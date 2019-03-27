Финансы

Курс доллара: аналитики предрекли мощный отскокExpert.ru вчера в 02:56

Аналитики ожидают, что сегодня индекс доллара может преодолеть отметку 97 пунктов и двинуться выше. Не исключено, что курс доллара может вырасти в ближайшее время до максимумов с июня 2017 года - 97,87 пункта.
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Курс доллара: аналитики предрекли мощный отскок

Expert.ruвчера в 02:56

Курсы доллара и евро на 26 марта

Банки.ру26 марта в 01:00

Курс определяется искусственными факторами: гривна окрепла перед выборами

REGNUM25 марта в 09:03
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Энергетика

Американскую нефть отказались покупать из-за низкого качества

Южнокорейские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) отказались закупать американскую сырую нефть из-за примесей, которые могут снизить качество производимого ими топлива.
Обновлено вчера в 13:33
Общество

Педагог из Барнаула научит коллег вести соцсети

Обновлено вчера в 09:58
Политика

Захарова ответила на призыв Трампа «убраться из Венесуэлы»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала недавнее заявление Дональда Трампа о том, что «Россия должна убраться из Венесуэлы».
Обновлено вчера в 23:54
Общество

В Башкирии врачи роддома зааплодировали своим «зарплатам»

Обновлено 26 марта в 08:17
Общество

Умер космонавт Валерий Быковский

Участник первого набора в отряд космонавтов, дважды Герой Советского Союза Валерий Быковский умер на 85-м году жизни.
Обновлено вчера в 12:32
Экономика

«Ростелеком» сохранит бренд Tele2 после консолидации

Мобильный оператор Tele2 продолжит работать под своим брендом после консолидации "Ростелекомом" 100% долей компании, сообщил президент "Ростелекома" Михаил Осеевский в интервью газете "Коммерсантъ", опубликованном в четверг.
Обновлено вчера в 20:55
Политика

Мэй заявила о готовности уйти в отставку после Brexit

Британский премьер-министр Тереза Мэй пообещала соратникам, что уйдет в отставку после того, как случится Brexit.
Обновлено вчера в 14:47
Кино

Умер режиссер Эрекле Бадурашвили

Скоропостижно скончался грузинский актер и режиссер Эрекле Бадурашвили, сообщает РИА "Новости". Он умер в Тбилиси в возрасте 57 лет.
Обновлено вчера в 22:21
Экономика

Минтруд предложил рассчитывать пенсии по продолжительности жизни

В документе сообщается, что увеличение продолжительности жизни в России может привести к завышению размера назначаемой накопительной пенсии.
Обновлено 26 марта в 15:27
Политика

США заблокируют российский газ в Европе

Палата представителей Конгресса США проголосовала за законопроект, который призван сократить зависимость Европы от поставок российского голубого топлива.
Обновлено 26 марта в 01:31
Происшествия

Михаила Абызова обвинили в создании ОПС

Михаилу Абызову главное Управление по расследованию особо важных дел СКР предъявило обвинение в организации преступного сообщества с использованием служебного положения и мошенничества (ч.3 ст. 210 и ч.4 ст. 159 УК ).
Обновлено 26 марта в 14:34
Происшествия

Спасенные в Средиземноморье мигранты захватили торговое судно

Спасенные в Сицилийском проливе мигранты захватили торговое судно и развернули его в сторону Мальты и итальянского острова Лампедуза, сообщил глава МВД Италии, вице-премьер Маттео Сальвини в среду, 27 марта.
Обновлено вчера в 12:17
Экономика

Росстат назвал сферы деятельности с самыми высокими зарплатами

Росстат назвал виды экономической деятельности с самыми высокими зарплатами (в среднем по стране) по итогам января 2019 года.
Обновлено в 00:05
Армия и оружие

Украинской армии отдали контрабандные российские ракеты

Обновлено вчера в 09:56
Политика

Путин закрепил за Кемеровской областью название Кузбасс

Глава государства подписал указ о включении нового наименования региона - "Кемеровская область - Кузбасс" в часть первую статьи 65 Конституции РФ.
Обновлено вчера в 08:34
Гаджеты

В США могут запретить Apple продажу iPhone

Помимо патентных нарушений и судебных разбирательств с Qualcomm, у Apple еще были выявлены нарушения, связанные с технологиями от Intel Corp. По данным Bloomberg, судья комиссии США по международной торговле заявила, что некоторые устройства «яблочной» компании с чипами от Intel требуется заблокировать.
Обновлено вчера в 10:51
Культура

YouTube удалил новые ролики Парфенова и Дудя

Видеохостинг YouTube удалил свежие ролики журналистов Леонида Парфенова и Юрия Дудя.
Обновлено вчера в 20:49
Политика

ЕС запретил одноразовую пластиковую посуду с 2021 года

Депутаты Европарламента одобрили законопроект, запрещающий производство и продажу отдельных видов пластиковых изделий одноразового использования с 2021 г. Об этом говорится на сайте ведомства.
Обновлено вчера в 20:59
Политика

«Вынашивает томос»: в Сети высмеяли внешний вид Порошенко

Обновлено вчера в 21:45
Армия и оружие

Два корабля НАТО прибудут в порт Одессы

Корабли ВМС Канады и Испании — «Торонто» и «Санта Мария» — из состава постоянной военно-морской группы НАТО прибудут в порт Одессы 1 апреля, сообщает издание «Европейская правда» со ссылкой на представительство альянса на Украине.
Обновлено вчера в 13:22
Технологии

«Билайн» даст клиентам интернет-трафик за сон и отказ от мобильного

Пользователи телефонной сети «Билайн» смогут получать дополнительный трафик интернета или бесплатно раздавать интернет за 8-ми часовой сон, за временный отказ от сотового телефона и прогулки, сообщают «Открытые системы».
Обновлено вчера в 14:23
Происшествия

На МКАДе задержали участников акции протеста против системы «Платон»

На МКАДе задержали участников акции протеста против системы «Платон».
Обновлено вчера в 12:03
Происшествия

Повесивший кота житель Хабаровского края получил реальный срок

Как установил суд, в феврале этого года мужчина затянул на шее кота веревку и вывесил его на балконе своей квартиры.
Обновлено в 00:12
Политика

Суд в Вильнюсе вынес приговор министру обороны СССР

Обновлено вчера в 04:55
Общество

Тест на эрудированность, который пройдут 3 человека из 100

ИА PrimaMedia предлагает проверить ваш уровень эрудированности с помощью 15 вопросов.
Обновлено вчера в 06:30
Политика

Мадуро рассказал об атаке на крупнейшую ГЭС в Венесуэле

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что атака на крупнейшую в стране ГЭС "Эль-Гури", которая спровоцировала второе за месяц массовое отключение электроэнергии в стране, была совершена с участием снайпера.
Обновлено вчера в 22:24
Политика

В Интернет слили видео с пьяным сыном Порошенко

Ролик начинается с того, что подросток лежит под письменным столом.
Обновлено вчера в 20:36
Экономика

ЦБ планирует протестировать на цифровом профиле 16 банков

По итогам тестирования будет проведен анализ, чтобы определить, как банками обрабатываются данные клиентов.
Обновлено вчера в 23:05
Спорт

Загитова ответила на вопрос о мужчине своей мечты

Обновлено вчера в 12:26
Политика

Система «Платон» станет отслеживать мусоровозы

Правительство РФ обсуждает возможность использования системы «Платон» для наблюдения за мусоровозами.
Обновлено вчера в 23:10
Как работают Яндекс.Новости?
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