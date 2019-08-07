Финансы
Курс доллара. Прогноз на 8—9 августаКоммерсантъ 16:00
Банки Прогноз курса доллара (руб. / $) "БКС Премьер" 64.40-65.60 Банк Русский Стандарт 64.10-65.10 ПСБ 65.00 СМП Банк 64.00-66.00 Консенсус-прогноз * 64.90 * Консенсус-прогноз рассчитывался как среднее арифметическое прогнозов аналитиков "БКС Премьер" Банк "Восточный" ПСБ Антон Покатович, главный аналитик Тревожность в настроениях инвесторов сохраняется.
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Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 23:41, Вашингтон
Политика
В России оценили заявление Зеленского о возвращении Крыма Украине
Ранее 7 августа во время встречи с украинской общиной в Анкаре Зеленский выразил уверенность в возвращении Крыма в состав Украины.
Обновлено в 15:34
Происшествия
Избитой девочке из Ингушетии ампутировали часть руки
Обновлено в 12:43
Интернет
Facebook подала в суд на разработчиков приложений за накрутку
Американская социальная сеть Facebook подала заявление в суд на разработчиков приложений для телефонов, сообщает информационно-аналитическое издание Evo-rus.com.
Обновлено в 03:23
Армия и оружие
Украинские СМИ выдали фото тушёнки за «доказательство участия РФ в войне на Донбассе»
Украинские СМИ в очередной раз отличились поисками «доказательств участия России» в вооружённом конфликте на Донбассе.
Обновлено в 23:13
Общество
Названы страны с большим числом краж денег с банковских карт россиян
У россиян чаще всего воруют деньги с банковских карт в Индонезии, Индии и странах Латинской Америки.
Обновлено в 21:33
Здоровье
Минздрав нашел больше всего ВИЧ-инфицированных в Сибири и на Урале
Половина из новых ВИЧ-инфицированных, выявленных в 2018 году, проживают в 15 регионах Сибири и Урала, пишет РБК со ссылкой на данные министерства здравоохранения РФ.
Обновлено в 04:29
Армия и оружие
США намерены вернуться к переговорам с КНДР о денуклеаризации
Наши усилия направлены на достижение полной и окончательной денуклеаризации Северной Кореи, — цитирует ТАСС слова госсекретаря.
Обновлено в 13:20
Происшествия
Глава милиции в Киргизии впал в кому после штурма дома Атамбаева
Начальник управления внутренних дел Чуйской области Киргизии Самат Курманкулов находится в коме после травмы, полученной при штурме дома экс-президента Алмазбека Атамбаева.
Обновлено в 22:16
Наука
Геймдизайнер испек хлеб из древнеегипетских дрожжей возрастом 4500 лет
Геймдизайнер Симус Блэкли испек хлеб из дрожжей, возраст которых составляет примерно 4500 лет.
Обновлено вчера в 16:19
Наука
Останки гигантского попугая обнаружили в Новой Зеландии
В Новой Зеландии во время палеонтологических работ были найдены останки огромного попугая. Об этом сообщает издание Biology Letters.
Обновлено вчера в 19:54
Происшествия
Автобус упал с обрыва под Новороссийском
Автобус упал с обрыва под Новороссийском Рейсовый автобус упал в кювет после столкновения с джипом.
Обновлено в 23:28
Политика
Кремль раскрыл детали разговора Путина и Зеленского
По инициативе Киева состоялся телефонный разговор между президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, сообщает официальный сайт Кремля.
Обновлено в 05:52
Общество
На Киркорова подал в суд Кремлевский комбинат питания
Обновлено в 11:05
Происшествия
Братчанин отдал аферистам 4 тысячи долларов в надежде получить в наследство два миллиарда рублей
Потерпевший рассказал, что в августе прошлого года получил на электронную почту письмо, в котором неизвестный сообщил о необходимости вступления в права наследования имущества скончавшегося в одной из азиатских стран родственника.
Обновлено в 23:17
Политика
Путина проинформировали о событиях в Киргизии
Обновлено в 12:20
Политика
США рассчитывают на помощь Британии в борьбе с Ираном
Соединённые Штаты рассчитывают на помощь Великобритании в борьбе с Ираном, в том числе по вопросу свободы судоходства.
Обновлено в 14:19
Происшествия
В Магадане застрелили вышедшего в центр города медведя
В центре Магадана был застрелен медведь, находившийся на территории одной из школ города.
Обновлено в 23:02
Политика
Скотланд-Ярд рассказал о роли Кремля в деле об отравлении Скрипалей
По данным Скотланд-Ярда, в деле существуют лишь теории - никаких доказательств, позволяющих выдвинуть обвинение против российских властей, выявлено не было.
Обновлено в 10:00
Политика
Правительство Венесуэлы отказалось от новых переговоров с оппозицией
Правительство Венесуэлы отказалось от участия в очередном раунде переговоров с оппозицией на Барбадосе 8-9 августа.
Обновлено в 23:19
Здоровье
Малахов опроверг заявление ведущего «Би-би-си» о толстых людях
Автор книг о здоровом образе жизни, травник Геннадий Малахов в беседе с iReactor опроверг мнение ведущего «Би-би-си» Майкла Бюерка, который заявил, что Национальной службе здравоохранения не стоит тратить деньги на лечение полных людей.
Обновлено в 14:45
Происшествия
Подозреваемый раскрыл детали убийства Михаила Круга
Обновлено в 08:21
Общество
Любимую дачу Брежнева в Крыму продали за 1,2 млрд рублей
Государственную дачу генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева в Крыму продали за 1,2 млрд рублей.
Обновлено в 09:40
Кино
Сценаристы «Игры престолов» будут работать на Netflix
Обновлено в 23:36
Политика
Памфилова оценила возможность вотума недоверия главе Мосгоризбиркома
Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова на встрече с представителями КПРФ допустила возможность рассмотрения вопроса о вотуме недоверия руководителю Мосгоризбиркома Валентину Горбунову, сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 13:39
Общество
В Москве ожидается погодный коллапс
Обновлено в 12:14
Политика
Пакистан высылает посла Индии из-за решения по штату Джамму и Кашмир
Власти Пакистана приняли решение выслать посла Индии в связи с решением Нью-Дели упразднить индийский штат Джамму и Кашмир.
Обновлено в 10:10
Футбол
«Кристал Пэлас» настаивает на трансфере Чалова
Агент Шандор Варга прокомментировал интерес "Кристал Пэлас" к нападающему московского ЦСКА Федору Чалову, передает "Чемпионат.com".
Обновлено в 16:12
Космос
Венера превратилась в ад, Земля следующая
Обновлено в 08:21