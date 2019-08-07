Финансы

Курс доллара. Прогноз на 8—9 августаКоммерсантъ 16:00

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Банки Прогноз курса доллара (руб. / $) "БКС Премьер" 64.40-65.60 Банк Русский Стандарт 64.10-65.10 ПСБ 65.00 СМП Банк 64.00-66.00 Консенсус-прогноз * 64.90 * Консенсус-прогноз рассчитывался как среднее арифметическое прогнозов аналитиков "БКС Премьер" Банк "Восточный" ПСБ Антон Покатович, главный аналитик Тревожность в настроениях инвесторов сохраняется.
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Курс доллара. Прогноз на 8—9 августа

Коммерсантъ16:00
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Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 23:41, Вашингтон
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