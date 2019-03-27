Курс доллара: аналитики предрекли мощный отскокExpert.ru 02:56

Аналитики ожидают, что сегодня индекс доллара может преодолеть отметку 97 пунктов и двинуться выше. Не исключено, что курс доллара может вырасти в ближайшее время до максимумов с июня 2017 года - 97,87 пункта.

Политика Захарова ответила на требование Трампа об уходе России из Венесуэлы Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова посоветовала США научиться выполнять данные международному сообществу обещания, прежде чем делать очередные необдуманные заявления.

Армия и оружие Израиль ударил ракетами по Алеппо Несколько ракет ударили по объектам в промышленной зоне Шейх-Наджар. Об этом сообщает агентство SANA.

Шоу-бизнес Саша Савельева впервые стала мамой Сегодня стало известно, что солистка группы "Фабрика" родила сына.

Авто Дополнено: Компания Ford оставит Россию без своих легковушек Ожидается, что сегодня Ford объявит о закрытии двух из трёх своих автозаводов в России — во Всеволожске (выпускает Фокусы и Mondeo) и Набережных Челнах (собирает EcoSport и Фиесту), передаёт агентство Bloomberg.

Хоккей «Бостон» обыграл «Рейнджерс» благодаря хет-трику Пастрняка В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Бостон Брюинз» дома обыграл «Нью-Йорк Рейнджерс» — 6:3. Главным героем встречи стал форвард хозяев Давид Пастрняк, оформивший хет-трик и сделавший две результативные передачи.

Общество Ахмедов получил право на простоявшую год под арестом яхту за £330 млн Российский миллиардер Фархад Ахмедов (Forbes оценивает его состояние в $1,4 млрд), участник одного из самых дорогих бракоразводных процессов в Британии, получил право держать у себя яхту Luna.

Происшествия «Яблоко» заявило об обыске в своем московском отделении Сотрудники правоохранительных органов пришли с обыском в офис московского отделения партии «Яблоко» на Пятницкой улице.

Политика США намерены объявить новые меры НАТО против России Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон надеется на следующей неделе объявить новые меры НАТО против России из-за Украины.

Космос США намерены установить постоянное присутствие на Луне — NASA Планы американских властей не предполагают, что люди будут постоянно находиться на поверхности спутника Земли Глава NASA Джеймс Брайденстайн заявил, что Соединенные Штаты намерены установить постоянное присутствие на поверхности Луны, передает ТАСС.

Происшествия Экс-министр Михаил Абызов дал первое после задержания интервью Экс-министр Открытого правительства Михаил Абызов за решёткой похвалил работу сотрудников ФСБ: «Корректно, уважительно, качественно».

Политика Источник РИА «Новости» сообщил, что Дворкович уехал из России Бывший вице-премьер Аркадий Дворкович уехал из России, пишет РИА "Новости" со ссылкой на анонимный источник в окружении Дворковича.

Экономика Медведев одобрил комплексный инвестпроект «Енисейская Сибирь» Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что одобрил комплексный инвестиционный проект "Енисейская Сибирь".

Единоборства Усик отказался от боя с Лебедевым Абсолютный чемпион мира по боксу в первом тяжёлом весе Александр Усик на своей странице в социальной сети Instagram заявил, что их бой с российским боксёром Денисом Лебедевым не состоится.

Политика Путин прибыл с государственным визитом в Киргизию Президент России Владимир Путин прибыл в Киргизию с государственным визитом, сообщает РИА Новости.

Футбол Кейн собирается попробовать себя в НФЛ Нападающий "Тоттенхэма" Гарри Кейн собирается попробовать себя в американском футболе.

Шоу-бизнес Божена Рынска назвала размер состояния Малашенко По версии Рынска, общий размер состояния Игоря Малашенко составляет $16 млн.

Общество Власти Башкирии объяснили увольнения в роддоме со «смешной» зарплатой Увольнения более двадцати сотрудников родильного дома в городе Салават (Башкирия) произошли ещё до скандальной ситуации с аплодисментами по поводу зарплат, передает РБК.

Авто Немецкие СМИ назвали преемника Lada 4х4 Автомобиль обладает высокой проходимостью, надежностью, экономичностью и низкой ценой. Немецкие СМИ назвали преемника Lada 4х4.

Политика Дума Владивостока избрала нового мэра города Депутаты думы Владивостока 23 голосами из 28 избрали нового мэра города, сообщает ТАСС.

Авто Новейший смартфон Huawei не смог открыть автомобиль. Хотя должен был Выступая на сцене, генеральный директор компании Ричард Ю упомянул про одну из многочисленных фишек смартфона – им можно открывать автомобили с бесключевым доступом.

Культура YouTube удалил ролики Парфенова и Дудя Видеохостинг YouTube удалил новые ролики российских журналистов Леонида Парфенова и Юрия Дудя.

Политика Мадуро рассказал об атаке на крупнейшую ГЭС в Венесуэле Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что атака на крупнейшую в стране ГЭС "Эль-Гури", которая спровоцировала второе за месяц массовое отключение электроэнергии в стране, была совершена с использованием дальнобойной снайперской винтовки.