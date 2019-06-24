Финансы

Курс доллара и евро на сегодня: иностранная валюта вновь падаетЭкспресс газета вчера в 00:45

Сегодня, 26 июня, курс доллара и евро показывает, что иностранная валюта вновь немного упала в цене, а вот рубль пусть незначительно, но все же подрос. На данный момент официальный курс доллара упал на 39 копеек и составляет 62,52 рубля. Курс евро снизился на 37 копеек и теперь равен 71,23 рубля.
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Доллар и евро поднимутся в цене 28 июня

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Официальный курс доллара вырос на 24 копейки, евро — на 28 копеек

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Курс валют на 27-28 июня: поддержка кончилась

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Курс валют на сегодня: доллар и евро незначительно выросли

Экспресс газета00:30

Курс евро по отношению к доллару США в 10:05 MSK 27 июня понизился на 0.06%

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Эксперт опасается, что в Киеве политические риски обвалят курс гривны

REGNUMвчера в 06:25

ЦБ установил курсы доллара и евро на 25 июня

Экономика сегодня24 июня в 08:04
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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 15:57, Вашингтон
Политика

Путин ответил на вопрос о преемнике

Президент России Владимир Путин ответил на вопрос о преемнике в интервью британской газете Financial Times.
Обновлено в 14:36
Политика

Абхазия закрыла границу с Грузией

В Абхазии вводится временное ограничение на пересечение государственной границы с Грузией, сообщается на сайте Службы государственной безопасности (СГБ) республики.
Обновлено в 14:20
Общество

Каждый второй россиянин оказался доволен своей жизнью

Почти каждый второй россиянин (49%) вполне удовлетворен той жизнью, которую он ведет, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, поступившие в четверг в "Интерфакс".
Обновлено в 03:48
Космос

Обнаружена экзопланета, на небе которой восходит три солнца

Credit: NASA Астрономы отмечают, что из-за относительно небольшого расстояния от нас, а также светимости звезды-хозяйки, экзопланета LTT 1445Ab является отличной мишенью для наземных наблюдений с целью изучения ее атмосферы.
Обновлено вчера в 08:52
Происшествия

В МАК назвали причины крушения Ан-148 в Подмосковье в 2018 году

Причиной крушения пассажирского самолета Ан-148 "Саратовских авиалиний" 12 февраля 2018 года стали ошибочные действия экипажа, говорится в итоговом отчете Межгосударственного авиационного комитета.
Обновлено в 14:55
Политика

Конгресс США одобрил санкции против «Северного потока -2»

США вновь стремятся воспрепятствовать строительству "Северного потока - 2". Комитет по иностранным делам американского Конгресса единогласно одобрил введение санкций против двух проектов: "Северный поток - 2" и "Турецкий поток".
Обновлено в 08:35
Экономика

ЦБ рассказал о манипулировании акциями обанкротившейся «Трансаэро»

ЦБ выявил два случая манипулирования акциями обанкротившейся авиакомпании «Трансаэро», рассказал журналистам директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях.
Обновлено в 10:25
Технологии

«Яндекс» сообщил о попытке взлома сервисов компании

Ранее агентство Reuters сообщило со ссылкой на свои источники, что западная разведка в 2018 году взломала серверы компании, чтобы следить за пользователями сервисов "Яндекса".
Обновлено в 15:13
Политика

Зеленский заявил о недоумении ролью Медведчука в переговорах с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не понимает, какую роль в контактах Киева и Москвы играет лидер «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук.
Обновлено в 09:58
Общество

Передачу Малахова про сестер Хачатурян отменили без объяснения причин

Телеканал «Россия 1» отменил выпуск программы «Прямой эфир» с Андреем Малаховым, посвященный делу сестер Хачатурян.
Обновлено в 14:10
Происшествия

Российских школьниц заставили работать официантками в Китае

Обновлено в 07:13
Происшествия

Площадь пожара на складе на востоке Москвы достигла 2 тыс. кв. м

Ранее в ведомстве ТАСС сообщили, что площадь пожара увеличилась до 3 тыс. кв. м. "По уточненным данным, на Ярославском шоссе происходит горение в складских помещениях на площади около 2 тыс. кв. м. На месте работают пожарно-спасательные подразделения по третьему номеру сложности", - сказал собеседник агентства.
Обновлено в 15:33
Политика

