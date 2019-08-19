Финансы

Курс доллара США впервые за полгода превысил 67 рублейRT на русском 12:01

В понедельник, 19 августа, российская валюта слабеет в ходе торгов на Московской бирже. Курс доллара прибавил 0,76% и впервые с февраля превысил отметку 67 рублей. Курс евро поднялся на 0,9% — до 74,4 рубля.
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Курс доллара США впервые за полгода превысил 67 рублей

RT на русском12:01

Курс доллара превысил 67 рублей

ТАСС07:31

Доллар превысил 67 рублей

Газета.Ru07:30

Курс доллара впервые с февраля превысил 67 руб

РБК07:20

Курс доллара превысил 67 рублей

Российская газета07:47

Курс доллара вырос выше 67 рублей впервые с 14 февраля

Московский Комсомолец07:40

Рубль замедлил темпы снижения на подорожании нефти Brent

ПРАЙМ13:44
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Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 19:44, Ашберн
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Нетаньяху прокомментировал отказ своей жены пробовать каравай в Киеве

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Общество

Москвичам пообещали в среду до 30 градусов тепла

Гидрометцентр ожидает, что к середине текущей недели в столичном регионе потеплеет до 26-28 градусов днем, в среду столбик термометра может подняться до плюс 30.
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Общество

На Камчатке отстреливают медведей, представляющих угрозу для людей

Более 60 медведей отстрелили сотрудники лесного хозяйства вместе с охотниками в этом сезоне на Камчатке, сообщил глава региона Владимир Илюхин.
Обновлено в 19:31
Политика

Украину готовят к размену – эксперт

Бывший президент Пётр Порошенко довёл состояние Украины на международной арене до ручки. Об Украине говорили без Украины.
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Технологии

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Специалисты компаний Google, Ipsos и Kantar TNS провели исследование, в рамках которого выяснили, что чаще всего российские покупатели приобретают в Интернете.
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ВЦИОМ: около половины россиян никогда не играли в видеоигры

Около половины россиян никогда не играли в видеоигры, а порядка трети граждан перестали в них играть, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Обновлено вчера в 20:10
Авто

МАЗ представил городской автобус нового поколения

Минский автомобильный завод отметил в августе свое 75-летие, а новинкой к юбилею стал эффектный городской автобус — МАЗ-303.
Обновлено в 16:41
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«Спартак» переиграл ЦСКА в дерби благодаря дублю Жиго во втором тайме

Обновлено в 16:33
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Новые Huawei Mate 30 и Mate 30 Pro получат АКБ увеличенной емкости

Как выяснилось, новые Huawei Mate 30 и Mate 30 Pro получат АКБ увеличенной емкости.
Обновлено в 12:31
Экономика

Когда в России ожидается новый кризис, рассказали эксперты

Новый кризис ждет российскую экономику не ранее чем через год–полтора, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на экспертов Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ.
Обновлено в 16:50
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Британские истребители перехватили российские Су-30 над Балтикой

Обновлено в 18:12
Политика

Макрон заявил о важности встречи с Путиным

Обновлено в 11:26
Игры

[gamescom 2019] Какие игры появятся в Google Stadia

Подтверждено около 30 игр, которые появятся в ноябре 2019 года.
Обновлено в 14:10
Игры

Августовские новинки подписочного сервиса Xbox Game Pass

Microsoft огласила список игр, которые появятся в подписочном сервисе Xbox Game Pass на PC и Xbox One.
Обновлено в 15:20
Политика

Нетаньяху озвучил цель своего визита на Украину

Обновлено вчера в 15:15
Политика

Десятки соратников Мадуро пытались переговорить с США о его свержении

Десятки ближайших соратников президента Венесуэлы Николаса Мадуро за последнее время несколько раз пытались начать переговоры с США о его свержении, заявил представитель Госдепартамента.
Обновлено в 16:38
Религия

Православные христиане 19 августа отмечают Яблочный Спас

Обновлено в 03:13
Общество

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Курение не может рассматриваться как фактор, учитываемый при назначении заработной платы, сообщили 19 августа в пресс-службе Минтруда.
Обновлено в 14:11
Экономика

Определены крупнейшие должники России

Названы крупнейшие должники России. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Обновлено вчера в 22:58
Наука

Космическая радиация оказалась сравнительно безопасной для мозга крыс

Российские ученые выяснили, что ионизирующее излучение в дозах, которые могут получить космонавты во время межпланетного перелета, может быть безопасно для головного мозга.
Обновлено в 13:23
Политика

Путин впервые прокомментировал взрыв под Архангельском

Президент РФ Владимир Путин на встрече с французским коллегой Эммануэлем Макроном обсудил последствия ЧП в Архангельской области, где погибли испытатели «Росатома».
Обновлено в 13:34
Экономика

Исполнение расходов бюджета в I полугодии составило 42,5%

Уровень исполнения заложенных в бюджете на текущий год расходов по итогам первого полугодия составил 42,5% и является "достаточно низким".
Обновлено в 02:42
Футбол

У Сарри диагностирована пневмония

У главного тренера «Ювентуса» Маурицио Сарри диагностирована пневмония, сообщает официальный сайт туринского клуба.
Обновлено в 14:21
Политика

Путин впервые прокомментировал протестные акции в Москве

Лидеры двух стран обсудили международную повестку. При этом Путин впервые прокомментировал недавние протесты в Москве.
Обновлено в 16:43
Политика

Twitter заморозил тысячи аккаунтов-противников митингов в Гонконге

Соцсети Facebook и Twitter в понедельник заблокировали тысячи аккаунтов, через которые власти Китая, предположительно, распространяли критические сообщения о протестном движении в Гонконге, сообщает CNBC.
Обновлено в 15:53
Политика

Twitter запретил рекламу государственных СМИ

Социальная сеть Twitter ввела запрет на публикацию рекламы государственных СМИ на своей платформе, сообщается в опубликованном на сайте компании заявлении.
Обновлено в 15:49
Транспорт

Собянин: В Москве появится новая пешеходная улица

Новая пешеходная улица появится в Москве. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин, осматривая комплексное благоустройство улицы Школьная.
Обновлено в 10:46
Происшествия

В Саратове задержали подозреваемого в отравлении конфет крысиным ядом

Саратовская полиция проверяет сообщение о том, что мужчина посыпал конфеты на прилавке одного из магазинов крысиным ядом, подозреваемый задержан, сообщила РИА Новости в понедельник начальник пресс-службы областного главка МВД Анастасия Захарова.
Обновлено в 13:47
Происшествия

В Саранске отец попытался выбросить ребенка с третьего этажа

Обновлено в 13:05
Происшествия

Самолет «Победы» совершил жесткую посадку в аэропорту Гюмри

Самолет российской авиакомпании "Победа" совершил жесткую посадку в аэропорту города Гюмри, сообщили в комитете гражданской авиации Армении.
Обновлено в 15:40
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