неизвестные злоумышленники из проезжавшего автомобиля расстреливали прохожих, сообщает 27 июня телеканал WSB-TV со ссылкой на местную полицию.

Спорт Олимпийский чемпион Федоровцев дисквалифицирован на 4 года В пробе Федоровцева, отобранной в мае 2016 года, был обнаружен модулятор метаболизма «триметазидин». Федоровцев является чемпионом ОИ-2004.

Политика Абхазия закрыла границу с Грузией В Абхазии вводится временное ограничение на пересечение государственной границы с Грузией, сообщается на сайте Службы государственной безопасности (СГБ) республики.

Общество Forbes составил рейтинг лучших российских вузов Журнал Forbes составил рейтинг 100 лучших вузов России.