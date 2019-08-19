Финансы
Курс доллара США впервые за полгода превысил 67 рублейRT на русском 12:01
В понедельник, 19 августа, российская валюта слабеет в ходе торгов на Московской бирже. Курс доллара прибавил 0,76% и впервые с февраля превысил отметку 67 рублей. Курс евро поднялся на 0,9% — до 74,4 рубля.
Читать в источнике
Оценить79
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 19:44, Ашберн
Общество
Москвичам пообещали в среду до 30 градусов тепла
Гидрометцентр ожидает, что к середине текущей недели в столичном регионе потеплеет до 26-28 градусов днем, в среду столбик термометра может подняться до плюс 30.
Обновлено в 04:43
Общество
На Камчатке отстреливают медведей, представляющих угрозу для людей
Более 60 медведей отстрелили сотрудники лесного хозяйства вместе с охотниками в этом сезоне на Камчатке, сообщил глава региона Владимир Илюхин.
Обновлено в 19:31
Политика
Украину готовят к размену – эксперт
Бывший президент Пётр Порошенко довёл состояние Украины на международной арене до ручки. Об Украине говорили без Украины.
Обновлено в 07:07
Технологии
Google выяснил, что россияне чаще всего покупают через Интернет
Специалисты компаний Google, Ipsos и Kantar TNS провели исследование, в рамках которого выяснили, что чаще всего российские покупатели приобретают в Интернете.
Обновлено в 17:50
Общество
ВЦИОМ: около половины россиян никогда не играли в видеоигры
Около половины россиян никогда не играли в видеоигры, а порядка трети граждан перестали в них играть, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Обновлено вчера в 20:10
Авто
МАЗ представил городской автобус нового поколения
Минский автомобильный завод отметил в августе свое 75-летие, а новинкой к юбилею стал эффектный городской автобус — МАЗ-303.
Обновлено в 16:41
Гаджеты
Новые Huawei Mate 30 и Mate 30 Pro получат АКБ увеличенной емкости
Как выяснилось, новые Huawei Mate 30 и Mate 30 Pro получат АКБ увеличенной емкости.
Обновлено в 12:31
Экономика
Когда в России ожидается новый кризис, рассказали эксперты
Новый кризис ждет российскую экономику не ранее чем через год–полтора, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на экспертов Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ.
Обновлено в 16:50
Политика
Макрон заявил о важности встречи с Путиным
Обновлено в 11:26
Игры
[gamescom 2019] Какие игры появятся в Google Stadia
Подтверждено около 30 игр, которые появятся в ноябре 2019 года.
Обновлено в 14:10
Игры
Августовские новинки подписочного сервиса Xbox Game Pass
Microsoft огласила список игр, которые появятся в подписочном сервисе Xbox Game Pass на PC и Xbox One.
Обновлено в 15:20
Политика
Нетаньяху озвучил цель своего визита на Украину
Обновлено вчера в 15:15
Политика
Десятки соратников Мадуро пытались переговорить с США о его свержении
Десятки ближайших соратников президента Венесуэлы Николаса Мадуро за последнее время несколько раз пытались начать переговоры с США о его свержении, заявил представитель Госдепартамента.
Обновлено в 16:38
Религия
Православные христиане 19 августа отмечают Яблочный Спас
Обновлено в 03:13
Общество
Минтруд исключил курение из причин штрафов на работе
Курение не может рассматриваться как фактор, учитываемый при назначении заработной платы, сообщили 19 августа в пресс-службе Минтруда.
Обновлено в 14:11
Экономика
Определены крупнейшие должники России
Названы крупнейшие должники России. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Обновлено вчера в 22:58
Наука
Космическая радиация оказалась сравнительно безопасной для мозга крыс
Российские ученые выяснили, что ионизирующее излучение в дозах, которые могут получить космонавты во время межпланетного перелета, может быть безопасно для головного мозга.
Обновлено в 13:23
Политика
Путин впервые прокомментировал взрыв под Архангельском
Президент РФ Владимир Путин на встрече с французским коллегой Эммануэлем Макроном обсудил последствия ЧП в Архангельской области, где погибли испытатели «Росатома».
Обновлено в 13:34
Экономика
Исполнение расходов бюджета в I полугодии составило 42,5%
Уровень исполнения заложенных в бюджете на текущий год расходов по итогам первого полугодия составил 42,5% и является "достаточно низким".
Обновлено в 02:42
Футбол
У Сарри диагностирована пневмония
У главного тренера «Ювентуса» Маурицио Сарри диагностирована пневмония, сообщает официальный сайт туринского клуба.
Обновлено в 14:21
Политика
Путин впервые прокомментировал протестные акции в Москве
Лидеры двух стран обсудили международную повестку. При этом Путин впервые прокомментировал недавние протесты в Москве.
Обновлено в 16:43
Политика
Twitter заморозил тысячи аккаунтов-противников митингов в Гонконге
Соцсети Facebook и Twitter в понедельник заблокировали тысячи аккаунтов, через которые власти Китая, предположительно, распространяли критические сообщения о протестном движении в Гонконге, сообщает CNBC.
Обновлено в 15:53
Политика
Twitter запретил рекламу государственных СМИ
Социальная сеть Twitter ввела запрет на публикацию рекламы государственных СМИ на своей платформе, сообщается в опубликованном на сайте компании заявлении.
Обновлено в 15:49
Транспорт
Собянин: В Москве появится новая пешеходная улица
Новая пешеходная улица появится в Москве. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин, осматривая комплексное благоустройство улицы Школьная.
Обновлено в 10:46
Происшествия
В Саратове задержали подозреваемого в отравлении конфет крысиным ядом
Саратовская полиция проверяет сообщение о том, что мужчина посыпал конфеты на прилавке одного из магазинов крысиным ядом, подозреваемый задержан, сообщила РИА Новости в понедельник начальник пресс-службы областного главка МВД Анастасия Захарова.
Обновлено в 13:47
Происшествия
Самолет «Победы» совершил жесткую посадку в аэропорту Гюмри
Самолет российской авиакомпании "Победа" совершил жесткую посадку в аэропорту города Гюмри, сообщили в комитете гражданской авиации Армении.
Обновлено в 15:40