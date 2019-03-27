Финансы
Курс доллара: аналитики предрекли мощный отскокExpert.ru вчера в 02:56
Аналитики ожидают, что сегодня индекс доллара может преодолеть отметку 97 пунктов и двинуться выше. Не исключено, что курс доллара может вырасти в ближайшее время до максимумов с июня 2017 года - 97,87 пункта.
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Энергетика
Американскую нефть отказались покупать из-за низкого качества
Южнокорейские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) отказались закупать американскую сырую нефть из-за примесей, которые могут снизить качество производимого ими топлива.
Обновлено вчера в 13:33
Общество
Педагог из Барнаула научит коллег вести соцсети
Обновлено вчера в 09:58
Политика
Захарова ответила на призыв Трампа «убраться из Венесуэлы»
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала недавнее заявление Дональда Трампа о том, что «Россия должна убраться из Венесуэлы».
Обновлено вчера в 23:54
Общество
В Башкирии врачи роддома зааплодировали своим «зарплатам»
Обновлено 26 марта в 08:17
Общество
Умер космонавт Валерий Быковский
Участник первого набора в отряд космонавтов, дважды Герой Советского Союза Валерий Быковский умер на 85-м году жизни.
Обновлено вчера в 12:32
Экономика
«Ростелеком» сохранит бренд Tele2 после консолидации
Мобильный оператор Tele2 продолжит работать под своим брендом после консолидации "Ростелекомом" 100% долей компании, сообщил президент "Ростелекома" Михаил Осеевский в интервью газете "Коммерсантъ", опубликованном в четверг.
Обновлено вчера в 20:55
Политика
Мэй заявила о готовности уйти в отставку после Brexit
Британский премьер-министр Тереза Мэй пообещала соратникам, что уйдет в отставку после того, как случится Brexit.
Обновлено вчера в 14:47
Кино
Умер режиссер Эрекле Бадурашвили
Скоропостижно скончался грузинский актер и режиссер Эрекле Бадурашвили, сообщает РИА "Новости". Он умер в Тбилиси в возрасте 57 лет.
Обновлено вчера в 22:21
Экономика
Минтруд предложил рассчитывать пенсии по продолжительности жизни
В документе сообщается, что увеличение продолжительности жизни в России может привести к завышению размера назначаемой накопительной пенсии.
Обновлено 26 марта в 15:27
Политика
США заблокируют российский газ в Европе
Палата представителей Конгресса США проголосовала за законопроект, который призван сократить зависимость Европы от поставок российского голубого топлива.
Обновлено 26 марта в 01:31
Происшествия
Михаила Абызова обвинили в создании ОПС
Михаилу Абызову главное Управление по расследованию особо важных дел СКР предъявило обвинение в организации преступного сообщества с использованием служебного положения и мошенничества (ч.3 ст. 210 и ч.4 ст. 159 УК ).
Обновлено 26 марта в 14:34
Происшествия
Спасенные в Средиземноморье мигранты захватили торговое судно
Спасенные в Сицилийском проливе мигранты захватили торговое судно и развернули его в сторону Мальты и итальянского острова Лампедуза, сообщил глава МВД Италии, вице-премьер Маттео Сальвини в среду, 27 марта.
Обновлено вчера в 12:17
Экономика
Росстат назвал сферы деятельности с самыми высокими зарплатами
Росстат назвал виды экономической деятельности с самыми высокими зарплатами (в среднем по стране) по итогам января 2019 года.
Обновлено в 00:05
Армия и оружие
Украинской армии отдали контрабандные российские ракеты
Обновлено вчера в 09:56
Политика
Путин закрепил за Кемеровской областью название Кузбасс
Глава государства подписал указ о включении нового наименования региона - "Кемеровская область - Кузбасс" в часть первую статьи 65 Конституции РФ.
Обновлено вчера в 08:34
Гаджеты
В США могут запретить Apple продажу iPhone
Помимо патентных нарушений и судебных разбирательств с Qualcomm, у Apple еще были выявлены нарушения, связанные с технологиями от Intel Corp. По данным Bloomberg, судья комиссии США по международной торговле заявила, что некоторые устройства «яблочной» компании с чипами от Intel требуется заблокировать.
Обновлено вчера в 10:51
Культура
YouTube удалил новые ролики Парфенова и Дудя
Видеохостинг YouTube удалил свежие ролики журналистов Леонида Парфенова и Юрия Дудя.
Обновлено вчера в 20:49
Политика
ЕС запретил одноразовую пластиковую посуду с 2021 года
Депутаты Европарламента одобрили законопроект, запрещающий производство и продажу отдельных видов пластиковых изделий одноразового использования с 2021 г. Об этом говорится на сайте ведомства.
Обновлено вчера в 20:59
Политика
«Вынашивает томос»: в Сети высмеяли внешний вид Порошенко
Обновлено вчера в 21:45
Армия и оружие
Два корабля НАТО прибудут в порт Одессы
Корабли ВМС Канады и Испании — «Торонто» и «Санта Мария» — из состава постоянной военно-морской группы НАТО прибудут в порт Одессы 1 апреля, сообщает издание «Европейская правда» со ссылкой на представительство альянса на Украине.
Обновлено вчера в 13:22
Технологии
«Билайн» даст клиентам интернет-трафик за сон и отказ от мобильного
Пользователи телефонной сети «Билайн» смогут получать дополнительный трафик интернета или бесплатно раздавать интернет за 8-ми часовой сон, за временный отказ от сотового телефона и прогулки, сообщают «Открытые системы».
Обновлено вчера в 14:23
Происшествия
На МКАДе задержали участников акции протеста против системы «Платон»
На МКАДе задержали участников акции протеста против системы «Платон».
Обновлено вчера в 12:03
Происшествия
Повесивший кота житель Хабаровского края получил реальный срок
Как установил суд, в феврале этого года мужчина затянул на шее кота веревку и вывесил его на балконе своей квартиры.
Обновлено в 00:12
Политика
Суд в Вильнюсе вынес приговор министру обороны СССР
Обновлено вчера в 04:55
Общество
Тест на эрудированность, который пройдут 3 человека из 100
ИА PrimaMedia предлагает проверить ваш уровень эрудированности с помощью 15 вопросов.
Обновлено вчера в 06:30
Политика
Мадуро рассказал об атаке на крупнейшую ГЭС в Венесуэле
Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что атака на крупнейшую в стране ГЭС "Эль-Гури", которая спровоцировала второе за месяц массовое отключение электроэнергии в стране, была совершена с участием снайпера.
Обновлено вчера в 22:24
Политика
В Интернет слили видео с пьяным сыном Порошенко
Ролик начинается с того, что подросток лежит под письменным столом.
Обновлено вчера в 20:36
Экономика
ЦБ планирует протестировать на цифровом профиле 16 банков
По итогам тестирования будет проведен анализ, чтобы определить, как банками обрабатываются данные клиентов.
Обновлено вчера в 23:05
Спорт
Загитова ответила на вопрос о мужчине своей мечты
Обновлено вчера в 12:26
Политика
Система «Платон» станет отслеживать мусоровозы
Правительство РФ обсуждает возможность использования системы «Платон» для наблюдения за мусоровозами.
Обновлено вчера в 23:10