Литва и Грузия передумали покидать сессию ПАСЕ вслед за Украиной

Делегации Литвы и Грузии в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) заявили, что продолжат работу до конца сессии, несмотря на несогласие с возвращением России полномочий.
Обновлено в 12:32
Происшествия

Число пострадавших при ЧП с Ан-24 в Бурятии возросло до 22

Число пострадавших в результате аварийной посадки пассажирского самолёта Ан-24 в Нижнеангарске возросло до 22, сообщает ТАСС со ссылкой на медицинские службы региона.
Обновлено в 00:46
Общество

«Красой России-2019» стала 17-летняя выпускница из Читы

Второй вице-мисс «Краса России» стала Наталья Фёдорова.
Обновлено вчера в 16:30
Политика

Украина отвергла предложение МИД России по украинским морякам

Как сообщили в МИД РФ, Украине и в Международный трибунал были направлены ноты с указанием возможностей, которые Киев в рамках законодательства РФ может использовать для освобождения задержанных в Керченском проливе моряков.
Обновлено вчера в 13:46
Армия и оружие

Разработчики раскрыли характеристики баллистической ракеты «Сармат»

Обновлено в 13:45
Футбол

СМИ: Наингголан близок к переходу в «Торино»

Полузащитник "Интера" Раджа Наингголан может стать игроком "Торино", сообщают итальянские СМИ.
Обновлено в 15:45
Происшествия

Уголовное дело возбудили в отношении «Рольфа»

Уголовное дело возбудили в отношении компании "Рольф" за "перевод денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов", сообщает BFM.ru.
Обновлено в 08:19
Общество

Представитель Алибасова пояснил свои слова о «спектакле» с отравлением

Представитель продюсера Бари Алибасова Вадим Горжанкин уточнил, что имел в виду все происходящее в жизни, когда говорил о спектакле в связи с отравлением Алибасова.
Обновлено в 13:50
Политика

В Грузии заявили об ошибочном появлении Гаврилова в кресле спикера

В Тбилиси с 20 июня продолжаются митинги, поводом для которых послужило появление депутата Гаврилова в кресле председателя парламента Грузии во время проведения в парламенте заседания Межпарламентской ассамблеи православия.
Обновлено в 09:56
Футбол

«Ливерпуль» купил голландского защитника ван ден Берга

«Ливерпуль» совершил трансфер на перспективу, купив 17-летнего голландского защитника «Зволле».
Обновлено в 06:01
Футбол

«Краснодар» выиграл у ЦСКА на турнире в Австрии

Накануне "Ростов" выиграл у московского "Спартака", а во втором матче "Краснодар" был сильнее другого столичного клуба ЦСКА – 1:0. Единственный гола забил Мартынович.
Обновлено в 14:30
Космос

Впервые определен источник отдельного быстрого радиовсплеска

Астрономам удалось определить галактику, в которой находился источник быстрого радиовсплеска FRB 180924.
Обновлено в 15:14
Футбол

Усманов пожертвовал тульскому «Арсеналу» 600 миллионов рублей

Российский бизнесмен Алишер Усманов пожертвовал тульскому «Арсеналу» 600 миллионов рублей. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.
Обновлено в 13:24
Политика

Украинскую делегацию в ПАСЕ обругали на всех европейских языках

Лидер движения «Парус» Юрий Кот рассказал о реакции делегатов из разных стран на поведение представителей Украины во время заседания в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).
Обновлено вчера в 21:11
Авто

Арнольд Шварценеггер разыграл покупателей электрокаров

Обновлено в 04:05
Экономика

ПФР пересчитал доплаты к пенсиям

Пенсии малообеспеченных пенсионеров выросли на 523 рублей, констатировали после перерасчета в Пенсионном фонде России.
Обновлено в 12:40
Авто

«Калашников» показал обновленный электромобиль

Концерн «Калашников» презентовал обновленный электромобиль «ОВУМ» на международном военно-техническом форуме «Армия-2019».
Обновлено в 07:53
Религия

Константинополь отказался признавать черногорских раскольников

Патриарх Константинопольский Варфоломей направил президенту Черногории Мило Джукановичу письмо, оповестив политика, что Вселенская патриархия признает в данной балканской стране только митрополию Черногорско-Приморскую Сербской Православной Церкви (СПЦ), возглавляемую митрополитом Амфилохием.
Обновлено в 13:56
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