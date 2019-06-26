Финансы

Курс доллара и евро на сегодня: иностранная валюта вновь падаетЭкспресс газета вчера в 00:45

Сегодня, 26 июня, курс доллара и евро показывает, что иностранная валюта вновь немного упала в цене, а вот рубль пусть незначительно, но все же подрос. На данный момент официальный курс доллара упал на 39 копеек и составляет 62,52 рубля. Курс евро снизился на 37 копеек и теперь равен 71,23 рубля.
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Курс валют на 27-28 июня: поддержка кончилась

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Телеканал 360°11:47

Курс доллара. Прогноз на 27–28 июня

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Эксперт опасается, что в Киеве политические риски обвалят курс гривны

REGNUMвчера в 06:25

Курс доллара и евро на сегодня: иностранная валюта вновь падает

Экспресс газетавчера в 00:45
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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 19:27, Вашингтон
Экономика

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Глава Минобороны Латвии Артис Пабрикс в ходе международного форума в Брюсселе возмутился тому, что в его гостинице можно было смотреть телеканал RT.
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Финансы

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Политика

Путин назвал либеральную идею изжившей себя

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Кино

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На официальном YouTube-канале сериала "Игра престолов" разместили отрывок из видео, на котором звезды сериала собрались вместе в студии ведущего Конана О’Брайена, чтобы посмотреть интервью, сделанные во время съемок первого сезона.
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Обновлено в 17:56
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Захарова высмеяла Климкина и Зеленского песней Киркорова и Распутиной

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова указала президенту Украины и сотрудникам МИД украинского государства, включая руководителя ведомства Павла Климкина, на существующие между ними коммуникационные барьеры, которые, как считает она, ставят их всех в неловкое положение на мировой арене.
Обновлено в 13:02
Кино

Первый трейлер новых «Ангелов Чарли» появился в Сети

Опубликован первый трейлер нового фильма «Ангелы Чарли» с Кристен Стюарт.
Обновлено в 12:31
Политика

Бахрейн отозвал посла из Ирака после атаки на посольство в Багдаде

МИД Бахрейна отозвал для консультации своего посла в Ираке Салаха аль-Малики после нападения на посольство королевства в Багдаде, передает Бахрейнское государственное агентство новостей BNA.
Обновлено в 17:38
Общество

Представитель Алибасова пояснил свои слова о «спектакле» с отравлением

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Музыка

Участнику конкурса имени Чайковского разложили ноты в обратном порядке

Председатель жюри по специальности "Фортепиано" пианист Денис Мацуев предложил Ань Тяньсю переиграть свою программу, однако участник отказался.
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Главный дизайнер Apple Джонанатан Айв уйдет в отставку. Об этом говорится в сообщении компании.
Обновлено в 18:05
Экономика

Более 40% россиян имеют два или более кредитов

В прошлом месяце около 42,3% заемщиков имели два и более кредитов, 18,5% - три и более и около 8% - минимум четыре кредита.
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Наука

Ученые определили число жертв Тунгусского метеорита

Если бы Тунгусский метеорит вошел в атмосферу над крупным городом, то количество жертв могло исчисляться тысячами.
Обновлено в 08:59
Энергетика

Котировки Brent слегка снизились до $66,2 за баррель

К 8:18 по Москве августовские фьючерсы на Brent торговались на лондонской бирже ICE Futures на уровне $66,24 за баррель, это на $0,25 (0,38%) ниже уровня закрытия торгов среды.
Обновлено в 01:56
Армия и оружие

США заявили, что следят за фрегатом «Адмирал Горшков» в Гаване

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Экономика

Банк «Открытие» изменит слоган после критики ЦБ

Ранее ЦБ и ФАС пообещали принять регулирующие меры после использования банком «ФК Открытие» слоганов «надежный государственный банк непрерывных улучшений» и «надежный государственный банк нашего времени», которые он использовал в новой стратегии продвижения и позиционирования бренда.
Обновлено в 11:58
Общество

Сокровище столицы Сибири

Крупнейшие в Сибири и на Дальнем Востоке централизованные системы водоснабжения и водоотведения протяжённостью более 3300 км получили нового хозяина.
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Успенская не раскрыла Ивлеевой количество мужчин в своей жизни

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Здоровье

Граждане за месяц потратили на наркотики в Петербурге 120 млн рублей

В Петербурге за месяц граждане потратили на наркотики 120 млн рублей.
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Телеканал "Россия 1" снял с эфира передачу, которую ведет телеведущий Андрей Малахов, про сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца.
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Происшествия

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Российские баскетболистки с поражения стартовали на чемпионате Европы

Сегодня, 27 июня, стартовал финальный турнир чемпионата Европы по баскетболу среди женских команд.
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Армия и оружие

Группа журналистов попала под обстрел ВСУ на окраине Донецка

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Концерн «Калашников» презентовал обновленный электромобиль «ОВУМ» на международном военно-техническом форуме «Армия-2019».
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Huawei назвал смартфоны Honor, которые обновятся до Android 10 Q

Ранее инсайдеры раскрыли список смартфонов Huawei, которые обновятся до десятой версии Android. В него вошли два десятка моделей.
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