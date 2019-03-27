Курс доллара: аналитики предрекли мощный отскокExpert.ru вчера в 02:56

Аналитики ожидают, что сегодня индекс доллара может преодолеть отметку 97 пунктов и двинуться выше. Не исключено, что курс доллара может вырасти в ближайшее время до максимумов с июня 2017 года - 97,87 пункта.

Энергетика Американскую нефть отказались покупать из-за низкого качества Южнокорейские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) отказались закупать американскую сырую нефть из-за примесей, которые могут снизить качество производимого ими топлива.

Политика Захарова ответила на призыв Трампа «убраться из Венесуэлы» Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала недавнее заявление Дональда Трампа о том, что «Россия должна убраться из Венесуэлы».

Общество Умер космонавт Валерий Быковский Участник первого набора в отряд космонавтов, дважды Герой Советского Союза Валерий Быковский умер на 85-м году жизни.

Экономика «Ростелеком» сохранит бренд Tele2 после консолидации Мобильный оператор Tele2 продолжит работать под своим брендом после консолидации "Ростелекомом" 100% долей компании, сообщил президент "Ростелекома" Михаил Осеевский в интервью газете "Коммерсантъ", опубликованном в четверг.

Политика Мэй заявила о готовности уйти в отставку после Brexit Британский премьер-министр Тереза Мэй пообещала соратникам, что уйдет в отставку после того, как случится Brexit.

Кино Умер режиссер Эрекле Бадурашвили Скоропостижно скончался грузинский актер и режиссер Эрекле Бадурашвили, сообщает РИА "Новости". Он умер в Тбилиси в возрасте 57 лет.

Экономика Минтруд предложил рассчитывать пенсии по продолжительности жизни В документе сообщается, что увеличение продолжительности жизни в России может привести к завышению размера назначаемой накопительной пенсии.

Политика США заблокируют российский газ в Европе Палата представителей Конгресса США проголосовала за законопроект, который призван сократить зависимость Европы от поставок российского голубого топлива.

Происшествия Михаила Абызова обвинили в создании ОПС Михаилу Абызову главное Управление по расследованию особо важных дел СКР предъявило обвинение в организации преступного сообщества с использованием служебного положения и мошенничества (ч.3 ст. 210 и ч.4 ст. 159 УК ).

Происшествия Спасенные в Средиземноморье мигранты захватили торговое судно Спасенные в Сицилийском проливе мигранты захватили торговое судно и развернули его в сторону Мальты и итальянского острова Лампедуза, сообщил глава МВД Италии, вице-премьер Маттео Сальвини в среду, 27 марта.

Экономика Росстат назвал сферы деятельности с самыми высокими зарплатами Росстат назвал виды экономической деятельности с самыми высокими зарплатами (в среднем по стране) по итогам января 2019 года.

Политика Путин закрепил за Кемеровской областью название Кузбасс Глава государства подписал указ о включении нового наименования региона - "Кемеровская область - Кузбасс" в часть первую статьи 65 Конституции РФ.

Гаджеты В США могут запретить Apple продажу iPhone Помимо патентных нарушений и судебных разбирательств с Qualcomm, у Apple еще были выявлены нарушения, связанные с технологиями от Intel Corp. По данным Bloomberg, судья комиссии США по международной торговле заявила, что некоторые устройства «яблочной» компании с чипами от Intel требуется заблокировать.

Культура YouTube удалил новые ролики Парфенова и Дудя Видеохостинг YouTube удалил свежие ролики журналистов Леонида Парфенова и Юрия Дудя.

Политика ЕС запретил одноразовую пластиковую посуду с 2021 года Депутаты Европарламента одобрили законопроект, запрещающий производство и продажу отдельных видов пластиковых изделий одноразового использования с 2021 г. Об этом говорится на сайте ведомства.

Армия и оружие Два корабля НАТО прибудут в порт Одессы Корабли ВМС Канады и Испании — «Торонто» и «Санта Мария» — из состава постоянной военно-морской группы НАТО прибудут в порт Одессы 1 апреля, сообщает издание «Европейская правда» со ссылкой на представительство альянса на Украине.

Технологии «Билайн» даст клиентам интернет-трафик за сон и отказ от мобильного Пользователи телефонной сети «Билайн» смогут получать дополнительный трафик интернета или бесплатно раздавать интернет за 8-ми часовой сон, за временный отказ от сотового телефона и прогулки, сообщают «Открытые системы».

Происшествия Повесивший кота житель Хабаровского края получил реальный срок Как установил суд, в феврале этого года мужчина затянул на шее кота веревку и вывесил его на балконе своей квартиры.

Общество Тест на эрудированность, который пройдут 3 человека из 100 ИА PrimaMedia предлагает проверить ваш уровень эрудированности с помощью 15 вопросов.

Политика Мадуро рассказал об атаке на крупнейшую ГЭС в Венесуэле Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что атака на крупнейшую в стране ГЭС "Эль-Гури", которая спровоцировала второе за месяц массовое отключение электроэнергии в стране, была совершена с участием снайпера.

Политика В Интернет слили видео с пьяным сыном Порошенко Ролик начинается с того, что подросток лежит под письменным столом.

Экономика ЦБ планирует протестировать на цифровом профиле 16 банков По итогам тестирования будет проведен анализ, чтобы определить, как банками обрабатываются данные клиентов.